Uno sportwatch di fascia alta con GPS multi-costellazione, oltre 130 profili sportivi, impermeabilità fino a 100 metri e un’autonomia fino a 40 ore in modalità GPS: Polar Vantage V2 torna protagonista con uno sconto che porta il prezzo ben al di sotto dei 300€, partendo da un listino di 549,90€. Un risparmio di oltre 275€ che difficilmente passa inosservato.

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Polar Vantage V2: tecnologia da atleta professionista racchiusa in 52 grammi

Polar Vantage V2 è uno sportwatch pensato per chi non scende a compromessi. La cassa circolare da 47 mm in alluminio, certificata MIL-STD-810G e impermeabile fino a 100 metri di profondità, racchiude un hardware completo e performante: accelerometro, giroscopio, sensore geomagnético, altimetro barometrico e sensore ottico per la frequenza cardiaca con tecnologia Precision Prime, capace di una rilevazione avanzata dal polso anche durante attività ad alta intensità.

Il sistema GPS supporta quattro costellazioni satellitari: GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, garantendo una localizzazione precisa in qualsiasi contesto geografico. L’altimetro barometrico integrato permette di calcolare correttamente dislivelli, pendenze e velocità effettiva anche su terreni montuosi.

Il display touchscreen MIP da 1,2″ con risoluzione 240×240 pixel è protetto da vetro Gorilla Glass laminato con rivestimento anti-impronta ed è perfettamente leggibile alla luce diretta del sole, senza bisogno di retroilluminazione. Una caratteristica rara e preziosa per gli sportivi all’aperto.

Dal punto di vista sportivo, le funzionalità sono ampie e articolate:

  • Oltre 130 profili sportivi (running, nuoto, ciclismo, triathlon, HIIT e molto altro)
  • FuelWise per la gestione nutrizionale durante sessioni superiori a 90 minuti
  • Training Load Pro per monitorare il carico di allenamento per gruppo muscolare
  • Nightly Recharge per valutare la qualità del recupero notturno
  • FitSpark per allenamenti personalizzati basati sullo stato di forma attuale
  • Running Index e calcolo VO2Max per monitorare il miglioramento delle performance

La batteria da 346 mAh garantisce fino a 40 ore con GPS e frequenza cardiaca attivi, 7 giorni in modalità orologio con monitoraggio cardiaco continuo e fino a 100 ore nelle modalità di risparmio energetico. La ricarica completa avviene in circa 75 minuti.

Sul versante smart, Polar Vantage V2 mostra notifiche da chiamate, SMS, WhatsApp, Telegram, e-mail e social, controlla la riproduzione musicale dello smartphone e integra informazioni meteo in tempo reale tramite connessione Bluetooth. L’ecosistema Polar Flow centralizza tutti i dati di allenamento con sincronizzazione automatica verso Strava, TrainingPeaks, MyFitnessPal e altre piattaforme.

Da segnalare l’assenza di NFC (niente pagamenti contactless), Wi-Fi e memoria musicale interna: si tratta di uno sportwatch evoluto, non di uno smartwatch generalista.

Oltre la metà del prezzo risparmiato: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, Polar Vantage V2 è disponibile a 274,50€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 549,90€: si tratta di uno sconto di circa 275€, pari a quasi il 50% del valore originale. Considerando che il prezzo medio degli ultimi mesi si è attestato intorno ai 380€, il risparmio rispetto alla quotazione abituale supera comunque i 100€. Se sei a caccia delle migliori offerte wearable, questa è senza dubbio una delle più interessanti del momento.

L’offerta riguarda il modello in colorazione Nero, taglia cinturino M/L (circonferenza polso da 145 a 215 mm). Nella confezione sono inclusi il cavo di ricarica e il manuale d’uso. La disponibilità è su Amazon.it con le consuete garanzie e politiche di reso del marketplace. Per approfondire le strategie per trovare sconti su Amazon, potrebbe valere la pena dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.

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