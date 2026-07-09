Anthropic ha da poche ore annunciato il lancio (per ora in beta) di Reflect (in italiano si chiama “Rifletti”), una nuova dashboard dedicata agli utenti che usano Claude che è stata progettata per monitorare, analizzare e ottimizzare l’utilizzo del chatbot potenziato dall’intelligenza artificiale.

L’obiettivo di questa non è quello di incentivare l’uso smodato della piattaforma ma, anzi, quello di aiutare gli utenti ad integrare l’IA nella vita quotidiana (lavorativa e personale) in modo più efficiente e consapevole, con uno strumento che riprende le dashboard sui tempi/modi di utilizzo già ampiamente adottate da smartphone e servizi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Tramite un post sul proprio blog, come anticipato in apertura, Anthropic ha annunciato Rifletti, una nuova dashboard che punta ad aiutare gli utenti a comprendere (o a “riflettere su”) come integrare al meglio l’intelligenza artificiale nella quotidianità.

Lo strumento, disponibile inizialmente in beta (per gli utenti con account gratuiti e per gli abbonati ai piani Pro e Max) e accessibile esclusivamente tramite il client Web e l’app desktop di Claude; in futuro verrà portata anche sull’app mobile. L’idea di base vengono così descritte da Anthropic.

Oggi presentiamo, in versione beta, un nuovo modo per riflettere e perfezionare l’utilizzo di Claude. Dalle interviste con gli utenti è emerso un tema ricorrente: il desiderio di comprendere meglio come l’intelligenza artificiale possa essere integrata nella vita quotidiana. Con quale frequenza è opportuno utilizzare l’IA? Come si può impiegarla nel modo più efficace? Quando l’IA è adatta a un compito e quando è meglio affidarlo a un essere umano?

Abbiamo creato questa funzionalità per rispondere a questo tipo di domande. Ti permette di monitorare e visualizzare facilmente come utilizzi Claude e di valutare se il tempo che dedichi è in linea con i tuoi obiettivi. Puoi trovare la dashboard Rifletti nelle Impostazioni di Claude, sia nella versione web che nell’app desktop.