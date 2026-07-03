Chi ha sostenuto Ultrahuman Ring PRO su Kickstarter sperando di indossarlo entro l’estate dovrà rimettere mano al calendario. L’azienda ha comunicato ai backer che le prime spedizioni partiranno dal 10 agosto, l’ennesimo rinvio rispetto alla finestra di consegna originale fissata a giugno.

Non si tratta di un ritardo circoscritto alla sola campagna di crowdfunding: anche lo store ufficiale di Ultrahuman indica ora spedizioni a partire da metà agosto per lo smart ring, segno che il rallentamento riguarda l’intera produzione e non solo il canale Kickstarter.

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Cosa dice davvero l’ultimo aggiornamento ai sostenitori

Nel quarto Project Update inviato ai backer, Ultrahuman ringrazia la community per la pazienza dimostrata e comunica la nuova tempistica in modo diretto. L’azienda attribuisce il rinvio a un problema di controllo qualità, non a difficoltà nella catena di fornitura: ogni anello viene rifinito e controllato singolarmente prima di lasciare la linea di produzione, un processo che sta richiedendo più tempo del previsto mano a mano che la produzione si allarga di scala. L’aggiornamento chiude ricordando che il sondaggio per raccogliere i dettagli di spedizione è già stato inviato a tutti i sostenitori, invitando chi non lo avesse ancora ricevuto a contattare direttamente l’azienda.

Una campagna partita con numeri solidi, tra titanio e autonomia record

La campagna Kickstarter di Ring PRO era partita il 4 maggio 2026 con una proposta piuttosto aggressiva sul fronte prezzo: i primi 250 sostenitori si erano assicurati l’anello a 299$, ben al di sotto dei 479$ del bundle venduto sullo store ufficiale, anche se la versione Kickstarter include il più compatto Mini Charger al posto del più capiente PRO Charging Case. Esaurita la fascia più economica, il prezzo è salito progressivamente fino a 349$, poi 399$ e infine 449$ per gli ultimi sostenitori.

Sul fronte tecnico, Ring PRO punta su una struttura unibody in titanio, resistenza all’acqua fino a 100 metri e una tecnologia di sicurezza chiamata ProRelease, pensata per permettere di tagliare l’anello più facilmente in caso di gonfiore alle dita o infortuni. L’azienda dichiara un’autonomia fino a 15 giorni con una singola ricarica, un dato che se confermato lo collocherebbe nettamente davanti a rivali diretti come Oura Ring 4, fermo tra i 5 e gli 8 giorni. Il dispositivo integra inoltre un processore dual-core con elaborazione on-chip, capace di memorizzare localmente fino a 250 giorni di dati sanitari senza necessità di sincronizzazione frequente.

Alla data del 2 luglio, la campagna risultava aver raccolto oltre 473.000$ da 1.227 sostenitori, ben oltre l’obiettivo iniziale di 10.000$ fissato al lancio, a conferma di un interesse tutt’altro che marginale attorno al prodotto.

Ritardi comuni nel crowdfunding, ma la pazienza dei backer non è infinita

Un singolo rinvio, di per sé, non è un campanello d’allarme particolare nel mondo del crowdfunding hardware: i progetti più ambiziosi incappano spesso in slittamenti, e la maggior parte degli osservatori converrebbe che sia preferibile un ritardo piuttosto che un anello smart con problemi di ricarica, sensori difettosi o autonomia incostante. Ultrahuman, va detto, non è una startup alle prime armi: ha già portato a termine con successo le precedenti campagne per Ring e Ring Air, e la scelta di lavorazioni in titanio con una struttura unibody dotata di un sistema di sicurezza come ProRelease non è tra le più semplici da industrializzare rapidamente su larga scala senza margine di difettosità.

Detto questo, quando la data di spedizione slitta più di una volta, è normale che i sostenitori inizino a confrontarsi tra loro con crescente insofferenza. La comunità ha reagito in modo piuttosto rapido a quest’ultimo rinvio sui social, esprimendo frustrazione per l’ennesimo cambio di programma. Resta il fatto che, con sia Kickstarter sia lo store ufficiale allineati sulla finestra di agosto, la spedizione sembra ormai una questione di settimane piuttosto che di mesi. Nel frattempo, chi è ancora in attesa farebbe bene a controllare la propria casella di posta per il sondaggio sui dettagli di spedizione, il passaggio che precede l’avvio effettivo delle consegne.