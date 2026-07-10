MacBook Pro 16″ (2024) con chip M4 Max a 3.499€ su Amazon è una di quelle offerte che merita un doppio sguardo. Quasi 800€ in meno rispetto al prezzo di listino, per una macchina che rappresenta il vertice assoluto della lineup Apple per professionisti. Sì, parliamo di workstation-class in un chassis portatile, con 36GB di memoria unificata, 1TB SSD e una GPU a 32 core che raramente si trovano a questo prezzo. Vediamo nel dettaglio perché questa configurazione vale ogni centesimo.

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MacBook Pro 16″ M4 Max: potenza da studio creativo in formato tascabile (quasi)

Il cuore di questa macchina è il chip Apple M4 Max, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri di ultima generazione. La configurazione oggetto dell’offerta monta una CPU a 14 core (10 performance + 4 efficiency) con clock fino a 4,5 GHz, affiancata da una GPU a 32 core con ray tracing hardware accelerato due volte più veloce rispetto alla generazione precedente. A completare il quadro, un Neural Engine a 16 core che rende i task basati su Apple Intelligence, come l’upscaling delle immagini o la generazione di sottotitoli video, incredibilmente reattivi.

Quello che rende davvero straordinario questo chip è la larghezza di banda della memoria di 410 GB/s: un numero che non si trova facilmente nemmeno nelle workstation desktop di pari fascia. La memoria unificata da 36GB lavora in simbiosi con CPU e GPU senza i colli di bottiglia tipici delle architetture tradizionali.

Sul fronte display, MacBook Pro 16″ monta un pannello Liquid Retina XDR da 16,2 pollici con risoluzione 3456×2234 pixel (254 ppi), luminosità di picco in HDR fino a 1.600 nit e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Il supporto ProMotion garantisce una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, con True Tone e ampia gamma cromatica P3 per una resa cromatica professionale.

Le specifiche principali in sintesi:

Chip: Apple M4 Max, CPU 14-core, GPU 32-core, Neural Engine 16-core

Apple M4 Max, CPU 14-core, GPU 32-core, Neural Engine 16-core Memoria unificata: 36GB (non espandibile)

36GB (non espandibile) Archiviazione: SSD 1TB (non aggiornabile post-acquisto)

SSD 1TB (non aggiornabile post-acquisto) Display: Liquid Retina XDR 16,2″, 120Hz ProMotion, 1.600 nit HDR

Liquid Retina XDR 16,2″, 120Hz ProMotion, 1.600 nit HDR Autonomia: fino a 21 ore dichiarate, batteria da 99,6 Wh

fino a 21 ore dichiarate, batteria da 99,6 Wh Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, tre porte Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, tre porte Thunderbolt 5, HDMI, SDXC, MagSafe 3 Sistema operativo: macOS Sequoia con Apple Intelligence integrata

macOS Sequoia con Apple Intelligence integrata Colorazione: Nero Siderale (Space Black)

Il supporto fino a 66 stream simultanei di video ProRes 422 4K (o 15 stream 8K in picture-in-picture) dice tutto sull’ambito di utilizzo: video editor, artisti 3D, sviluppatori e creativi che hanno bisogno di prestazioni da postazione fissa ma in formato portatile. Da segnalare che RAM e SSD non sono aggiornabili dopo l’acquisto, quindi è bene ragionare bene sulla configurazione scelta fin dall’inizio.

Quasi 800€ di sconto su Amazon: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino di MacBook Pro 16″ M4 Max (14 CPU, 32 GPU, 36GB, 1TB, Nero Siderale) è di 4.299€. Su Amazon lo si trova attualmente a 3.499€, con un risparmio netto di 800€ pari a circa il 19% di sconto. Per un prodotto Apple di questa fascia, uno sconto di questa entità su Amazon non è una cosa che si vede tutti i giorni.

A titolo di confronto, su Trovaprezzi il modello identico (codice MX303T/A) parte da circa 3.199€ presso altri rivenditori, ma su Amazon il vantaggio è dato anche dalla garanzia e dall’affidabilità dello store. La disponibilità potrebbe variare, quindi conviene non aspettare troppo.

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