Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Choice Day, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese, in questo caso quello di luglio.

Questa promozione è attiva dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, e terminerà alle 23:59 di martedì 7 luglio 2026, propone Offerte estive con sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere pronti, dato che saranno prenotabili anche se non li utilizzerete subito! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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AliExpress “Choice Day” (luglio 2026): tutti i dettagli della promo

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 1 luglio 2026 e fino alle 23:59 di martedì 7 luglio 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 6 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon CDJULY06 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 45 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 45 euro Coupon CDJULY11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon CDJULY20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 149 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 149 euro Coupon CDJULY30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon CDJULY45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 359 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 359 euro Coupon CDJULY60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 479 euro

In aggiunta, coloro che scelgono di pagare con PayPal per l’intero periodo della promozione, potranno usufruire di uno sconto aggiuntivo di 15 euro su un acquisto di minimo 150 euro.

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day (luglio 2026) “Offerte estive – Fino al 60% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 luglio 2026 fino alle 23:59 di martedì 7 luglio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Choice Day (luglio 2026) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.