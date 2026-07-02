A pochi giorni dal Gran Premio d’Austria, gara che ha subito ridimensionato la Ferrari dopo la vittoria di Hamilton in quel di Barcellona, la Formula 1 si appresta a tornare in pista su un’altra pista presente da tanto tempo in calendario, nonché una delle più iconiche.

Il Circuito di Silverstone sarà il teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento della stagione 2026 (quarto con il format Sprint), che si correrà domenica 5 luglio 2026: andiamo a fare il punto della situazione, a scoprire alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come seguire tutte le sessioni in diretta.

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Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

Sono passati appena quattro giorni dalla ottava gara della stagione 2026 di Formula 1, quella corsa domenica 28 giugno sul Red Bull Ring di Spielberg, in Austria. A dominare, come da pronostico, è stata la Mercedes che è tornata a fare la Mercedes, dominando un weekend con il solo Max Verstappen (Red Bull) a rappresentare uno spauracchio per la Stella a tre punte.

A vincere non è però stato il leader del mondiale Kimi Antonelli, bensì il compagno di squadra George Russell che, dopo aver condotto praticamente la totalità della corsa, ha vinto con un vantaggio risicatissimo su Verstappen e sul compagno di squadra.

Nonostante il debutto del motore aggiornato grazie all’ADUO, la Ferrari (come le sue gomme) si è invece sciolta sotto al sole cocente della Stiria, relegata al ruolo di quarta forza (dietro anche alla McLaren) e tenuta a galla dal solo Lewis Hamilton, vincitore del precedente Gran Premio di Barcellona, giunto quinto al traguardo in terra austriaca.

Male Leclerc, solo ottavo al traguardo, che sembra aver perso il feeling con la vettura da un po’ di tempo. A punti, inoltre, Piastri (McLaren, quarto), Hadjar (Red Bull, sesto), Norris (McLaren, settimo), Lawson (Racing Bulls, nono) e Lindblad (Racing Bulls, decimo).

Tutto pronto per il nono appuntamento della stagione 2026 di Formula 1

Tornando alla presente, nel weekend si correrà il nono Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, avrà luogo sullo storico tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna.

La pista è una delle più belle e iconiche dell’intero calendario: misura 5.891 metri ed è caratterizzata da 18 curve in tutto (dieci a destra e otto a sinistra), con lunghi rettilinei, curve a media e alta velocità, curvoni in percorrenza e un paio di staccate impegnative.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico) è stato posizionato subito prima dell’ultima curva. Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte) sono state deliberate quattro zone: un pezzo del rettilineo del traguardo, l’allungo tra curva 5 e curva 6, il tratto che va tra la Luffield (curva 7) e la mitica Copse (curva 9), e nel lungo rettilineo dell’Hangar Straight (da curva 14) fino a Stowe (curva 15).

Ferrari cerca riscatto dopo la debacle austriaca

Dopo tre weekend “tradizionali” consecutivi, sul Circuito di Silverstone andrà in scena un weekend “Sprint”, quello caratterizzato da una sola sessione di prove libere (al venerdì mattina) e un programma modificato per includere la sessione di qualifica Sprint (suddivisa nelle solite tre manche, ridotte, con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) del venerdì pomeriggio e la gara Sprint (che durerà 17 giri o 60 minuti) di sabato mattina.

Da sabato pomeriggio riprenderà il programma “classico” con la sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la Gara di domenica, che avrà una durata di 52 giri (per una distanza complessiva di 306,198 km), e chiuderà il programma del weekend.

Nonostante la conformazione del tracciato suggerisca vantaggi per coloro che dispongono della power unit migliore (leggasi i motorizzati Mercedes e Red Bull), Ferrari potrebbe trovare riscatto grazie alla presenza di curvoni in percorrenza e al fatto che non si corre in altura (il turbo piccolo potrebbe infatti essere stato limitante in tal senso in Austria).

D’altra parte, c’è chi suggerisce che la parte super tecnica che va da curva 10 a curva 13 (Maggots e Becketts) potrebbe essere una sorta di “stazione di ricarica” per le power unit che avranno fame di batteria da scaricare sul rettilineo dell’Hangar Straight.

Considerando la natura della pista con molto grip che causa molto stress (ma poca abrasione) sugli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più dure della gamma (C1, C2 e C3). Capitolo meteo, sono previste condizioni tra il nuvoloso e il parzialmente soleggiato, con temperature intorno ai 25°C e vento (anche raffiche) che potrebbero creare qualche grattacapo ai piloti.

Nuovamente in pista anche Formula 2 e Formula 3

Oltre alla classe regina, come nelle ultime due gare, a Silverstone scenderanno in pista anche Formula 2 (al settimo appuntamento stagionale) e Formula 3 (al quinto appuntamento stagionale).

Il leader del campionato di Formula 2 è sempre l’italiano Minì che, nonostante la vittoria del rivale Tsolov nella gara lunga, è riuscito a perdere appena quattro punti: tra i due ora ci sono 2 punti di distacco. La battaglia tra i due è serratissima ma occhio agli outsider.

Discorso differente in Formula 3: sul Red Bull Ring, Ugochukwu ha consolidato la propria leadership “accontentandosi” di un secondo posto e sfruttando lo zero di Naël; il rivale più vicino, adesso, è a sedici punti di distacco. Zero pesante anche per l’italiano Badoer.

Come vedere il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky Sport) ha un costo in offerta di 24,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

(pacchetto Sky Sport) ha un costo (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; è previsto un costo di attivazione pari a 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti. L’abbonamento al pacchetto Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese, garantendo una permanenza minima di 12 mesi; in caso contrario, il prezzo sale a 29,99 euro al mese; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

Orari (diretta e differite) del Gran Premio di Gran Bretagna 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle tre categorie che prendono parte al Gran Premio d’Austria, ottava tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 3 luglio 2026 09:50 Prove Libere di Formula 3 11:00 Prove Libere di Formula 2 13:30 – Prove Libere di Formula 1 15:00 – Qualifiche di Formula 3 15:55 – Qualifiche di Formula 2 17:30 – Qualifiche Sprint di Formula 1

Sabato 4 luglio 2026 10:35 – Gara Sprint di Formula 3 13:00 – Gara Sprint di Formula 1 14:45 – Gara Sprint di Formula 2 17:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 5 luglio 2026 09:25 – Feature Race di Formula 3 12:15 – Feature Race di Formula 2 16:00 – Gara di Formula 1



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le Qualifiche Sprint, la Gara Sprint e le Qualifiche del sabato saranno trasmesse in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Al netto delle prove libere e della gara domenicale, tutto il resto sarà trasmesso in diretta anche su TV8: la Gara “lunga” sarà invece trasmessa in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) alle 19:00 di domenica 5 luglio 2026.