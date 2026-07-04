OLED da 48 pollici a meno di 720€: LG OLED48B6ELC, il TV 2026 vincitore del CES Innovation Awards, crolla su Amazon con uno sconto che sfiora il 45% rispetto al listino ufficiale di 1.299,00€. Un pannello OLED 4K con nero perfetto certificato UL, processore α8 Gen3 con AI, supporto G-Sync e VRR in 4K@120Hz e persino Google Gemini e Microsoft Copilot integrati nel sistema operativo: tutto questo a un prezzo che non ci si aspetta di trovare su un TV di questa categoria. Analizziamo insieme perché vale ogni centesimo.

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LG OLED48B6ELC: nero assoluto, AI generativa e gaming di livello superiore

Il cuore di questo TV è il pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160): 8,3 milioni di pixel autoilluminanti in grado di spegnersi completamente, generando un nero puro certificato UL. Non si tratta di un certificato di facciata: vuol dire che ogni sfumatura scura viene riprodotta esattamente come previsto dai creatori del contenuto, anche in ambienti con luce ambiente intensa. Il tempo di risposta è di 0,1 ms, con una frequenza di aggiornamento che nel taglio da 48″ arriva fino a 144 Hz.

A governare tutto c’è il processore α8 Gen3 con AI, dichiarato da LG come 5 volte più intelligente rispetto alla generazione precedente. Il suo compito è ottimizzare immagine e audio in modo adattivo, affinando i dettagli 4K, bilanciando i colori e migliorando la resa sonora in tempo reale. L’aspetto più interessante riguarda proprio l’audio: la funzione AI Object Remastering Pro distingue voci e suoni principali dal rumore di fondo, elevando la chiarezza del parlato in modo significativo, anche senza soundbar.

Le specifiche chiave in sintesi:

Display: OLED 4K, 48″, 144 Hz, 0,1 ms

OLED 4K, 48″, 144 Hz, 0,1 ms HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Dolby Vision, HDR10, HLG Audio: Dolby Atmos, AI Sound, audio virtuale 11.1.2 canali

Dolby Atmos, AI Sound, audio virtuale Gaming: VRR, G-Sync , FreeSync Premium, 4K@120Hz, Game Optimizer

VRR, , FreeSync Premium, 4K@120Hz, Game Optimizer Smart TV: webOS con Google Gemini e Microsoft Copilot

webOS con e Telecomando: AI Magic Remote con controllo gestuale

AI Magic Remote con controllo gestuale Connettività: Wi-Fi, LAN, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

Wi-Fi, LAN, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C Design: profilo e cornici ultrasottili

Per i gamer, la combinazione di G-Sync, FreeSync Premium e VRR elimina tearing e stuttering, rendendo OLED48B6ELC una scelta seria anche come monitor da scrivania evoluto. È compatibile con Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW e le app native di webOS. Sul fronte smart, la piattaforma webOS con AI Hub riconosce la voce, personalizza i suggerimenti e semplifica le impostazioni senza scavare nei menu, mentre il webOS Re:New Program garantisce aggiornamenti della piattaforma nel tempo.

Quasi 580€ di risparmio: i dettagli dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di OLED48B6ELC è 1.299,00€. Su Amazon è attualmente disponibile a 719,10€, con uno sconto del ~45% pari a un risparmio di quasi 580 euro. Per un TV OLED 2026 con pannello da 48 pollici, processore AI di nuova generazione e supporto gaming avanzato, è un prezzo che merita attenzione.

Prezzo originale: 1.299,00€

1.299,00€ Prezzo scontato: 719,10€

719,10€ Risparmio: ~580€ ( ~45% di sconto )

~580€ ( ) Store: Amazon.it

Amazon.it Disponibilità: verificare disponibilità in pagina, le offerte su Amazon possono variare rapidamente

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