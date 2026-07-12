MacBook Pro 14″ M5 Pro passa da 2.999€ a 2.599€ su Amazon: uno sconto di 400 euro su uno dei laptop professionali più attesi dell’anno. Un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto per passare alla nuova generazione Apple Silicon.

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MacBook Pro 14″ M5 Pro: potenza AI, connettività al top e autonomia senza compromessi

Apple MacBook Pro 14″ con chip M5 Pro è, al momento, uno dei laptop professionali più completi disponibili sul mercato. Cuore del sistema è il chip M5 Pro con CPU a 15 core (5 super core + 10 performance core) e GPU a 16 core, affiancato da 24GB di memoria unificata con una banda di 307 GB/s e un Neural Engine a 16 core. Apple dichiara un miglioramento delle prestazioni CPU di circa il 30% rispetto alla generazione precedente, con capacità AI on-device fino a 4x più rapide rispetto all’M1 Pro.

Uno degli aspetti più interessanti di questa generazione riguarda proprio il comparto AI: ogni core della GPU integra un Neural Accelerator, rendendo il chip capace di gestire inferenza e addestramento di Large Language Model direttamente sul dispositivo, senza dipendere dal cloud. Una caratteristica che distingue nettamente questa macchina dai laptop concorrenti nella stessa fascia.

Lo storage da 1TB SSD raggiunge velocità di lettura e scrittura fino a 14,5 GB/s, circa il doppio rispetto alla generazione precedente, con benefici concreti su flussi di lavoro video in 4K e 8K, dataset complessi e modelli linguistici di grandi dimensioni.

La connettività è un altro punto di forza: rispetto al modello M5 base, il Pro porta in dote Thunderbolt 5 (al posto del Thunderbolt 4), con supporto fino a due display esterni, incluso uno fino a 8K a 60Hz. Il chip wireless N1 progettato da Apple abilita Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, garantendo trasferimenti dati rapidi e una connessione stabile.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2″ offre una risoluzione di 3024×1964 pixel a 254 ppi, con ProMotion fino a 120Hz e luminosità di picco HDR di 1.600 nit. L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore, un valore difficilmente raggiungibile tra i laptop Windows di pari livello.

Specifiche tecniche principali in sintesi:

Chip: Apple M5 Pro

Apple M5 Pro CPU: 15 core (5 super core + 10 performance core)

15 core (5 super core + 10 performance core) GPU: 16 core con Neural Accelerator per core

16 core con Neural Accelerator per core Memoria unificata: 24GB, banda 307 GB/s

24GB, banda 307 GB/s Storage: 1TB SSD fino a 14,5 GB/s

1TB SSD fino a 14,5 GB/s Display: Liquid Retina XDR 14,2″, 120Hz ProMotion, 1.600 nit HDR

Liquid Retina XDR 14,2″, 120Hz ProMotion, 1.600 nit HDR Connettività: 3× Thunderbolt 5, HDMI, slot SDXC, MagSafe 3, Wi-Fi 7, Bluetooth 6

3× Thunderbolt 5, HDMI, slot SDXC, MagSafe 3, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Autonomia: fino a 24 ore

fino a 24 ore Colorazione: Nero Siderale (MGDR4T/A)

400€ di sconto sul nuovo listino: i dettagli dell’offerta Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Apple MacBook Pro 14″ M5 Pro nella configurazione CPU 15 core, GPU 16 core, 24GB/1TB Nero Siderale (MGDR4T/A) è attualmente fissato a 2.999€. Su Amazon.it è disponibile a 2.599€ con spedizione gratuita, per un risparmio di 400€ pari a circa il 13% di sconto. Puoi trovare altre offerte notebook e offerte Apple per confrontare le migliori opportunità disponibili.

Vale la pena contestualizzare: il prezzo attuale non è il minimo storico assoluto del modello (che si era spinto fino a circa 2.359€), ma gli aumenti di listino portati dalla nuova generazione rendono i 2.599€ una cifra decisamente più interessante rispetto al prezzo pieno.

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