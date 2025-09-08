La GLC è, da anni, il cuore del business Mercedes e uno dei modelli più iconici del brand il quale però ora si appresta a cambiare pelle con un modello nato da un’architettura 100% elettrica e pensato per spostare in avanti l’asticella di autonomia, efficienza e tecnologia a bordo, sempre mantenendo i canoni e gli stilemi del brand tedesco.

Debutto pubblico al Salone di Monaco, arrivo in concessionaria nella prima metà del 2026 con la versione di lancio GLC 400 4MATIC. I numeri chiave che ben caratterizzano questo modello sono 713 km di autonomia WLTP, 360 kW/490 CV, ricarica super-veloce e un infotainment che prende sul serio l’idea dell’auto come dispositivo connesso e aggiornabile. Scopriamola nel dettaglio.

Un design “inequivocabilmente GLC”, tanta autonomia e potenza e l’IA a bordo

Lato estetico, rimane pur sempre una GLC: spalle pronunciate, passaruota pieni, impostazione da SUV solida e “muscolare”. Ciò che cambia però è il fronte: la calandra perde la funzione di raffreddamento e diventa elemento di stile chiuso, con cornice cromata e, a richiesta, retroilluminazione con 942 LED che possono animarsi in apertura, chiusura e durante la ricarica.

La stella centrale illuminata (dove le normative lo consentono) firma il nuovo look.

Presenti i fari full-LED sono di serie; in opzione c’è anche Digital Light, una tecnologia a micro-specchi capace non solo di scolpire il fascio con chirurgica precisione ma anche di proiettare simboli di avviso sulla carreggiata.

Dietro troviamo luci sdoppiate con motivo a stella e uno spoiler cosiddetto a “labbro” nero con funzione aerodinamica. Risultato: Cx 0,26, notevole per un SUV del segmento D, e cerchi fino a 21”.

Due motori, cambio a due rapporti e trazione “intelligente”

La GLC 400 4MATIC monta due motori sincroni a magneti permanenti (uno per asse) per 360 kW (490 CV) complessivi.

Il posteriore adotta un cambio a due rapporti, una soluzione abbastanza rara ancora oggi nell’elettrico, con prima corta 11:1 per coppia immediata e partenze a pieno carico e seconda 5:1 per l’efficienza in crociera. Davanti, la Disconnector Unit (DCU) ovvero un sistema di disconnessone rapida che disaccoppia l’asse quando non serve la trazione integrale, riducendo perdite e consumi.

L’elettronica di potenza usa inverter in carburo di silicio, più rapidi ed efficienti rispetto al silicio tradizionale. Le sospensioni pneumatiche Airmatic (derivate dalla Classe S) modulano altezza e rigidità in tempo reale; lo smorzamento è a controllo elettronico continuo. A richiesta, asse posteriore sterzante fino a 4,5° per inversioni più agili e maggiore stabilità in autostrada.

Sul fronte decelerazione, troviamo il sistema frenante One-Box che integra rigenerazione fino a 300 kW e impianto idraulico.

Grazie a questo sistema nelle frenate quotidiane oltre il 99% dell’energia viene recuperata dai motori che trasformano l’energia cinetica della frenata in energia elettrica.

Dal volante si scelgono quattro livelli di recupero, dalla guida one-pedal al veleggio. I dati ufficiali di accelerazione non sono ancora stati svelati, ma con questa potenza la proiezione di alcuni analisti parla di 0-100 km/h in 5 secondi e 210 km/h autolimitati.

Nota pratica (e rara tra gli elettrici) è la capacità di traino fino a 2,4 t e 100 kg di carico verticale sul gancio, con stabilizzazione del rimorchio via ESP e assistenze specifiche in manovra.

Autonomia e capacità della batteria

Il pacco agli ioni di litio da 94 kWh netti impiega anodi arricchiti al silicio (densità volumetrica fino a 680 Wh/l) e circa il 30% di cobalto per cella rispetto a prima.

L’autonomia dichiarata è il numero che fa notizia ovvero 713 km WLTP. L’architettura a 800 V abilita picchi fino a 330 kW DC, con la possibilità, afferma Mercedes, di recuperare circa 303 km in 10 minuti alla colonnina giusta.

In corrente alternata invece parliamo di on-board charger 11 kW di serie e 22 kW a richiesta.

