699€ per un robot aspirapolvere da 1.399€ di listino. MOVA Z60 Ultra Roller Complete è sceso a un prezzo che difficilmente si era visto prima d’ora, con uno sconto del 50% che taglia letteralmente a metà il costo di uno dei robot più tecnologicamente avanzati sul mercato. Vincitore dell’IFA Innovation Award 2025, questo dispositivo unisce 28.000 Pa di aspirazione, lavaggio a rullo pressurizzato e protezione tappeti automatica: un concentrato di funzionalità che raramente si trova in questa fascia di prezzo.

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Mova Z60 Ultra Roller Complete: tecnologia da top di gamma a ogni singola passata

MOVA Z60 Ultra Roller Complete non è un semplice robot aspirapolvere. È una macchina da pulizia progettata per risolvere tutti quei problemi che rendono i robot tradizionali insoddisfacenti: tappeti bagnati, angoli trascurati, aspirazione insufficiente e odori persistenti da animali domestici.

Al centro di tutto c’è il motore TurboForce 9, che garantisce una potenza di aspirazione di 28.000 Pa, superiore ai 22.000 Pa e 16.000 Pa dei principali concorrenti. Abbinata alla doppia spazzola TroboWave (gomma + setole in gomma), rimuove fino al 99% dei peli e dei detriti di grandi dimensioni, praticamente senza grovigli.

Il sistema di lavaggio HydroForce è la vera differenza rispetto al resto della categoria:

12 erogatori distribuiscono acqua pulita in modo continuo sul rullo da 25,6 cm

distribuiscono acqua pulita in modo continuo sul rullo da La pressione applicata di 4.100 Pa simula il movimento manuale di un mocio

simula il movimento manuale di un mocio Un dispositivo raschiante a 360° separa l’acqua sporca dal rullo, evitando ricontaminazione

Il rullo Fluffing aumenta l’efficienza di pulizia del 30% sollevando lo sporco in tempo reale

Sul fronte tappeti, la tecnologia AutoShield è probabilmente la funzionalità più esclusiva dell’intero settore: quando rileva un tappeto, il robot ritrae il rullo, estrae uno scudo protettivo con coperchio rimovibile e solleva l’intero telaio di 14 mm grazie al sistema LiftPro, mantenendo allo stesso tempo la massima potenza di aspirazione. Tappeti perfettamente asciutti, senza interruzioni di percorso.

Il sistema StepMaster 2.0 completa il quadro con una gamba robotica retraibile capace di superare ostacoli fino a 8 cm (4,5 + 3,5 cm combinati), un primato assoluto nella categoria.

Per chi vive con animali domestici, il sistema DuoSolution integra due scomparti separati: uno per il detergente contro le macchie ostinate, uno specifico per l’eliminazione degli odori animali, attivabili anche simultaneamente in una singola passata.

La stazione base è completamente autonoma: svuotamento automatico, lavaggio del rullo con acqua calda fino a 80°C, asciugatura con aria calda, sterilizzazione UV e ricarica delle soluzioni detergenti, tutto senza intervento manuale. La batteria da 6.400 mAh garantisce fino a 150 minuti di autonomia, mentre il filtro HEPA integrato e la garanzia di 3 anni (superiore alla media di settore) completano un pacchetto di rara completezza.

La versione Complete include inoltre: una spazzola principale extra, due spazzole laterali di ricambio, tre sacchetti per la polvere con filtri, tre rulli mop di ricambio e una bottiglia di detergente da 1.000 ml, più un kit di manutenzione annuale del valore di 216€.

Prezzo dimezzato su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it MOVA Z60 Ultra Roller Complete è disponibile al prezzo di 699€, contro un prezzo di listino ufficiale di 1.399€. Si tratta di uno sconto del 50%, pari a un risparmio netto di 700€. È il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto e, considerando che include il kit accessori Complete dal valore di 216€, il valore reale dell’acquisto supera abbondantemente la quota pagata.

La disponibilità è immediata con spedizione Prime express. Un’offerta di questo tipo, su un prodotto premiato all’IFA 2025 e con garanzia triennale, non è destinata a durare.

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