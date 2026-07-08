Anthropic continua ad ampliare le capacità del proprio ecosistema di intelligenza artificiale e annuncia un importante aggiornamento per Claude Cowork, la piattaforma che consente di delegare attività complesse all’IA. Dopo il debutto avvenuto nei mesi scorsi, il servizio si espande infatti anche su Android, iOS e web, permettendo agli utenti di seguire e gestire le attività di Claude praticamente ovunque, senza dover necessariamente rimanere davanti al computer.

L’aggiornamento è già in fase di distribuzione in beta per gli abbonati al piano Max e, come confermato dall’azienda, verrà esteso gradualmente anche agli altri utenti nelle prossime settimane.

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Claude Cowork non è più legato al PC

Quando Anthropic ha presentato Claude Cowork, l’obbiettivo era piuttosto chiaro: trasformare Claude in un vero e proprio collaboratore digitale capace di svolgere attività articolate sfruttando documenti, email, calendario, browser, strumenti di messaggistica e altri servizi collegati.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, l’utilizzo reale della piattaforma ha però evidenziato uno scenario differente rispetto a quello inizialmente immaginato; oltre il 90% delle attività affidate dagli utenti non riguarda infatti la programmazione software, bensì operazioni quotidiane come la gestione di documenti aziendali, la preparazione di presentazioni, l’analisi di contratti, la creazione di report e l’organizzazione del lavoro.

Proprio per questo motivo Anthropic ha deciso di eliminare uno dei principali limiti della piattaforma: fino a oggi Cowork era sostanzialmente confinato al computer sul quale era stato avviato, interrompendo di fatto il proprio lavoro quando l’utente spegneva il portatile o si allontanava dalla scrivania.

Con il nuovo aggiornamento invece, le sessioni vengono sincronizzate tra desktop, web e dispositivi mobili, consentendo di iniziare un’attività sul computer, monitorarne lo stato dal telefono e riprendere il lavoro completato in qualsiasi momento.

Una delle novità più interessanti riguarda l’esecuzione delle attività in background, Claude Cowork non necessita più che il computer rimanga acceso e connesso a internet per portare a termine i compiti assegnati.

Anthropic spiega che sarà possibile, ad esempio, programmare un’attività affinché venga eseguita automaticamente a un determinato orario: Claude potrà raccogliere informazioni provenienti da email, documenti, trascrizioni di riunioni e notizie recenti, preparare un briefing completo e persino generare una bozza di email pronta per essere revisionata.

Naturalmente il controllo finale rimane sempre nelle mani dell’utente, se durante l’esecuzione di un’attività dovesse essere necessaria un’autorizzazione o una decisione che solo il proprietario dell’account può prendere, Claude invierà una notifica direttamente sullo smartphone; solo dopo l’approvazione esplicita il lavoro potrà proseguire e, come sottolinea Anthropic, nessun contenuto verrà inviato o pubblicato automaticamente senza una revisione preventiva.

È importante precisare che questo aggiornamento non consente a Claude di controllare direttamente lo smartphone, l’app mobile serve esclusivamente per monitorare le attività in corso, ricevere notifiche e approvare eventuali richieste dell’agente IA, mentre l’automazione continua a riguardare gli strumenti collegati all’ambiente di lavoro dell’utente.

L’aggiornamento introduce anche una riorganizzazione dell’interfaccia, sul client web e sull’app desktop infatti, Claude e Cowork condividono ora un’unica piattaforma: chat, progetti e documenti convivono nello stesso ambiente, rendendo molto più semplice passare da una conversazione tradizionale alla delega di un’attività.

Anthropic anticipa inoltre che questa integrazione continuerà ad evolversi nei prossimi mesi, con l’obbiettivo di unificare completamente il chatbot e il sistema di automazione. In prospettiva, gli utenti potranno quindi conversare normalmente con Claude e, dalla stessa interfaccia, chiedergli di svolgere attività operative sul proprio ambiente di lavoro.

Contestualmente, l’azienda ha annunciato anche il raddoppio temporaneo dei limiti di utilizzo di Cowork fino al 5 agosto, così da permettere agli utenti di sperimentare incarichi più complessi durante questa fase di lancio. Per il momento l’accesso alla beta è riservato agli abbonati Claude Max, mentre la disponibilità verrà progressivamente estesa agli altri piani nelle prossime settimane.