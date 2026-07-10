In attesa della presentazione ufficiale di iPhone Ultra (o Fold), il primo modello pieghevole di Apple, in Rete si continuano a susseguire senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di tale device.

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo da parte del popolare leaker Digital Chat Station dedicato a tutti quelli che sono impazienti di scoprire quali saranno i punti di forza del primo melafonino pieghevole.

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La possibile capacità della batteria di iPhone Ultra

Stando a quanto è stato reso noto dal leaker sul social cinese Weibo, il fornitore di batterie del colosso di Cupertino avrebbe di recente presentato una nuova documentazione normativa per due batterie con capacità di 1.921 mAh e 2.962 mAh, per un totale di 4.883 mAh.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, iPhone Ultra dovrebbe poter contare su un design della batteria a due celle simile a quello dei dispositivi pieghevoli di aziende concorrenti come Samsung (Galaxy Z Fold7 ha una capacità totale della batteria di 4.400 mAh) e Google (Pixel 10 Pro Fold ha una batteria da 5.015 mAh).

iPhone Ultra con la sua batteria da 4.883 mAh potrebbe così posizionarsi per quanto riguarda la capacità della batteria a metà strada tra iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, ossia gli altri due telefoni che Apple dovrebbe presentare ufficialmente a settembre.

Dato l’inedito form factor (ovviamente per Apple) di iPhone Ultra, la sola presunta capacità della sua batteria non ci fornisce indicazioni su quella che potrebbe essere l’autonomia che sarà in grado di garantire agli utenti e dovremo attendere l’evento di presentazione per scoprire quali soluzioni il colosso di Cupertino ha studiato per consentire a chi lo acquisterà di affrontare le normali attività della vita di tutti i giorni senza il timore di non arrivare a sera con il device ancora acceso.