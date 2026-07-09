Anthropic ha da poche ore annunciato il lancio (per ora in beta) di Reflect (in italiano si chiama “Rifletti”), una nuova dashboard dedicata agli utenti che usano Claude che è stata progettata per monitorare, analizzare e ottimizzare l’utilizzo del chatbot potenziato dall’intelligenza artificiale.
L’obiettivo di questa non è quello di incentivare l’uso smodato della piattaforma ma, anzi, quello di aiutare gli utenti ad integrare l’IA nella vita quotidiana (lavorativa e personale) in modo più efficiente e consapevole, con uno strumento che riprende le dashboard sui tempi/modi di utilizzo già ampiamente adottate da smartphone e servizi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Su Claude arriva la nuova dashboard “Rifletti”
Tramite un post sul proprio blog, come anticipato in apertura, Anthropic ha annunciato Rifletti, una nuova dashboard che punta ad aiutare gli utenti a comprendere (o a “riflettere su”) come integrare al meglio l’intelligenza artificiale nella quotidianità.
Lo strumento, disponibile inizialmente in beta (per gli utenti con account gratuiti e per gli abbonati ai piani Pro e Max) e accessibile esclusivamente tramite il client Web e l’app desktop di Claude; in futuro verrà portata anche sull’app mobile. L’idea di base vengono così descritte da Anthropic.
Oggi presentiamo, in versione beta, un nuovo modo per riflettere e perfezionare l’utilizzo di Claude. Dalle interviste con gli utenti è emerso un tema ricorrente: il desiderio di comprendere meglio come l’intelligenza artificiale possa essere integrata nella vita quotidiana. Con quale frequenza è opportuno utilizzare l’IA? Come si può impiegarla nel modo più efficace? Quando l’IA è adatta a un compito e quando è meglio affidarlo a un essere umano?
Abbiamo creato questa funzionalità per rispondere a questo tipo di domande. Ti permette di monitorare e visualizzare facilmente come utilizzi Claude e di valutare se il tempo che dedichi è in linea con i tuoi obiettivi. Puoi trovare la dashboard Rifletti nelle Impostazioni di Claude, sia nella versione web che nell’app desktop.
Come funziona questa dashboard
La nuova dashboard è accessibile direttamente dal menù delle impostazioni di Claude, selezionando il pulsante Rifletti, ma necessita che l’utente abbia abilitato la memoria nelle impostazioni sulla memoria (perché i dati si basano sulle chat con l’assistente).
Una volta che la funzione viene attivata, essa offre un riepilogo testuale e visivo delle interazioni avute con l’assistente, permettendo agli utenti di analizzare i dati su una finestra temporale variabile (tra 1, 3, 6 o 12 mesi).
L’interfaccia è pensata per mostrare agli utenti le proprie abitudini di utilizzo del chatbot, evidenziando i giorni di maggiore attività, gli orari di punta, il numero totale delle conversazioni e persino una scomposizione in percentuale degli argomenti trattati più di frequente nelle chat.
Prossimamente, la pagina guadagnerà anche il dato sul tempo totale trascorso sull’app, parametro che finora Anthropic aveva deciso di non tracciare attivamenteper evitare di incoraggiare un uso eccessivo del servizio.
Benessere digitale e IA che supporti il pensiero originale
L’obiettivo di Rifletti, come anticipato, è quello di invitare gli utenti alla riflessione, oltre ad aiutare loro a comprendere meglio il modo in cui utilizzino l’IA ed è per questo che la dashboard, periodicamente, proporrà domande di riflessione su quanto sia diventata centrale l’IA nella propria quotidianità.
Rifletti ti invita anche a fare un passo indietro ed esaminare il ruolo che Claude svolge nella tua vita. Periodicamente, farà emergere domande come: ” Qual è una cosa che vuoi continuare a fare da solo, anche se Claude potrebbe farla più velocemente?” e ti darà l’opportunità di parlarne con Claude.
Per promuovere il benessere digitale, inoltre, la dashboard permette agli utenti di impostare degli “orari di silenzio” (quiet hours) o programmare dei promemoria che invitino a prendersi una pausa da Claude. Questi promemoria possono essere disattivati.
Un’altra sezione fondamentale di Rifletti è dedicata al potenziamento delle competenze, si basa sul cosiddetto “4D AI Fluency Framework” ed è pensata per supportare il pensiero originale dell’utente.
Analizzando la cronologia, Claude fornirà consigli pratici per migliorare l’uso dei prompt: ad esempio, potrebbe suggerire la creazione di un “Progetto” per raggruppare materiali di lavoro ricorrenti o di uno strumento personalizzato per controllare automaticamente le fonti.
La privacy degli utenti è sempre al primo posto
Antrhopic assicura che Rifletti è progettato per garantire il massimo rispetto della privacy: nella sua analisi, il chatbot non potrà attingere alle conversazioni in incognito, non archivia i file originali forniti in allegato o le e-mail caricate per i riassunti ed esclude completamente le conversazioni legate a strumenti sanitari.
Le informazioni e le analisi contenute nella tua analisi rimangono lì e non vengono utilizzate per altri scopi. Puoi leggere ulteriori informazioni sulle nostre pratiche in materia di privacy qui.
Le conversazioni ritenute “sensibili” appariranno nei resoconti solo in forma generica: questo livello di “cautela” è stato messo a punto insieme agli esperti di benessere digitale del MIT e del Boston Children’s Hospital.
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