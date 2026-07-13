Nintendo Switch 2 ha già fatto la storia prima ancora di compiere un anno di vita. La console Nintendo a vendita più rapida di sempre ora si trova su AliExpress a 406€ nella versione Basic Console con garanzia europea, con un risparmio che sfiora i 120€ rispetto al prezzo di riferimento di 529€. Per chi aspettava il momento giusto per fare il salto generazionale, questo potrebbe essere esattamente quello.

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Nintendo Switch 2: schermo da 7,9 pollici, 4K in TV e joy-con con funzione mouse

Nintendo Switch 2 porta con sé un salto tecnico evidente rispetto alla prima generazione. Il display è un LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate a 120Hz, sensibilmente più grande e nitido rispetto al predecessore, e garantisce un’esperienza in modalità handheld finalmente all’altezza degli standard moderni. In modalità docked, la console spinge fino a 4K a 60Hz con supporto HDR, compatibilmente con TV e titoli supportati.

Sotto la scocca lavora un SoC custom Nvidia che integra due tecnologie di punta: DLSS e Ray Tracing. Questo significa che i giochi beneficiano di upscaling intelligente e illuminazione dinamica in tempo reale, funzionalità che fino a poco tempo fa erano prerogativa esclusiva delle console da salotto di fascia alta. Il risultato sono frame rate più stabili, grafica più ricca e tempi di caricamento nettamente ridotti.

Lo storage interno è di 256GB, espandibile tramite microSD Express fino a 2TB: ampio spazio per chi vuole costruire una libreria digitale consistente. La console aggiunge anche una seconda porta USB-C nella parte superiore, comoda per la ricarica in tutte le modalità d’uso.

I nuovi Joy-Con 2 meritano una menzione a parte: si agganciano magneticamente al corpo della console con una presa salda, e si sganciano con la semplice pressione di un tasto. La vera novità è il sensore ottico integrato che trasforma ciascun controller in un mouse su qualsiasi superficie, aprendo scenari di gioco del tutto inediti per una console ibrida.

Tra le funzionalità software:

GameChat : chat vocale e video con amici attivabile in qualsiasi momento premendo il tasto C del Joy-Con 2 destro

: chat vocale e video con amici attivabile in qualsiasi momento premendo il tasto C del Joy-Con 2 destro GameShare : possibilità di condividere un gioco con altri utenti online o in locale, anche senza che questi abbiano una copia del titolo

: possibilità di condividere un gioco con altri utenti online o in locale, anche senza che questi abbiano una copia del titolo Retrocompatibilità completa con tutta la libreria Nintendo Switch originale, sia fisica che digitale

La versione Basic Console in colorazione Nero non include giochi in bundle, ed è la scelta ideale per chi ha già un catalogo Switch o preferisce selezionare autonomamente i propri titoli.

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Quasi 125€ di risparmio su AliExpress: ecco l’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di Nintendo Switch 2 Basic Console è 529€, allineato con quello applicato da rivenditori come MediaWorld e Unieuro. Su AliExpress la console è attualmente disponibile a 406€, con un risparmio di 123€ pari a circa il 23% di sconto, nella versione europea con Local Guarantee.

La disponibilità su AliExpress può variare, quindi conviene non rimandare troppo se l’offerta è quella giusta.

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Per massimizzare il risparmio, è possibile applicare i coupon AliExpress disponibili al momento dell’acquisto.

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