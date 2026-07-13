Nintendo Switch 2 ha già fatto la storia prima ancora di compiere un anno di vita. La console Nintendo a vendita più rapida di sempre ora si trova su AliExpress a 406€ nella versione Basic Console con garanzia europea, con un risparmio che sfiora i 120€ rispetto al prezzo di riferimento di 529€. Per chi aspettava il momento giusto per fare il salto generazionale, questo potrebbe essere esattamente quello.

Acquista Nintendo Switch 2 Basic Console su AliExpress a 406€ invece di 529€

✂️ Usa il coupon: ITVS045

Nintendo Switch 2: schermo da 7,9 pollici, 4K in TV e joy-con con funzione mouse

Nintendo Switch 2 porta con sé un salto tecnico evidente rispetto alla prima generazione. Il display è un LCD da 7,9 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate a 120Hz, sensibilmente più grande e nitido rispetto al predecessore, e garantisce un’esperienza in modalità handheld finalmente all’altezza degli standard moderni. In modalità docked, la console spinge fino a 4K a 60Hz con supporto HDR, compatibilmente con TV e titoli supportati.

Sotto la scocca lavora un SoC custom Nvidia che integra due tecnologie di punta: DLSS e Ray Tracing. Questo significa che i giochi beneficiano di upscaling intelligente e illuminazione dinamica in tempo reale, funzionalità che fino a poco tempo fa erano prerogativa esclusiva delle console da salotto di fascia alta. Il risultato sono frame rate più stabili, grafica più ricca e tempi di caricamento nettamente ridotti.

Lo storage interno è di 256GB, espandibile tramite microSD Express fino a 2TB: ampio spazio per chi vuole costruire una libreria digitale consistente. La console aggiunge anche una seconda porta USB-C nella parte superiore, comoda per la ricarica in tutte le modalità d’uso.

I nuovi Joy-Con 2 meritano una menzione a parte: si agganciano magneticamente al corpo della console con una presa salda, e si sganciano con la semplice pressione di un tasto. La vera novità è il sensore ottico integrato che trasforma ciascun controller in un mouse su qualsiasi superficie, aprendo scenari di gioco del tutto inediti per una console ibrida.

Tra le funzionalità software:

  • GameChat: chat vocale e video con amici attivabile in qualsiasi momento premendo il tasto C del Joy-Con 2 destro
  • GameShare: possibilità di condividere un gioco con altri utenti online o in locale, anche senza che questi abbiano una copia del titolo
  • Retrocompatibilità completa con tutta la libreria Nintendo Switch originale, sia fisica che digitale

La versione Basic Console in colorazione Nero non include giochi in bundle, ed è la scelta ideale per chi ha già un catalogo Switch o preferisce selezionare autonomamente i propri titoli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

⭐️ Amazon Prime Day è oggi ➡️
Motorola edge 70 fusion FIFA
Amazon
Motorola edge 70 fusion FIFA
281,99€
Vai all'offerta-34%
roborock Qrevo S Pro
Amazon
roborock Qrevo S Pro
389,99€589,99€
Vai all'offerta-18%
Apple iPhone 17e, 256 GB
Amazon
Apple iPhone 17e, 256 GB
597€729€
Vai all'offerta-30%
HONOR Magic V6, 16GB+512GB
HiHonor
HONOR Magic V6, 16GB+512GB
1.599,90€2.299,90€
🎟 Fino 5 omaggio + Coupon -700€: AAWE700Vai all'offerta-30%
Motorola Moto Tag 2
Amazon
Motorola Moto Tag 2
28€39,90€
Vai all'offerta-35%
Amazfit Active 2, 44mm, NFC
Amazon
Amazfit Active 2, 44mm, NFC
84€129€
Vai all'offertaScopri tutte le offerte

Quasi 125€ di risparmio su AliExpress: ecco l’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di Nintendo Switch 2 Basic Console è 529€, allineato con quello applicato da rivenditori come MediaWorld e Unieuro. Su AliExpress la console è attualmente disponibile a 406€, con un risparmio di 123€ pari a circa il 23% di sconto, nella versione europea con Local Guarantee.

La disponibilità su AliExpress può variare, quindi conviene non rimandare troppo se l’offerta è quella giusta.

Acquista Nintendo Switch 2 Basic Console su AliExpress a 406€ invece di 529€

✂️ Usa il coupon: ITVS045

Per massimizzare il risparmio, è possibile applicare i coupon AliExpress disponibili al momento dell’acquisto.

• ITVS002 — 2€ su 18€

• ITVS006 — 6€ su 45€

• ITVS011 — 11€ su 79€

• ITVS020 — 20€ su 149€

• ITVS030 — 30€ su 239€

• ITVS045 — 45€ su 359€

• ITVS060 — 60€ su 479€

Per non perdere le prossime offerte su console, accessori e tutta la tecnologia, iscrivetevi al canale PrezziTech su Telegram: aggiornamenti in tempo reale sulle migliori promozioni tech. E se cercate errori di prezzo o sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria, ErroriBomba è il canale da tenere sempre sotto controllo.