La gestione termica è affidata a una pompa di calore multi-source che sfrutta i calori residui di motori e inverter per ridurre il fabbisogno del climatizzatore. C’è la predisposizione bidirezionale: Vehicle-to-Home per alimentare l’abitazione e Vehicle-to-Grid per restituire energia alla rete (dove normato).

Capitolo sostenibilità: Mercedes dichiara per questa generazione di batterie una riduzione del 30% dell’impronta di carbonio per cella, grazie a rinnovabili in produzione e più riciclato.

Abitacolo: lusso sobrio, più spazio e un infotainment da prima della classe

Dentro, la filosofia Sensual Purity di Mercedes si aggiorna in chiave digitale. Il passo cresce di 84 mm rispetto alla termica e lo si sente per gambe e testa in entrambe le file.

Bagagliaio posteriore da 570 litri (fino a 1.740 l con i sedili giù) e frunk da 128 l davanti. I sedili sono certificati AGR per ergonomia con la disponibilità di materiali dal Nappa alle fibre naturali a poro aperto, fino alla fibra di carbonio AMG.

Il tetto Sky Control (opzionale) usa vetro elettrocromico in nove sezioni con modulazione trasparente/opaca; nella versione più scenografica compaiono 162 LED per l’effetto cosiddetto “cielo stellato”.

Il cuore tech è il nuovo MBUX di quarta generazione basato su MB.OS, la piattaforma che orchestra infotainment, energia, ADAS e comfort e che può eseguire fino a 254 trilioni di operazioni al secondo. Il collegamento al Mercedes-Benz Intelligent Cloud abilita OTA completi che comprendono non solo bugfix, ma anche nuove funzioni, app e miglioramenti di performance nel ciclo vita, come su uno smartphone.

Di serie c’è MBUX Superscreen: tre display sotto un unico vetro curvo (strumentazione 10,3”, centrale 14”, passeggero 14” che diventa interattivo sugli allestimenti alti).

In opzione, il MBUX Hyperscreen: un pannello unico da 39,1” da montante a montante, con retroilluminazione a matrice (oltre mille LED) per gestire luminosità e contrasto per zone.

Le interfacce 3D e le animazioni in tempo reale sono generate con il motore Unity (sì, quello che solitamente troviamo impiegato nel gaming), mentre la logica Zero Layer tiene in primissimo piano dati come velocità, autonomia e navigazione.

C’è poi la parte che farà discutere ovvero la presenza dell’IA generativa multimodale. Mercedes adotta un “multi agentica” che combina chatbot di Microsoft e Google per risposte contestuali e conversazioni naturali: l’assistente è in grado di mescolare dati di vari servizi dei due colossi per restituire la risposta migliore.

L’ecosistema di app supera le 40 unità (streaming video come Disney+, videoconferenze via Microsoft Teams, produttività, intrattenimento durante la ricarica).

Con l’auto ferma, l’intera superficie schermo gestisce video in HD; in marcia, i contenuti rimangono sul solo display passeggero con telecamera di controllo per evitare distrazioni.

Per quanto concerne l’audio, anche qui scelte di prima classe con l’impianto Burmester 4D con trasduttori nei sedili che sincronizzano vibrazioni alle basse frequenze.

Dolby Atmos è supportato nativamente (anche via CarPlay). L’illuminazione ambientale attiva si sincronizza con musica e video. La connettività garantita da antenna dedicata sul tetto; chiavi digitali via smartphone/smartwatch, condivisione dell’accesso e autenticazione biometrica per richiamare profili personali.

Sicurezza, tempistiche di lancio e il presunto prezzo di listino

Il pacchetto MB.DRIVE combina 10 telecamere, 5 radar e 12 ultrasuoni. Tra le funzioni: cruise adattivo con centraggio di corsia, cambio corsia automatico, parcheggio avanzato e la “cofano trasparente” che compone sul display la vista del terreno sotto il frontale, utile in off-road e rampe.

La sicurezza passiva include airbag centrali, laterali posteriori e a ginocchia, oltre al PRE-SAFE che predispone abitacolo e disconnette l’alta tensione in caso d’urto.

La produzione sarà a Brema, con supporto a Kecskemét e Pechino per i mercati locali con l’utilizzo di energia rinnovabile al 100% e materiali secondari per ridurre l’impronta di carbonio complessiva.

A detta dell’azienda, la commercializzazione avverrà nella prima metà del 2026.

Sebbene i prezzi non siano ufficiali ma ufficiosi, il posizionamento atteso è 90.000 euro, in linea con le rivali Audi Q6 e-tron e BMW iX3.