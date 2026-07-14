50% di sconto su Nothing Ear (a): chi dice che per avere ANC da 45 dB, audio Hi-Res certificato e 42,5 ore di autonomia bisogna spendere una fortuna? Questi auricolari true wireless di Nothing toccano oggi il loro prezzo più basso di sempre su Amazon, dimezzando letteralmente il costo rispetto al listino ufficiale. Un’occasione che raramente si incontra su un prodotto di questo livello.

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Nothing Ear (a): design trasparente e specifiche da auricolari premium

Nothing Ear (a) si distingue immediatamente per il suo design trasparente iconico, un linguaggio estetico che mette in mostra l’ingegneria interna e che ha reso il brand londinese riconoscibile a colpo d’occhio. A 4,6 g ciascuno, gli auricolari sono tra i più leggeri della categoria, pensati per sessioni di ascolto prolungate senza fastidio.

Il cuore audio è un driver dinamico da 11,6 mm con diaframma PMI e Custom TPU, capace di restituire bassi profondi e un suono dettagliato su tutta la gamma. A differenziarlo dalla concorrenza c’è il supporto ai codec LHDC 5.0 e LDAC, con il primo che spinge fino a 1 Mbps a 24 bit/192 kHz per uno streaming musicale davvero ad alta risoluzione. La certificazione Hi-Res Audio Wireless non è solo un bollino: si percepisce nell’ascolto.

La cancellazione attiva del rumore ibrida raggiunge fino a 45 dB di attenuazione, con un algoritmo Smart ANC che calibra automaticamente il livello ogni volta che si indossano gli auricolari. Tre livelli manuali selezionabili e la modalità ANC Adattiva completano un sistema tra i più flessibili nella fascia di prezzo.

Sul fronte della connettività, il Bluetooth 5.3 garantisce stabilità, mentre il Dual Connect permette di essere collegati contemporaneamente a due dispositivi, passando senza interruzioni da laptop a smartphone. Per chi possiede un telefono della serie Nothing, è disponibile anche la modalità Low Lag con latenza inferiore a 120 ms e l’esclusiva integrazione con ChatGPT, accessibile direttamente con un pizzico sull’astina.

L’autonomia è un punto di forza concreto:

9,5 ore solo auricolari (ANC off) / 42,5 ore totali con custodia

solo auricolari (ANC off) / con custodia 5,5 ore solo auricolari (ANC on) / 24,5 ore totali con custodia

solo auricolari (ANC on) / con custodia 10 minuti di ricarica rapida restituiscono fino a 10 ore di ascolto (ANC off)

I 6 microfoni totali (3 per auricolare) con Clear Voice Technology garantiscono chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. La custodia e gli auricolari sono certificati rispettivamente IP55 e IP54. La confezione include tre taglie di gommini (S/M/L) e cavo USB-C.

L’offerta: meno 50%, minimo storico su Amazon

Il prezzo di listino di Nothing Ear (a) è 99€, già competitivo per le specifiche offerte. Su Amazon.it è ora disponibile a 49,99€, con uno sconto del 50% che rappresenta il minimo storico registrato per questo prodotto. Il risparmio concreto è di 49,01€, praticamente un secondo paio di auricolari regalato.

L’offerta riguarda la variante Bianco (Trasparente), disponibile con spedizione Amazon e venduta direttamente sulla piattaforma. Trattandosi di un prezzo ai minimi, la disponibilità a queste condizioni potrebbe non durare a lungo.

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