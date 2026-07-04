Uno sconto di oltre 100 euro su un monitor ultrawide da gaming non capita tutti i giorni, soprattutto quando si parla di un pannello 34 pollici curvo 1500R con risoluzione UWQHD 3440×1440 e refresh rate fino a 180Hz. Gawfolk Monitor Ultrawide 34″ scende a un prezzo che merita attenzione, con un risparmio concreto rispetto al listino che rende questa promozione su Amazon decisamente interessante. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo monitor e perché vale la pena considerarlo.

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Gawfolk 34″ 180Hz: un pannello curvo UWQHD che non lesina sulle prestazioni visive

Il cuore di questo monitor è un pannello VA da 34 pollici con curvatura 1500R, pensata per avvolgere il campo visivo senza affaticare gli occhi durante sessioni prolungate. Il formato 21:9 regala circa il 30% di spazio schermo in più rispetto a un classico 16:9, un vantaggio tangibile sia nei giochi che nel multitasking professionale.

La risoluzione UWQHD 3440×1440 pixel garantisce immagini nitide e testo leggibile, con una densità di pixel sensibilmente superiore al Full HD. Abbinata a una copertura colore del 128% sRGB e a oltre 1,07 miliardi di colori (profondità FRC 8-bit), la resa cromatica risulta più vivace e saturata rispetto alla media di fascia, con transizioni graduali e naturali tra le tonalità.

Sul fronte gaming, il refresh rate massimo di 180Hz è raggiungibile tramite DisplayPort (incluso nella confezione), mentre via HDMI ci si ferma a 100Hz. Un dettaglio importante da tenere a mente: la frequenza di default è impostata a 60Hz, quindi sarà necessario selezionare manualmente il valore desiderato dalle impostazioni del sistema operativo.

Le specifiche principali in sintesi:

Pannello: VA 34 pollici, curvatura 1500R

VA 34 pollici, curvatura 1500R Risoluzione: UWQHD 3440×1440 pixel, rapporto 21:9

UWQHD 3440×1440 pixel, rapporto 21:9 Refresh rate: fino a 180Hz (DisplayPort) / 100Hz (HDMI)

fino a 180Hz (DisplayPort) / 100Hz (HDMI) Copertura colore: 128% sRGB, 1,07 miliardi di colori

128% sRGB, 1,07 miliardi di colori Contrasto: 4000:1 dinamico

4000:1 dinamico Luminosità: 310 nit

310 nit Adaptive Sync: compatibile AMD FreeSync e G-Sync

compatibile AMD FreeSync e G-Sync HDR: supportato

supportato Eye Care: modalità Low Blue Light + Flicker-Free (DC global dimming)

modalità Low Blue Light + Flicker-Free (DC global dimming) Connettività: HDMI + DisplayPort, uscita audio jack 3,5mm

HDMI + DisplayPort, uscita audio jack 3,5mm Montaggio VESA: 75x75mm

Particolarmente apprezzabile è l’Adaptive Sync, che sincronizza il refresh rate del monitor con il frame rate della GPU eliminando tearing e stuttering, e la tecnologia Flicker-Free con DC global dimming, che rende il pannello meno affaticante nelle sessioni più lunghe. Da segnalare l’assenza di altoparlanti integrati: chi necessita di audio dovrà affidarsi a cuffie o speaker esterni.

Meno 108 euro sul listino: i dettagli dell’offerta Amazon

Gawfolk Monitor Ultrawide 34″ 180Hz è disponibile su Amazon.it (ASIN: B0FLJD55ZP) al prezzo di 191,10€, rispetto a un listino di 299,99€. Il risparmio è di circa 109 euro, con uno sconto che si aggira intorno al 36%.

Per la categoria ultrawide UWQHD con refresh rate a 180Hz, si tratta di un prezzo posizionato nella parte bassa della fascia di mercato. L’andamento recente del prodotto conferma che si tratta di una quotazione interessante, degna di considerazione per chi sta valutando il passaggio al formato 21:9 senza voler investire cifre da monitor premium. Il cavo DisplayPort è incluso nella confezione, il che è già un piccolo risparmio aggiuntivo. Se stai cercando altri modelli validi, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori monitor disponibili oggi.

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