Dal solito Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg esperto dei fatti di Apple, arrivano nuove interessanti anticipazioni sui progetti che il colosso di Cupertino avrebbe per il prossimo anno per uno dei suoi accessori: stiamo parlando di Apple Pencil.

Stando a quanto è stato riportato dal giornalista, infatti, a distanza di tre anni dal lancio della versione del pennino con una porta USB Type-C e di due anni dal lancio di Apple Pencil Pro, l’azienda statunitense si starebbe preparando a portare sul mercato nuovi modelli.

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Le ultime indiscrezioni su Apple Pencil

A dire di Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe in programma il lancio di due nuovi modelli di Apple Pencil nella prima metà del prossimo anno, con la possibilità di farli esordire sul mercato insieme alla nuova generazione di iPad.

Sempre secondo il giornalista, uno di tali pennini avrebbe nome in codice B582 e dovebbe essere una versione aggiornata di Apple Pencil mentre l’altro, con nome in codice B632, dovrebbe essere una versione aggiornata del modello Pro.

Al momento non vi sono molti dettagli sulle novità che potrebbero essere introdotte dal colosso statunitense con questa generazione di pennini ma tra di esse grande importanza dovrebbero avere quelle relative ai miglioramenti in termini di riparabilità: in particolare, il produttore starebbe lavorando duramente per conformarsi alle nuove normative dell’Unione Europea che richiedono batterie più facilmente sostituibili nei dispositivi elettronici di consumo.

E così, se gli attuali modelli di Apple Pencil sono ritenuti difficilmente riparabili (ciò in quanto non è possibile sostituire la batteria interna una volta che si esaurisce), diverso potrebbe essere il discorso per la nuova generazione.