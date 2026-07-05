44% di sconto su un monitor gaming ultrawide da 34 pollici con 240 Hz, pannello VA ad alto contrasto e connettività completa: LG UltraGear 34G630A tocca oggi su Amazon un prezzo che non si era mai visto prima. Chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto all’ultrawide lo ha trovato.

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LG UltraGear 34G630A: 240 Hz, pannello VA e ultrawide per chi vuole tutto

LG UltraGear 34G630A è un monitor che non fa concessioni in nessuna delle sue caratteristiche principali. Il pannello VA da 34 pollici in formato 21:9 offre una risoluzione WQHD 3440 x 1440 pixel, con curvatura 1800R nella versione italiana, pensata per massimizzare l’immersione senza distorcere le proporzioni delle immagini anche nelle sessioni più lunghe.

Le prestazioni gaming sono al top della categoria:

Refresh rate 240 Hz con supporto AMD FreeSync Premium e VRR per eliminare tearing e stuttering

con supporto e VRR per eliminare tearing e stuttering Tempo di risposta 1 ms GtG (modalità Faster) per reattività immediata anche nei titoli più veloci

(modalità Faster) per reattività immediata anche nei titoli più veloci Contrasto statico 4000:1 , uno dei punti di forza storici dei pannelli VA: neri profondi e differenze cromatiche nette anche nelle scene scure

, uno dei punti di forza storici dei pannelli VA: neri profondi e differenze cromatiche nette anche nelle scene scure Copertura DCI-P3 al 95% e profondità colore 10 bit (1,07 miliardi di colori) per visuals cinematografici

e profondità colore per visuals cinematografici Certificazione VESA DisplayHDR 400 e supporto HDR10

Quello che distingue davvero questo monitor dagli altri ultrawide competitivi nella stessa fascia è la funzione Dynamic Action Sync, che riduce l’input lag percepito permettendo ai gamer di reagire in tempo reale ai momenti critici. Si aggiunge il Black Stabiliser, utilissimo per individuare nemici nascosti nelle aree più scure di mappa, e l’FPS Counter integrato per tenere sempre sotto controllo le prestazioni.

La connettività è completa e pensata anche per chi lavora da casa o gestisce più dispositivi:

2x HDMI 2.1 (compatibili con console di nuova generazione)

(compatibili con console di nuova generazione) 1x DisplayPort 1.4

1x USB-C con Power Delivery 15W per collegare laptop con un solo cavo

per collegare laptop con un solo cavo Hub USB 3.2 Gen 1 integrato

integrato Jack AUX e speaker stereo da 10W (2x5W) già integrati nel monitor

Lo stand ergonomico regolabile in altezza (120 mm), inclinazione (5°-20°), rotazione (±30°) e pivot completa un prodotto pensato anche per chi sta ore davanti allo schermo. Le modalità PIP e 2PBP permettono di gestire due sorgenti contemporaneamente, rendendolo versatile ben oltre il solo gaming. Se stai cercando altri migliori monitor da valutare, trovi la nostra selezione aggiornata su TuttoTech.

Prezzo ai minimi storici: -197€ su Amazon

Difficile trovare un momento migliore di questo per comprare LG UltraGear 34G630A. Il prezzo di partenza è 449€ e lo sconto applicato è del 44%, il che porta il prezzo finale a soli 252€: un risparmio netto di 197€ che spinge questo monitor ben al di sotto dei livelli a cui è stato venduto finora. Puoi anche consultare la nostra guida agli sconti e offerte computer e monitor per trovare altre occasioni simili, o scoprire come funziona il pagamento a rate su Amazon se vuoi dilazionare la spesa.

Si tratta del minimo storico rilevato su Amazon.it, con disponibilità immediata e consegna express inclusa per i clienti Prime. L’offerta è attiva ora, ma a questi prezzi la disponibilità tende a esaurirsi rapidamente.

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