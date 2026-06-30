Il Prime Day è ormai terminato, ma le offerte firmate Narwal proseguono ancora per qualche giorno, sia su Amazon sia sul sito ufficiale. Le promozioni sono valide fino al 5 luglio 2026, salvo esaurimento scorte, e coinvolgono diversi modelli tra robot aspirapolvere e lavapavimenti e aspirapolvere senza fili. Scopriamo insieme gli sconti migliori ancora attivi.

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Le offerte Narwal del post Prime Day sono su Amazon e sito ufficiale

Il Prime Day è durato quattro giorni, dal 23 al 26 giugno, ma le offerte Narwal non si fermano: ancora per qualche giorno, fino al 5 luglio 2026, il marchio propone sconti generosi su alcuni dei suoi prodotti più apprezzati. I ribassi spaziano tra i 70 e gli 800 euro e riguardano soprattutto i modelli delle gamme Flow e Frew, con l’aggiunta dell’aspirapolvere V40 Station. Sia sul sito ufficiale sia su Amazon potete inoltre sfruttare uno sconto extra del 5% digitando il coupon TTECHPRIME.

Le offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti

Iniziamo dal modello di punta, Narwal Flow 2: parliamo di un robot aspirapolvere e lavapavimenti capace di offrire un’esperienza di pulizia autonoma e di ridurre al minimo l’intervento manuale. Propone il sistema di lavaggio FlowWash con acqua calda a 60°C per migliorare la rimozione delle macchie e mantenere standard igienici elevati, una potenza di aspirazione di 31.000 Pa, e il sistema di navigazione autonomo NarMind Pro 2.0 con intelligenza artificiale VLM OmniVision AI: in combinazione, abilitano la navigazione adattiva e decisioni intelligenti, anche negli ambienti domestici più complessi.

Narwal Flow 2 è disponibile in offerta sia su Amazon sia sul sito ufficiale a 999 euro o 1099 euro invece di 1299, oppure a 1299 euro invece di 1499 con la base compatta.

In promozione anche il predecessore Narwal Flow, modello che ha introdotto l’innovativo sistema Track Mop, tecnologia pensata per ridefinire le prestazioni di lavaggio dei robot domestici. Applicando una pressione costante di 12N e sfruttando il sistema CleanFlow di pulizia continua del mocio, il robot offre una capacità di strofinamento più profonda e contribuisce a prevenire la contaminazione secondaria durante il ciclo di pulizia, ovvero il rischio di ridistribuire lo sporco già raccolto. La tecnologia CarpetFocus migliora la pulizia agendo in profondità tra le fibre dei tappeti, mentre la potenza di aspirazione di 22.000 Pa assicura prestazioni superiori nella raccolta quotidiana dello sporco su qualsiasi superficie.

Narwal Flow è disponibile in offerta a 685,99 euro o 699 euro invece di 1299 euro con base standard, oppure a 999 euro invece di 1499 con base compatta.

Proseguiamo con la serie Narwal Freo Z10 e con i suoi tre modelli in sconto.

Il modello Ultra è quello progettato per la pulizia profonda intelligente, anche negli ambienti domestici più articolati, combinando una potenza di aspirazione da 18.000 Pa con il sistema anti-groviglio proprietario DualFlow, utilissimo negli scenari con animali domestici. Integra poi doppi mop Reuleax, il sistema estensibile EdgeReach (che estende i moci verso i bordi e gli angoli per raggiungere anche le zone più ostiche) e un sistema di navigazione basato sull’IA e potenziato da due chip.

Potete acquistare Narwal Freo Z10 Ultra in offerta a 479 euro invece di 1299, con uno sconto di ben 800 euro.

Scendendo un po’ di prezzo troviamo il modello Pro, che punta a dimostrare come non serva spendere cifre da top di gamma per avere una soluzione completa: potenza di aspirazione da 18.500 Pa, sistema anti-groviglio DualFlow e moci Reuleaux (con pressione di 12 N) sono solo alcune delle sue peculiarità. Troviamo in offerta anche lo Z10, il modello alla base della gamma. Riprende sostanzialmente le caratteristiche del modello Pro ma rinuncia a un po’ di potenza di aspirazione e al sistema avanzato di riconoscimento degli ostacoli tramite telecamera potenziata dall’IA.

Narwal Z10 Pro è in offerta a 399 euro invece di 599, mentre Z10 è in sconto a 429 euro invece di 899.

Le proposte Narwal non sono ancora finite: in promozione troviamo poi Narwal Freo X10 Pro, robot sottile ed efficiente che punta sulle dimensioni compatte. Offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata. Questo modello è disponibile in offerta a 329 euro invece di 599.

Chiudiamo le proposte sui robot con Narwal Freo S, la soluzione entry-level del catalogo dell’azienda. Questo modello è pensato per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo. In ogni caso, offre una base auto-svuotante e funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio. Questo robot è in promozione a 199 euro invece di 299.

Anche un aspirapolvere senza fili in sconto

Come promesso, chiudiamo le principali offerte Narwal tuttora valide con V40 Station, aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento (con autonomia fino a 100 giorni), slot per mantenere una seconda batteria sempre in carica e scomparto per riporre gli accessori. Mette a disposizione un motore brushless da 120.000 giri al minuto (con aspirazione fino a 28.000 Pa), sistema Smart Dirt Detection per il rilevamento dello sporco e la regolazione automatica dell’intensità di aspirazione, spazzole anti-groviglio e luce integrata per individuare la polvere.

Narwal V40 Station ha un prezzo di listino di 449 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 379 euro sia su Amazon sia sul sito ufficiale. Anche qui resta valido il sopra citato coupon TTECHPRIME per avere uno sconto extra del 5%.