Dopo la promozione sull’abbonamento Sport, NOW mette a disposizione una super offerta riguardante il Pass Entertainment: solo per oggi, 13 luglio 2026, potete attivare il pacchetto con uno sconto di quasi il 70% rispetto al normale listino mensile. Vediamo come approfittarne subito.

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2,99 euro al mese per 6 mesi: super offerta per il Pass Entertainment di NOW

Il Pass Entertainment di NOW include le serie TV e gli show di Sky, con visione on demand (con pubblicità) e con un dispositivo alla volta: il pacchetto permette di accedere ad esempio all’attesa terza stagione di House of the Dragon (un nuovo episodio ogni lunedì), così come alle altre due (on demand), ma anche a tante altre serie popolari come Euphoria, The Walking Dead – Dead City (terza stagione in arrivo il 28 luglio 2026), Outlander, The Paper, The Pitt, IT: Welcome to Derry, The Last of Us, etc. etc, e a serie originali Sky come Avvocato Ligas, Gomorra: Le origini e Hanno ucciso l’Uomo Ragno (a ottobre la seconda stagione), solo per citarne alcune.

In più, il Pass Entertainment di NOW permette di vedere show come Destination X: Scopri la meta (con Jeffrey Dean Morgan), Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Pechino Express, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Bruno Barbieri: 4 Hotel, MasterChef Italia, X Factor e non solo.

Il pacchetto Entertainment ha un prezzo di listino di 8,99 euro al mese, ma approfittando della promozione con vincolo di durata di 6 mesi, potete averlo a 2,99 euro al mese per 6 mesi. Una volta terminato il periodo in promo, l’abbonamento continuerà in automatico al prezzo di listino, a meno di disattivazione (che può avvenire anche prima della scadenza). L’offerta è valida solo per oggi, 13 luglio 2026, fino alle 23:59: se siete interessati e volete saperne di più potete seguire il link qui in basso.