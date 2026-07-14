Le stampanti HP tornano al centro del dibattito per una questione che rischia di far discutere milioni di utenti. Dopo anni di polemiche legate al sistema Dynamic Security e al blocco delle cartucce compatibili, nelle ultime settimane sono emerse nuove segnalazioni secondo cui alcuni aggiornamenti firmware avrebbero reso inutilizzabili persino cartucce originali HP già installate e perfettamente funzionanti.

A riportare il caso è un’inchiesta pubblicata da Il Salvagente, che raccoglie testimonianze, documentazione e riferimenti a episodi analoghi segnalati anche all’estero. Al centro della vicenda c’è il rapporto sempre più delicato tra aggiornamenti software, controllo dei dispositivi e diritto del consumatore a utilizzare un prodotto già acquistato.

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Quando il firmware decide se una cartuccia può ancora essere utilizzata

Secondo quanto ricostruito da Il Salvagente, uno dei casi più emblematici riguarda un utente che, dopo aver installato una cartuccia originale HP nuova, si è ritrovato improvvisamente impossibilitato a stampare; la stampante continuava infatti a segnalare un errore, nonostante il consumabile fosse autentico e perfettamente funzionante.

Il problema, stando alle ricostruzioni riportate, non sarebbe riconducibile a un difetto hardware o a un malfunzionamento della cartuccia, bensì a un controllo effettuato direttamente dal firmware della stampante. Nemmeno il supporto tecnico sarebbe stato in grado di ripristinare il corretto funzionamento, suggerendo come unica soluzione la sostituzione della cartuccia con una nuova.

Una situazione che riporta inevitabilmente l’attenzione sul sistema Dynamic Security, introdotto da HP con l’obiettivo dichiarato di impedire l’utilizzo di cartucce non autorizzate o contraffatte. Negli anni, però, questo meccanismo è stato spesso criticato perché alcuni aggiornamenti software hanno modificato il comportamento di stampanti già in uso, introducendo limitazioni che non erano presenti al momento dell’acquisto.

Secondo quanto riportato nell’inchiesta, nel marzo 2025 un aggiornamento firmware identificato come 20250209 avrebbe causato errori su diversi modelli di stampanti laser HP, impedendo la stampa anche con cartucce originali già utilizzate senza problemi. Successivamente, un ulteriore firmware distribuito a gennaio 2026 avrebbe esteso il sistema Dynamic Security ad altri modelli compatibili, ampliando ulteriormente i controlli effettuati sui consumabili installati.

Il risultato è che alcuni utenti si sarebbero ritrovati con stampanti perfettamente funzionanti ma improvvisamente incapaci di riconoscere cartucce acquistate regolarmente.

Una vicenda che continua a far discutere i consumatori e non solo

La questione va ben oltre il semplice malfunzionamento di una stampante; il tema centrale riguarda infatti il controllo che un produttore può esercitare su un dispositivo anche dopo la vendita, attraverso aggiornamenti software distribuiti automaticamente.

Come ricorda Il Salvagente, negli Stati Uniti la società è già stata coinvolta in diverse iniziative legali; tra queste figura anche una class action presentata nel 2024, nella quale viene contestato il presunto utilizzo di un sistema capace di limitare il funzionamento delle stampanti dopo la cessazione dell’abbonamento al servizio Instant Ink. Le accuse dovranno naturalmente seguire il loro iter giudiziario e non rappresentano, allo stato attuale, accertamenti definitivi che ci permettano di dare un giudizio definitivo.

Nel frattempo anche in Europa il tema continua a essere monitorato con attenzione. Diverse associazioni dei consumatori hanno infatti acceso i riflettori sulle possibili implicazioni legate all’obsolescenza programmata e all’utilizzo degli aggiornamenti firmware come strumento capace di modificare il comportamento di prodotti già acquistati.

Dal canto suo, HP ha sempre sostenuto che Dynamic Security sia stato progettato per garantire la sicurezza del sistema di stampa e proteggere la qualità dei consumabili utilizzati. Tuttavia, le nuove segnalazioni riportate dall’inchiesta rischiano di riaprire il dibattito su un tema che negli ultimi anni è diventato sempre più centrale, ovvero, fino a che punto un aggiornamento software può modificare le funzionalità di un dispositivo già di proprietà dell’utente?

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di HP Italia in merito ai casi riportati nell’inchiesta, mentre resta alta l’attenzione attorno a una vicenda che potrebbe avere conseguenze ben più ampie del semplice settore delle stampanti, toccando direttamente il rapporto tra produttori, aggiornamenti software e diritti dei consumatori.