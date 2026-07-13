I più attenti di voi ricorderanno che al CES 2026, 8BitDo aveva mostrato un gamepad mobile capace di trasformare praticamente qualsiasi smartphone in una console portatile verticale.

Si chiama FlipPad, e l’azienda aveva già annunciato che il controller sarebbe arrivato in commercio nel corso dell’estate. Ora sono spuntate nuove informazioni che rivelano finalmente la data di uscita precisa.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

8BitDo FlipPad è dietro l’angolo

L’informazione non arriva direttamente da 8BitDo, azienda che conosciamo bene per i suoi controller molto apprezzati e dal buon rapporto qualità-prezzo, ma dalla newsletter di Russ Crandall, del canale YouTube Retro Game Corps. Secondo quanto riportato, l’8BitDo FlipPad sarà disponibile per il preordine dal 15 luglio, con le prime spedizioni in partenza dal 30 luglio.

La newsletter ha anche rivelato il prezzo: 30 dollari, una cifra che rende il FlipPad più economico dei suoi rivali più diretti. Il GameSir Pocket Taco, per esempio, era stato lanciato a 34,99 dollari (attualmente disponibile a 29,99 dollari su Amazon), mentre l’Abxylute M4 Snap-On costa 49,99 dollari.

Va detto però che si tratta di un confronto non del tutto omogeneo: sia GameSir che Abxylute collegano i propri controller via Bluetooth, mentre l’8BitDo FlipPad si collega tramite USB-C, una scelta di connettività diversa che comporta pro e contro differenti, dato che il Bluetooth garantisce maggiore libertà di movimento ma richiede una batteria da ricaricare, mentre l’USB-C elimina quel problema attingendo direttamente energia dal telefono.

Where mobile play unfolds. Introducing 8BitDo FlipPad — a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple. Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx — 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

Come funziona il FlipPad

8BitDo non ha ancora pubblicato una pagina prodotto dedicata al FlipPad, ma sulla base dei dettagli condivisi al CES, il controller si collega alla porta USB-C dello smartphone e si ripiega sopra lo schermo, in modo simile al ricevitore di un vecchio cellulare a conchiglia. I comandi includono un D-pad, i pulsanti ABXY, i tasti Select e Start, oltre a sei pulsanti bianchi aggiuntivi.

Il controller, compatibile sia con smartphone Android che con iPhone, sarà disponibile in un’unica colorazione dal gusto retrò, anche se non è affatto da escludere che in futuro arrivino altre varianti cromatiche, come già successo in passato con altri prodotti del catalogo 8BitDo.

Un mercato già piuttosto affollato

Il FlipPad non arriva certo in un settore vuoto visto che 8BitDo stessa vende già da tempo l’Ultimate Mobile Gaming Controller, pensato però per il gioco in orizzontale e non in verticale come il nuovo FlipPad: quel modello si collega tramite Bluetooth, monta stick a effetto Hall per ridurre il rischio di drifting, e viene proposto a 49,99 dollari, un prezzo ben più alto rispetto ai 30 dollari annunciati per il FlipPad.

La differenza di posizionamento sta nel fatto che con il FlipPad, 8BitDo punta chiaramente a intercettare quella fetta di utenti che cerca un accessorio economico e compatto, pensato per sessioni rapide in verticale, magari per titoli mobile pensati fin dall’origine per quell’orientamento, piuttosto che per emulatori e giochi più impegnativi che richiedono il classico schema orizzontale.

La concorrenza nel segmento dei controller mobile, del resto, si è fatta parecchio agguerrita negli ultimi anni, con marchi come GameSir e Abxylute che continuano a sfornare varianti sempre più specializzate.

Con un prezzo così contenuto, 8BitDo prova a giocare d’anticipo su un pubblico più ampio, quello che magari non aveva ancora trovato un motivo valido per convertirsi al gaming mobile con un controller dedicato. Staremo a vedere come verrà accolto dal pubblico e se l’azienda riuscirà a fare breccia anche in questo segmento.