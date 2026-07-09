599€ per un iPad con chip M4, 12 GB di RAM e Wi-Fi 7: Apple iPad Air 11″ scende a un prezzo che difficilmente si era visto fino ad ora su Amazon. Rispetto agli 829€ di riferimento su MediaWorld, il risparmio supera i 230€, un margine non da poco per chi stava aspettando il momento giusto. Il chip M4 non è una scelta di compromesso, e a questo prezzo il rapporto qualità/valore si fa davvero interessante. Ecco i dettagli.

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Apple iPad Air 11″ (M4): potenza, display e connettività di nuova generazione

Apple iPad Air 11″ (M4) non è il solito aggiornamento incrementale. Il chip M4 porta a bordo una CPU 8-core con architettura mista (3 core ad alte prestazioni + 5 core ad alta efficienza), una GPU a 9 core e ben 12 GB di memoria unificata con banda di 120 GB/s. Rispetto alla generazione M1, le prestazioni CPU crescono di 2,3 volte, mentre il rendering 3D con ray tracing è oltre quattro volte più veloce: risultati che fanno la differenza nel video editing, nel CAD 3D e nei giochi più esigenti.

Il Neural Engine a 16 core, tre volte più rapido rispetto a M1, gestisce in locale i modelli richiesti da Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale integrato in iPadOS 26. Scrittura assistita, editing di foto e video con AI e protezione avanzata della privacy sono funzionalità operative già da subito, senza dipendere dal cloud.

Il display Liquid Retina da 11 pollici offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, con supporto a True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Nulla di rivoluzionario sul fronte pannello, ma la resa cromatica e la fluidità nell’uso quotidiano restano a livelli molto alti.

Sul fronte connettività, Apple ha integrato il chip N1, progettato internamente per la gestione del wireless: supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, con prestazioni e affidabilità superiori rispetto alle generazioni precedenti.

Le fotocamere includono un grandangolo posteriore da 12 MP con registrazione video in 4K e una fotocamera frontale orizzontale da 12 MP con supporto a Center Stage, ideale per videochiamate e conferenze.

Il design rimane fedele allo stile all-screen con cornici ridotte, angoli arrotondati e scocca in alluminio. Le dimensioni compatte (247,6 x 178,5 x 6,1 mm, 464 g) lo rendono molto comodo da trasportare. Il Touch ID è integrato nel tasto superiore. Compatibile con Apple Pencil Pro, Magic Keyboard e Smart Folio (venduti separatamente).

Le specifiche principali in sintesi:

Chip: Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core)

Apple M4 (CPU 8-core, GPU 9-core) RAM: 12 GB memoria unificata

12 GB memoria unificata Storage: 128 GB

128 GB Display: Liquid Retina 11″, 2360 x 1640 px, True Tone, P3

Liquid Retina 11″, 2360 x 1640 px, True Tone, P3 Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, USB-C

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, USB-C Fotocamere: 12 MP posteriore (4K), 12 MP frontale con Center Stage

12 MP posteriore (4K), 12 MP frontale con Center Stage OS: iPadOS 26 con Apple Intelligence

Sconto di 230€ su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, Apple iPad Air 11″ (M4) da 128 GB in Grigio Siderale (versione Wi-Fi) è disponibile a 599€, rispetto agli 829€ di riferimento su MediaWorld. Il risparmio è di 230€, una cifra concreta che posiziona questo acquisto come un’opportunità interessante rispetto al recente andamento dei prezzi.

Il listino ufficiale Apple Italia è fissato a 669€: già solo confrontando con quest’ultimo, il prezzo attuale risulta più conveniente di 70€. La disponibilità è immediata su Amazon, con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma.

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