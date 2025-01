Mercedes-Benz e Google hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica, con l’intenzione di sfruttare il nuovo Automotive AI Agent di Google Cloud per introdurre nuove funzionalità di conversazione con l’assistente virtuale MBUX. La casa di Stoccarda è una delle prime case automobilistiche a utilizzare la soluzione di Big G.

Mercedes-Benz e Google collaborano per l’IA nei sistemi di navigazione

La partnership tra Mercedes-Benz e Google Cloud consentirà di conversare con un linguaggio naturale con l’assistente virtuale MBUX, così da ottenere informazioni da Google Maps sui punti di interesse nelle vicinanze e non solo. Realizzato con Gemini su Vertex AI, l’Automotive AI Agent è stato sviluppato appositamente per il mercato automobilistico e può fare riferimento alle informazioni della piattaforma Google Maps allo scopo di fornire indicazioni più precise e risposte più dettagliate e personalizzate sulla navigazione e sui punti di interesse.

Il nuovo agente IA di Google Cloud consente alle case automobilistiche di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per costruire e distribuire esperienze personalizzate di assistenza vocale. È stato sviluppato utilizzando i modelli Gemini di Google, che consentono capacità di ragionamento multimodale attraverso interazioni vocali in linguaggio naturale e utilizzano le informazioni della piattaforma Google Maps.

Sono più di 250 milioni i luoghi in tutto il mondo sui quali la piattaforma più fornire informazioni fresche e concrete ai proprietari di Mercedes-Benz: la mappa viene aggiornata praticamente in tempo reale, con più di 100 milioni di aggiornamenti al giorno. Gli utenti possono conversare in modo più naturale con l’assistente virtuale e ottenere risposte a domande come “Puoi guidarmi al ristorante più vicino per un’esperienza culinaria unica?“, “Il ristorante ha buone recensioni?” e persino “Qual è il piatto forte dello chef?“. L’Automotive AI Agent di Google Cloud consentirà all’assistente virtuale di gestire dialoghi complessi e di conservare la memoria delle conversazioni, così da proseguire con esse durante il viaggio, in qualunque momento.

“In Mercedes-Benz cerchiamo di offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale eccezionale“, ha dichiarato Ola Källenius, CEO del Gruppo Mercedes-Benz AG. “La nostra partnership con Google Cloud migliorerà ulteriormente la navigazione in auto, combinando sofisticati dati di localizzazione con l’intelligenza artificiale generativa. Con il lancio della nuova CLA, la nostra navigazione di nuova generazione consentirà a guidatore e passeggeri di utilizzare i comandi vocali per ottenere informazioni complete e personalizzate in pochi secondi“.

“Mercedes-Benz è nota per offrire un’esperienza di guida straordinaria e la nostra partnership porterà innovazioni all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale per rendere queste esperienze ancora migliori“, ha sottolineato Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet. “Il nostro nuovo Automotive AI Agent aiuterà i conducenti a navigare e a effettuare ricerche con gli assistenti di bordo, in modo che le interazioni siano più naturali e utili. Questo è solo l’inizio di come le capacità agenziali possono trasformare l’industria automobilistica e sono entusiasta di vedere la nostra partnership portare avanti i progressi“.

La nuova funzione di ricerca e navigazione Point-of-Interest potenziata dall’IA arriverà sulla nuova Mercedes-Benz CLA nel corso dell’anno. Sarà il primo veicolo progettato con il nuovo sistema operativo Mercedes-Benz, MB.OS. In base a quanto riferito, è inoltre prevista l’introduzione di altri modelli con l’assistente vocale MBUX.