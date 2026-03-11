8BitDo continua ad ampliare la propria linea di periferiche dal design retrò con una nuova variante del Retro R8 Mouse, questa volta ispirata al Commodore 64. Si tratta della terza edizione del mouse dopo quelle dedicate a Xbox e NES, e va a completare l’abbinamento con la tastiera meccanica Retro 87 già disponibile nella stessa colorazione.

Per chi non avesse seguito le uscite precedenti, ricordiamo che il Retro R8 Mouse aveva debuttato nel 2024 insieme alla tastiera Retro 87 Mechanical Keyboard Xbox Edition. Entrambi i prodotti sfoggiavano il caratteristico verde trasparente che richiamava la prima console Xbox, quella originale del 2001. Ad aprile 2025 era poi arrivata la versione ispirata al Nintendo Entertainment System, con il classico schema di colori grigio e nero della console Nintendo.

Ora tocca al Commodore 64, il leggendario home computer a 8 bit lanciato nel 1982 che ha segnato un’intera generazione di appassionati di informatica e videogiochi e continua a essere un pezzo di storia.

Design fedele all’originale

L’8BitDo Retro R8 Mouse C64 Edition riprende fedelmente la palette cromatica del Commodore 64 originale. Come potete notare dalle immagini, il corpo principale del mouse è color beige, esattamente come la scocca del computer dell’epoca. La rotella di scorrimento, i lati e la parte inferiore sono invece in marrone scuro, mentre i pulsanti programmabili sono rossi.

Anche la base di ricarica inclusa nella confezione segue lo stesso schema di colori, e non manca il caratteristico logo arcobaleno che i nostalgici riconosceranno immediatamente. Si tratta di un dettaglio che faceva bella mostra di sé sulla tastiera del C64 e che è diventato un simbolo di quell’epoca.

Chi possiede già la tastiera Retro 87 Mechanical Keyboard C64 Edition, avrà quindi un mouse perfettamente abbinato per completare la postazione. Va evidenziato come 8BitDo stia costruendo un ecosistema di periferiche retrò piuttosto coerente, e l’edizione Commodore 64 ne è l’ultimo tassello.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware, il mouse rimane sostanzialmente identico alle altre edizioni della linea Retro R8. Si tratta di un modello ambidestro, quindi utilizzabile sia da destrorsi che da mancini, che offre tre modalità di connessione: Bluetooth, wireless a 2,4 GHz tramite il dongle incluso nella confezione, oppure cablata per chi preferisce non preoccuparsi della batteria.

Il sensore è un PAW 3395, una soluzione affidabile che si trova su diversi mouse gaming di fascia media. Il mouse dispone di quattro pulsanti programmabili e offre un polling rate regolabile per adattarsi alle esigenze di utilizzo.

La batteria da 450 mAh garantisce un’autonomia più che sufficiente: fino a 100 ore di utilizzo in modalità Bluetooth e fino a 105 ore in modalità wireless 2,4 GHz.

C’è però una differenza tecnica rispetto alle edizioni Xbox e NES che vale la pena segnalare: la versione C64 utilizza micro switch Huano, mentre le altre due edizioni montano switch Kailh Sword GM X. Per la maggior parte degli utenti non sarà una differenza percepibile nell’uso quotidiano, ma chi è particolarmente attento a questi dettagli potrebbe volerlo sapere.

Prezzo e disponibilità

L’8BitDo Retro R8 Mouse C64 Edition sarà in vendita al prezzo di 49,99 euro, lo stesso delle edizioni NES e Xbox (queste già disponibili su Amazon).

Al momento, il dispositivo non è ancora disponibile all’acquisto in Italia ma dovrebbe apparire sul sito dell’azienda e su Amazon nel giro di pochi giorni. Detto ciò, chi è interessato potrà trovarlo sia sul sito ufficiale 8BitDo che su Amazon. Per gli appassionati di retrocomputing e per chi ha un debole per il design degli anni ’80, l’abbinamento con la tastiera C64 Edition potrebbe valerne la spesa.