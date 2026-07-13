Chi ha sempre guardato con interesse le cuffie gaming professionali sapendo che il prezzo era il vero ostacolo, oggi ha una risposta concreta. Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED crolla a un prezzo che non si era mai visto su Amazon, con uno sconto che sfiora il 66% rispetto al listino originale. Wireless LIGHTSPEED, microfono con tecnologia Blue VO!CE, driver PRO-G da 50 mm e audio surround DTS 7.1: un headset da esport a una cifra che cambia completamente le carte in tavola.



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Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED: quando il suono professionale incontra la libertà wireless

Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED non è una cuffia nata per il mercato consumer generico: è stata progettata seguendo le specifiche dei professionisti degli esport mondiali, e si vede in ogni dettaglio costruttivo. La forcella in alluminio premium e l’archetto rinforzato in acciaio garantiscono una solidità rara in questa categoria, mentre il design minimalista, privo di luci RGB aggressive, si distingue con eleganza grazie agli elementi in metallo lavorato a spun sui padiglioni.

Il cuore dell’audio sono i driver PRO-G ibridi da 50 mm con costruzione in mesh, che offrono una risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz, una resa dei bassi ad alta fedeltà e una precisione sonora su tutta la gamma di frequenze. A completare il quadro, il sistema DTS Headphone:X 2.0 porta il surround virtuale a 7.1 canali con audio object-based, per una consapevolezza spaziale che fa davvero la differenza nei titoli competitivi.

La connettività wireless si affida alla tecnologia proprietaria LIGHTSPEED a 2.4 GHz, con una portata fino a 15 metri e latenza ai minimi termini: nessuna compromissione rispetto al cablato, almeno in condizioni normali d’uso. La batteria garantisce oltre 20 ore di autonomia, con ricarica comoda tramite USB Type-C.

Uno dei punti di forza più distintivi è il microfono professionale da 6 mm rimovibile, equipaggiato con la tecnologia Blue VO!CE in tempo reale. Riduzione avanzata del rumore, compressore, limiter, de-esser: filtri sviluppati in collaborazione con Blue Microphones che rendono la voce netta e pulita anche in ambienti rumorosi. Una funzionalità che pochissime cuffie gaming offrono a questo livello.

Le specifiche tecniche in sintesi:

Driver : PRO-G 50 mm ibrido mesh

: PRO-G 50 mm ibrido mesh Wireless : LIGHTSPEED 2.4 GHz, portata fino a 15 m

: LIGHTSPEED 2.4 GHz, portata fino a 15 m Batteria : 20+ ore, ricarica USB-C

: 20+ ore, ricarica USB-C Microfono : 6 mm rimovibile, tecnologia Blue VO!CE

: 6 mm rimovibile, tecnologia Blue VO!CE Surround : DTS Headphone:X 2.0 (7.1 canali)

: DTS Headphone:X 2.0 (7.1 canali) Struttura : forcella in alluminio + archetto in acciaio

: forcella in alluminio + archetto in acciaio Padiglioni : doppio set incluso (ecopelle + velluto memory foam)

: doppio set incluso (ecopelle + velluto memory foam) Compatibilità : PC, PS5, PS4, Nintendo Switch (dock)

: PC, PS5, PS4, Nintendo Switch (dock) Peso: 370 g

Da segnalare che le funzionalità avanzate del microfono richiedono PC Windows con Logitech G HUB installato. La confezione include tutto il necessario: adattatore wireless USB-A LIGHTSPEED, cavo USB-A/USB-C, cavo da 3,5 mm, parabrezza microfono in schiuma e borsa per il trasporto.

Sconto da non lasciarsi scappare: i dettagli dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino originale di Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED è 239,99€. Su Amazon è ora disponibile a soli 82,64€, con un risparmio di ben 157,35€ che corrisponde a uno sconto del 66%. Un calo di questa portata su un headset di questo livello è raro, e considerando che si tratta di una Gen 1 con disponibilità sempre più limitata sui principali retailer italiani, il tempismo conta. Se vuoi approfondire come funzionano gli sconti nascosti su Amazon, potresti trovare ulteriori opportunità di risparmio.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con tutte le garanzie e i vantaggi del marketplace, inclusa la spedizione Prime per gli abbonati. Se stai cercando le migliori cuffie gaming sul mercato, questa è certamente una delle opzioni più interessanti della fascia alta a prezzo ridotto. Puoi anche consultare la nostra selezione delle migliori cuffie con microfono per un confronto più ampio.

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