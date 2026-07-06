Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno dei più recenti sportwatch dedicato ai corridori a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Active 3 Premium (annunciato a febbraio 2026).

Con il nuovo aggiornamento sullo smartwatch non arriva Zepp OS 6 ma ci sono comunque novità interessanti come gli strumenti per le gare HYROX, l’integrazione con Stryd Pace, una nuova modalità per il monitoraggio della frequenza cardiaca durante il nuoto sfruttando Helio Strap e il supporto alla migliore gestione dei dati provenienti da più dispositivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Active 3 Premium: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi e lo fa a poche settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 3.21.0.3), utile perché aveva principalmente introdotto il supporto a Helio Strap Pro e la “nuova” funzione HybridCharge. alcuni bug e migliorato l’esperienza utente generale con ottimizzazioni e miglioramenti.

Lo smartwatch sta ora ricevendo la nuova versione 3.24.0.1 del software che, oltre ai soliti miglioramenti generali e alla risoluzione dei bug, porta con sé un quartetto di novità. In primis abbiamo HYROX Virtual Pace, uno strumento pensato per generare tempi strategici segmentati in base al tempo obiettivo prefissato dal corridore in vista delle gare HYROX, ottimo per migliorare la gestione del ritmo.

La seconda novità è il supporto al sensore di passo Stryd: in questo modo, i dati provenienti dal sensore verranno visualizzati direttamente all’interno dei dati sugli allenamenti HYROX. La terza novità riguarda gli allenamenti di nuoto con una modalità dedicata durante l’utilizzo dello smartwatch in accoppiata con Helio Strap: l’obiettivo è migliorare il monitoraggio della frequenza cardiaca durante il nuoto.

Andando oltre, Amazfit Active 3 Premium riceve una delle novità più importanti introdotte da Zepp Health nell’ultimo periodo: quando lo smartwatch non è l’unico dispositivo utilizzato dall’utente, ora i dati sull’attività (passi, calorie e distanza) vengono “fusi” e sincronizzati con gli altri dispositivi per evitare duplicati e dati sovrapposti/falsati. Da notare la presenza di una sorta di “scrittura inversa” (write-back): Zepp Health fa sì che anche i dati in scrittura inviati ad altre app/servizi risultino “sistemati”.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano a partire dallo screenshot condiviso poco sotto, dell’aggiornamento alla versione 3.24.0.1 che è in distribuzione su Amazfit Active 3 Premium tramite un pacchetto OTA da circa 15 MB (via Reddit).

Benvenuti su Amazfit Active 3 Premium. Questo aggiornamento include: HYROX Virtual Pace: supporta la generazione di tempi strategici segmentati in base al tempo di completamento target, aiutando gli utenti a pianificare razionalmente il proprio ritmo per ogni fase e fornendo un riferimento di ritmo più chiaro per le gare HYROX;

Supporto Stryd: dopo la connessione a Stryd, i dati sul ritmo possono essere visualizzati negli allenamenti HYROX, aiutando gli utenti a comprendere più intuitivamente il proprio ritmo di allenamento;

Modalità Nuoto: dopo che l’orologio è connesso a Helio Strap, Helio Strap passerà automaticamente al modello di frequenza cardiaca per il nuoto all’inizio dell’allenamento di nuoto; dopo l’allenamento, i dati rilevanti sulla frequenza cardiaca verranno sincronizzati con l’orologio per aiutare a migliorare i record degli esercizi di nuoto;

Fusione e scrittura dei dati: quando si utilizzano più dispositivi contemporaneamente, l’app fonderà i dati dell’attività odierna, come passi, calorie e distanza, e li sincronizzerà nuovamente con i dispositivi per aiutare a mantenere la coerenza dei dati su più dispositivi;

Altre correzioni di bug e ottimizzazioni delle funzionalità.

Come aggiornare Amazfit Active 3 Premium

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit Active 3 Premium, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).