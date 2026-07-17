Nelle scorse ore Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, è tornato ad occuparsi di Apple, svelando quelli che dovrebbero essere i progetti del colosso di Cupertino per quanto riguarda la gamma iPad.

A dire del giornalista, in autunno l’azienda statunitense dovrebbe lanciare l’attesa versione di iPad mini dotata di un display OLED e pare che il mese scelto dall’azienda sia ottobre.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Le ultime anticipazioni su iPad mini e gli altri modelli

Stando a quanto è stato riportato da Gurman, Apple si sta preparando a presentare il nuovo iPad mini OLED (device che ha come nome in codice la sigla J510) già questo autunno e ad oggi il suo lancio sarebbe previsto entro ottobre.

Mark Gurman ritiene inoltre che l’utilizzo di un display OLED potrebbe comportare un notevole incremento del prezzo di vendita di iPad mini, già aumentato di recente a causa dei problemi legati al reperimento dei moduli di memoria.

Ed ancora, il giornalista ha reso noto che il colosso di Cupertino sta lavorando a una nuova versione di iPad Air, anch’essa dotata di display OLED (con configurazioni da 11 e 13 pollici e nomi in codice rispettivamente J807 e J837) mentre allo stato attuale l’azienda statunitense non avrebbe in programma il lancio di un iPad base con questa tecnologia, preferendo affidarsi ad un più economico pannello LCD per la prossima generazione del tablet e ad un processore più veloce (il nome in codice di tale device dovrebbe essere J581).

Il nuovo iPad base dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2027 mentre i nuovi modelli di iPad Air dovrebbero arrivare in primavera, probabilmente insieme a nuovi iPad Pro. taremo a vedere.