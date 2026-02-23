Con un annuncio sorprendente ma che sembrava aleggiare da mesi, Lamborghini ha comunicato di aver ufficialmente cancellato i piani per la sua prima auto completamente elettrica. Il CEO Stephan Winkelmann ha confermato al Sunday Times che il progetto è stato abbandonato, definendo “finanziariamente irresponsabile” investire pesantemente nello sviluppo di una EV pura quando l’interesse dei potenziali acquirenti è “vicino allo zero“.

La notizia segna un cambio di rotta significativo per il marchio di Sant’Agata Bolognese, che aveva presentato il concept Lanzador nell’agosto 2023 al Pebble Beach Concours d’Elegance con l’intenzione di portarlo in produzione entro il 2028 o 2029. Facciamo ordine.

Cosa sarebbe stata la Lanzador: GT elettrica da oltre 1.300 cavalli e molto altro

Il concept Lanzador rappresentava la visione di Lamborghini per l’era elettrica: una granturismo 2+2 rialzata con linee da coupé SUV, equipaggiata con un motore elettrico per ogni asse capace di erogare una potenza combinata superiore a 1.000 kW, equivalenti a circa 1.360 cavalli.

Il design avrebbe probabilmente subito modifiche nel passaggio dal concept alla produzione, ma l’idea di fondo sarebbe rimasta comunque quella di una Lamborghini che univa le prestazioni estreme tipiche del marchio con una carrozzeria versatile adatta all’uso quotidiano.

Il progetto potrebbe non essere del tutto morto. Secondo le indiscrezioni, la Lanzador potrebbe comunque arrivare sul mercato, ma con un powertrain ibrido plug-in invece che puramente elettrico. Una soluzione che permetterebbe a Lamborghini di rispettare le normative sulle emissioni senza rinunciare completamente al motore termico.

Perché Lamborghini ha cambiato idea

La decisione è strettamente legata all’ammorbidimento del divieto UE sulla vendita di auto a combustione previsto per il 2035. Con la posticipazione e l’allentamento delle restrizioni, Lamborghini non vede più l’urgenza di investire miliardi in una tecnologia per cui, secondo il management, i clienti del brand non mostrano entusiasmo.

Lamborghini ha costruito la sua identità sul rombo dei motori V10 e V12 e l’idea di un’auto elettrica silenziosa rappresenta un cambio di paradigma che molti appassionati del marchio faticano ad accettare.

Il brand non è del tutto assente dal mondo dell’elettrificazione, vista la presenza della Urus PHEV che offre già 789 cavalli e un’autonomia in modalità elettrica fino a 37 miglia (circa 60 km). Per Lamborghini, l’ibrido plug-in sembra essere il compromesso ideale tra prestazioni, emozione alla guida sempre nel rispetto della conformità normativa.

I piani degli altri marchi di lusso

Dopo una notizia del genere, in grado di segnare un precedente nel settore è bene tracciare un bilancio della situazione attuale nell’industria. La scelta di Lamborghini va in direzione opposta rispetto ad altri costruttori di supercar. Ferrari ha confermato i suoi piani per la prima elettrica del marchio, la Luce, che dovrebbe essere svelata quest’anno e di cui conosciamo gli interni di design, il cui progetto portano l’illustre firma di Jony Ive. Nonostante le controversie che inevitabilmente accompagneranno un’auto elettrica con il cavallino rampante, Maranello sembra convinta che esista un mercato.

Anche Bentley sta preparando il suo primo modello elettrico, un SUV urbano costruito sulla piattaforma PPE condivisa con la Porsche Cayenne elettrica. La strategia di condivisione dei componenti con il gruppo Volkswagen aiuta a contenere i costi di sviluppo.

Situazione più incerta invece per Porsche, che starebbe valutando di cancellare il suo programma per una sportiva elettrica ma non ha condiviso dettagli o rilasciato dichiarazioni in merito, al momento non c’è nulla di ufficiale. Audi, invece, ha confermato che il suo progetto per una vettura sportiva a batteria procede come previsto.

Insomma, il mercato delle supercar elettriche è ancora un cantiere aperto, da una parte Lamborghini ha scelto di non rischiare, ma se Ferrari e gli altri dimostreranno che esiste domanda per questi veicoli, il marchio del Toro potrebbe trovarsi costretto a rivedere nuovamente i suoi piani e allinearsi al resto del settore.