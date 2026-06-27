A fine maggio, dopo mesi di sviluppo, il team di WhatsApp ha finalmente distribuito il nuovo design dell’app in stile Liquid Glass sugli iPhone e sapevamo già che la stessa sorte sarebbe prima o poi toccata anche all’app per Mac e iPad. Nelle ultime ore, ciò si sta concretizzando su iPad.

L’ultima versione dell’app per i tablet della Mela morsicata dona infatti agli utenti la nuova interfaccia utente rivista per rispecchiare la più recente filosofia di design di Apple. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Anche WhatsApp per iPadOS accoglie il Liquid Glass Design

Stando a quanto riportato dal portale specializzato WaBetaInfo, su WhatsApp per iPadOS è finalmente in rollout la nuova interfaccia utente rivista secondo i canoni del Liquid Glass Design.

Si tratta della prima “versione” di questa nuova interfaccia, quella che sostanzialmente va a modificare la barra delle schede, la barra di navigazione e i vari pulsanti alla stregua di quanto fatto su iPhone dal team di sviluppo.

La barra delle schede (quella che troviamo in basso a sinistra) è ora flottante e semi-trasparente ma, rispetto alla controparte disponibile su iPhone, non mostra le etichette delle cinque schede. La barra di navigazione (presente nella parte alta della schermata) è stata aggiornata e diventa gradualmente più trasparente (rendendo visibile il contenuto sottostante) mentre “reagisce” allo scorrimento nell’elenco delle chat.

Ultimo elemento fin qui aggiornato dal team di sviluppo è il parco dei pulsanti dell’app: ora riprendono lo stesso aspetto in stile vetro satinato che troviamo sugli iPhone, rispondendo al tocco con animazioni fluide e rendendo l’esperienza di interazione più “raffinata”. La stessa esperienza la ritroviamo anche sul menù contestuale.

La nuova interfaccia utente è in rollout per tutti

L’interfaccia utente rivista in ottica Liquid Glass Design sembra essere in rollout per tutti coloro che eseguono almeno la versione 26.24.73 (la più recente) di WhatsApp per iPadOS: in alcuni casi, questa potenzialità potrebbe essere disponibile anche con una versione precedente (o a partire da una versione successiva) della popolare app di messaggistica.

In futuro dovrebbero arrivare anche altri cambiamenti estetici, già disponibili per alcuni beta tester dell’app per iOS, che avranno effetto sull’interfaccia interna alle chat: ad esempio, la casella di immissione del messaggio e gli altri elementi della barra degli strumenti verranno “staccati” dalla parte bassa dello schermo per diventare elementi flottanti (e in parte traslucidi) dell’interfaccia.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iPadOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, come la nuova interfaccia in stile Liquid Glass Design, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iPadOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.