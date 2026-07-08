Uno sportwatch di fascia alta con GPS multi-costellazione, oltre 130 profili sportivi, impermeabilità fino a 100 metri e un’autonomia fino a 40 ore in modalità GPS: Polar Vantage V2 torna protagonista con uno sconto che porta il prezzo ben al di sotto dei 300€, partendo da un listino di 549,90€. Un risparmio di oltre 275€ che difficilmente passa inosservato.

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Polar Vantage V2: tecnologia da atleta professionista racchiusa in 52 grammi

Polar Vantage V2 è uno sportwatch pensato per chi non scende a compromessi. La cassa circolare da 47 mm in alluminio, certificata MIL-STD-810G e impermeabile fino a 100 metri di profondità, racchiude un hardware completo e performante: accelerometro, giroscopio, sensore geomagnético, altimetro barometrico e sensore ottico per la frequenza cardiaca con tecnologia Precision Prime, capace di una rilevazione avanzata dal polso anche durante attività ad alta intensità.

Il sistema GPS supporta quattro costellazioni satellitari: GPS, GLONASS, Galileo e QZSS, garantendo una localizzazione precisa in qualsiasi contesto geografico. L’altimetro barometrico integrato permette di calcolare correttamente dislivelli, pendenze e velocità effettiva anche su terreni montuosi.

Il display touchscreen MIP da 1,2″ con risoluzione 240×240 pixel è protetto da vetro Gorilla Glass laminato con rivestimento anti-impronta ed è perfettamente leggibile alla luce diretta del sole, senza bisogno di retroilluminazione. Una caratteristica rara e preziosa per gli sportivi all’aperto.

Dal punto di vista sportivo, le funzionalità sono ampie e articolate:

Oltre 130 profili sportivi (running, nuoto, ciclismo, triathlon, HIIT e molto altro)

(running, nuoto, ciclismo, triathlon, HIIT e molto altro) FuelWise per la gestione nutrizionale durante sessioni superiori a 90 minuti

per la gestione nutrizionale durante sessioni superiori a 90 minuti Training Load Pro per monitorare il carico di allenamento per gruppo muscolare

per monitorare il carico di allenamento per gruppo muscolare Nightly Recharge per valutare la qualità del recupero notturno

per valutare la qualità del recupero notturno FitSpark per allenamenti personalizzati basati sullo stato di forma attuale

per allenamenti personalizzati basati sullo stato di forma attuale Running Index e calcolo VO2Max per monitorare il miglioramento delle performance

La batteria da 346 mAh garantisce fino a 40 ore con GPS e frequenza cardiaca attivi, 7 giorni in modalità orologio con monitoraggio cardiaco continuo e fino a 100 ore nelle modalità di risparmio energetico. La ricarica completa avviene in circa 75 minuti.

Sul versante smart, Polar Vantage V2 mostra notifiche da chiamate, SMS, WhatsApp, Telegram, e-mail e social, controlla la riproduzione musicale dello smartphone e integra informazioni meteo in tempo reale tramite connessione Bluetooth. L’ecosistema Polar Flow centralizza tutti i dati di allenamento con sincronizzazione automatica verso Strava, TrainingPeaks, MyFitnessPal e altre piattaforme.

Da segnalare l’assenza di NFC (niente pagamenti contactless), Wi-Fi e memoria musicale interna: si tratta di uno sportwatch evoluto, non di uno smartwatch generalista.

Oltre la metà del prezzo risparmiato: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, Polar Vantage V2 è disponibile a 274,50€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 549,90€: si tratta di uno sconto di circa 275€, pari a quasi il 50% del valore originale. Considerando che il prezzo medio degli ultimi mesi si è attestato intorno ai 380€, il risparmio rispetto alla quotazione abituale supera comunque i 100€. Se sei a caccia delle migliori offerte wearable, questa è senza dubbio una delle più interessanti del momento.

L’offerta riguarda il modello in colorazione Nero, taglia cinturino M/L (circonferenza polso da 145 a 215 mm). Nella confezione sono inclusi il cavo di ricarica e il manuale d’uso. La disponibilità è su Amazon.it con le consuete garanzie e politiche di reso del marketplace. Per approfondire le strategie per trovare sconti su Amazon, potrebbe valere la pena dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.

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