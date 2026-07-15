Anthropic amplia il proprio impegno nel settore dell’istruzione annunciando Claude for Teachers, una nuova iniziativa dedicata agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie degli Stati Uniti. Il programma mette a disposizione gratuitamente, previa verifica dell’idoneità, le funzionalità premium di Claude insieme a una raccolta di strumenti progettati specificamente per la didattica e a un collegamento diretto con programmi di studio allineati agli standard accademici dei 50 Stati americani.

L’obbiettivo dichiarato è quello di aiutare i docenti a dedicare meno tempo alle attività ripetitive e amministrative e più tempo all’insegnamento vero e proprio, sfruttando l’intelligenza artificiale come supporto alla preparazione delle lezioni, alla personalizzazione dell’apprendimento e all’analisi dei progressi degli studenti. Secondo Anthropic, la tecnologia non nasce per sostituire il ruolo dell’insegnante, ma per renderlo più efficace, alleggerendo il carico di lavoro che spesso accompagna la professione anche al di fuori dell’orario scolastico.

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Un’IA pensata per supportare il lavoro quotidiano degli insegnanti

Anthropic spiega che Claude for Teachers nasce da un problema ben noto nel mondo della scuola: nonostante decenni di studi dimostrino l’efficacia di pratiche come la differenziazione didattica, l’apprendimento basato sulla padronanza e l’insegnamento in piccoli gruppi, molti insegnanti non dispongono del tempo o delle risorse necessarie per applicarle quotidianamente.

Tra classi numerose, budget limitati e ore di preparazione che spesso proseguono fino alla sera, diventa difficile offrire un percorso realmente personalizzato a ogni studente. Questa situazione è ancora più evidente negli istituti con minori risorse economiche, dove il numero elevato di alunni rende complicato dedicare la giusta attenzione alle esigenze individuali.

Secondo Anthropic, proprio in questo contesto Claude for Teachers dovrebbe fungere da ponte tra le migliori pratiche educative e la loro effettiva applicazione nelle aule scolastiche. Le prime evidenze citate dall’azienda suggeriscono inoltre che gli strumenti di IA destinati agli insegnanti possano rafforzare la pratica didattica e contribuire indirettamente ai risultati degli studenti, sempre a patto che vengano utilizzati in maniera consapevole e integrati correttamente nel lavoro quotidiano.

Programmi di studio già integrati e strumenti per preparare le lezioni

Uno degli elementi più interessanti della novità riguarda l’integrazione con Learning Commons, piattaforma che permette a Claude di consultare gli standard accademici di tutti gli Stati Uniti, comprese le competenze specifiche previste nei diversi percorsi di apprendimento.

In questo modo, quando un insegnante richiede un piano di lezione, Claude può generare materiali già strutturati secondo gli standard educativi ufficiali. Il sistema integra inoltre risorse curricolari consolidate, come OpenSciEd e Illustrative Mathematics, così da costruire attività coerenti con i programmi scolastici e con la progressione normalmente seguita dagli studenti durante il loro percorso formativo.

L’ecosistema comprende anche numerose integrazioni dedicate al mondo della scuola, che consentono, ad esempio, di creare esercizi di matematica con correzione automatica, realizzare attività interattive, trasformare materiali didattici in presentazioni o esperienze di apprendimento, produrre contenuti personalizzati per studenti con livelli differenti di preparazione oppure ricevere analisi sull’andamento della classe. Anthropic punta quindi a trasformare Claude in un vero e proprio assistente didattico capace di dialogare con strumenti già utilizzati dagli insegnanti.

Personalizzazione dell’apprendimento e attività automatizzate

Tra le funzionalità principali troviamo anche la possibilità di adattare automaticamente il materiale didattico alle esigenze dei singoli studenti. L’insegnante può chiedere a Claude di preparare versioni differenti della stessa lezione in base al livello di preparazione della classe, creando contenuti semplificati per chi necessita di maggiore supporto oppure attività più avanzate per gli studenti che procedono più velocemente.

Anthropic evidenzia inoltre che Claude for Teachers include Claude Code e Claude Cowork, due strumenti che consentono all’assistente di svolgere attività anche in autonomia. Ad esempio è possibile affidargli l’analisi dei dati della classe, dei registri o delle presenze per ottenere un quadro dettagliato dei progressi degli studenti oppure programmare attività ricorrenti, come la revisione quotidiana dei risultati delle verifiche e la preparazione automatica del piano di lavoro per la giornata successiva. L’utente mantiene comunque il controllo sui dati condivisi e Anthropic specifica che queste informazioni non vengono utilizzate per addestrare i modelli IA.

Privacy e protezione dei dati degli studenti

Considerata la delicatezza dell’ambiente scolastico, Anthropic dedica particolare attenzione anche alla gestione dei dati. Claude for Teachers è riservato esclusivamente agli insegnanti maggiorenni e prevede termini di utilizzo specifici per il settore K-12 statunitense. L’azienda conferma che i dati caricati attraverso il servizio non vengono impiegati per l’addestramento dei modelli e che le informazioni degli studenti sono protette da un apposito Data Processing Addendum conforme al FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act).

Per rafforzare ulteriormente queste garanzie, Anthropic ha collaborato con l’American Federation of Teachers alla definizione di standard dedicati alla sicurezza e alla privacy nell’ambito scolastico. Secondo l’organizzazione, questo progetto rappresenta un tentativo di definire buone pratiche condivise per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’istruzione, senza compromettere la tutela dei dati degli studenti.

Non solo strumenti, ma anche formazione sull’intelligenza artificiale

Oltre alle funzionalità operative, Anthropic vuole anche contribuire alla diffusione di competenze sull’uso responsabile dell’IA nelle scuole; per questo motivo gli insegnanti potranno accedere al nuovo corso AI Fluency for K-12 Teachers, sviluppato insieme a Teach for America, oltre a un modulo dedicato alla formazione dei formatori realizzato con l’American Federation of Teachers.

Le linee guida sono indipendenti dal modello di IA utilizzato, distribuite con licenza Creative Commons e progettate per offrire indicazioni pratiche su quando l’intelligenza artificiale possa realmente migliorare la didattica e su come integrarla responsabilmente nelle attività quotidiane insieme agli studenti.

Disponibilità

Claiude for Teachers è disponibile gratuitamente per i singoli insegnanti delle scuole primarie e secondarie degli Stati Uniti, dopo la verifica dell’identità. Chi completerà la registrazione entro il 30 giugno 2027 potrà utilizzare il servizio gratuitamente per un anno intero.

Anthropic ha inoltre anticipato che questa rappresenta soltanto la prima fase del progetto, in futuro arriverà una versione specifica destinata a scuole e distretti scolastici, mentre proseguiranno anche i progetti di ricerca e le collaborazioni con istituzioni educative per valutare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro degli insegnanti e, indirettamente, sui risultati degli studenti.