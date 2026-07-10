Chi dice che per avere un monitor gaming fluido, reattivo e con colori vivaci serva spendere una fortuna? Gigabyte GS25F14 lo smentisce con forza, e oggi lo fa ancora di più: il prezzo è crollato ai livelli più bassi mai visti, con uno sconto che sfiora il 48% su Amazon. Un’occasione difficile da ignorare per chi vuole fare un salto di qualità nella postazione di gioco senza svuotare il portafoglio.

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Gigabyte GS25F14: quando il pannello SS-IPS trasforma ogni frame in un vantaggio competitivo

Il protagonista di questa offerta è un monitor che si distingue nettamente dalla massa nella sua fascia di prezzo. Il cuore pulsante del Gigabyte GS25F14 è il pannello SS-IPS (SuperSpeed IPS), una tecnologia che unisce la reattività tipica dei pannelli TN con la qualità visiva superiore degli IPS tradizionali: il risultato è un’esperienza fluida, precisa e cromaticamente ricca.

Le specifiche parlano chiaro:

Dimensione: 24,5″ con risoluzione Full HD 1920×1080

24,5″ con risoluzione Refresh rate: 144 Hz per movimenti ultra-fluidi

144 Hz per movimenti ultra-fluidi Tempo di risposta: 1 ms MPRT / 1 ms GTG

1 ms MPRT / 1 ms GTG Contrasto nativo: 1500:1, superiore alla media IPS nella stessa fascia

1500:1, superiore alla media IPS nella stessa fascia Copertura colore: 120% sRGB, 8-bit, 16,7 milioni di colori

120% sRGB, 8-bit, 16,7 milioni di colori Luminosità: 300 cd/m² con supporto HDR10 (Display HDR 10)

300 cd/m² con supporto Connettività: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, uscita cuffie

2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, uscita cuffie Sync: AMD FreeSync / Adaptive-Sync

Quello che rende davvero unico questo monitor è la combinazione di contrasto nativo a 1500:1 e copertura 120% sRGB su un pannello IPS sotto i 70 euro: valori che di solito si trovano su prodotti di fascia nettamente superiore.

Sul fronte gaming, Black Equalizer rivela i dettagli nelle zone più buie della scena, fondamentale nei titoli FPS competitivi, mentre Aim Stabilizer Sync elimina il motion blur per reazioni istantanee. Game Assist aggiunge mirini personalizzabili, timer su schermo e modalità HDR selezionabili, e GIGABYTE OSD Sidekick permette di gestire tutte le impostazioni direttamente da tastiera e mouse senza toccare i tasti fisici del monitor.

Non manca l’attenzione alla salute visiva: tecnologia Flicker-Free e filtro Low Blue Light certificato TÜV Rheinland riducono l’affaticamento durante le sessioni prolungate. La compatibilità VESA 100×100 mm e la regolazione dell’inclinazione completano un profilo ergonomico solido anche per un uso misto gaming e produttività.

Prezzo ai minimi storici: quasi la metà del listino su Amazon

Difficile trovare il momento migliore di questo per acquistare Gigabyte GS25F14. Su Amazon.it il monitor è disponibile al prezzo di 67,29€, rispetto al prezzo di listino di 128,99€: si tratta di un risparmio di oltre 61 euro, pari a uno sconto del ~48%. Il prezzo attuale è il più basso mai registrato su questa piattaforma, e con disponibilità immediata. Nessun coupon da attivare, nessuna complicazione: prezzo diretto, spedizione inclusa. Se sei abituato a fare acquisti su Amazon e vuoi sapere come sfruttare al meglio le promozioni, dai un’occhiata alla nostra guida sugli sconti nascosti di Amazon oppure scopri come funziona il pagamento a rate su Amazon per rendere l’acquisto ancora più accessibile.

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