Nintendo Switch 2 ha già fatto la storia prima ancora di compiere un anno di vita. La console Nintendo a vendita più rapida di sempre ora si trova su AliExpress a 406€ nella versione Basic Console con garanzia europea, con un risparmio che sfiora i 120€ rispetto al prezzo di riferimento di 529€. Per chi aspettava il momento giusto per fare il salto generazionale, questo potrebbe essere esattamente quello.
Indice:
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Nintendo Switch 2: schermo da 7,9 pollici, 4K in TV e joy-con con funzione mouse
Nintendo Switch 2 porta con sé un salto tecnico evidente rispetto alla prima generazione. Il display è un LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate a 120Hz, sensibilmente più grande e nitido rispetto al predecessore, e garantisce un’esperienza in modalità handheld finalmente all’altezza degli standard moderni. In modalità docked, la console spinge fino a 4K a 60Hz con supporto HDR, compatibilmente con TV e titoli supportati.
Sotto la scocca lavora un SoC custom Nvidia che integra due tecnologie di punta: DLSS e Ray Tracing. Questo significa che i giochi beneficiano di upscaling intelligente e illuminazione dinamica in tempo reale, funzionalità che fino a poco tempo fa erano prerogativa esclusiva delle console da salotto di fascia alta. Il risultato sono frame rate più stabili, grafica più ricca e tempi di caricamento nettamente ridotti.
Lo storage interno è di 256GB, espandibile tramite microSD Express fino a 2TB: ampio spazio per chi vuole costruire una libreria digitale consistente. La console aggiunge anche una seconda porta USB-C nella parte superiore, comoda per la ricarica in tutte le modalità d’uso.
I nuovi Joy-Con 2 meritano una menzione a parte: si agganciano magneticamente al corpo della console con una presa salda, e si sganciano con la semplice pressione di un tasto. La vera novità è il sensore ottico integrato che trasforma ciascun controller in un mouse su qualsiasi superficie, aprendo scenari di gioco del tutto inediti per una console ibrida.
Tra le funzionalità software:
- GameChat: chat vocale e video con amici attivabile in qualsiasi momento premendo il tasto C del Joy-Con 2 destro
- GameShare: possibilità di condividere un gioco con altri utenti online o in locale, anche senza che questi abbiano una copia del titolo
- Retrocompatibilità completa con tutta la libreria Nintendo Switch originale, sia fisica che digitale
La versione Basic Console in colorazione Nero non include giochi in bundle, ed è la scelta ideale per chi ha già un catalogo Switch o preferisce selezionare autonomamente i propri titoli.
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Quasi 125€ di risparmio su AliExpress: ecco l’offerta
Il prezzo di listino ufficiale di Nintendo Switch 2 Basic Console è 529€, allineato con quello applicato da rivenditori come MediaWorld e Unieuro. Su AliExpress la console è attualmente disponibile a 406€, con un risparmio di 123€ pari a circa il 23% di sconto, nella versione europea con Local Guarantee.
La disponibilità su AliExpress può variare, quindi conviene non rimandare troppo se l’offerta è quella giusta.
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