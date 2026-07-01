Chi dice che per avere un display OLED su un notebook ultrasottile occorra spendere una fortuna? Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 la pensa diversamente, e adesso lo dimostra con numeri alla mano. Questo portatile da 14 pollici con processore Intel Core Ultra 5 125H, 16GB di RAM LPDDR5x e SSD NVMe Gen 4 da 512GB ha raggiunto su Amazon il prezzo più basso mai registrato, con uno sconto che sfiora il 27%. Un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve.


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Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9: OLED, AI e alluminio in soli 14,9 mm

Partiamo da ciò che rende Yoga Slim 7 14IMH9 immediatamente riconoscibile: il display. Il pannello OLED WUXGA da 14 pollici (1920×1200, rapporto 16:10) con supporto HDR offre neri profondi, colori brillanti e un contrasto che i pannelli IPS non possono nemmeno avvicinarsi. La finitura glossy esalta ulteriormente la resa visiva, rendendolo una scelta eccellente per chi lavora con contenuti multimediali o semplicemente pretende il meglio dallo schermo.

Sotto la scocca in alluminio Luna Grey spessa appena 14,9 mm batte un Intel Core Ultra 5 125H (architettura Meteor Lake), con 14 core, 18 thread e boost fino a 4,5 GHz. Affiancato da 16GB di LPDDR5x saldata, garantisce fluidità in ogni scenario di produttività quotidiana. Ma la vera chicca è la presenza di un NPU Intel AI Boost da 11 TOPS: Yoga Slim 7 14IMH9 è a tutti gli effetti un AI PC, pronto per le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Windows 11 e nelle applicazioni più recenti, senza bisogno di alcuna GPU dedicata grazie all’Intel Arc Graphics integrata.

La connettività è da notebook di fascia superiore:

  • 2x USB-C 4 (Thunderbolt 4) con Power Delivery 3.1 e DisplayPort 1.4
  • 1x HDMI 2.1 per output 4K@60Hz
  • Wi-Fi 6E (Intel AX211) con Bluetooth 5.3
  • Jack audio 3,5 mm combo e speaker stereo

Il design non delude sul fronte praticità: il coperchio si apre con una sola mano, la finitura opaca resiste egregiamente alle impronte digitali e il touchpad in vetro regala una risposta precisa e piacevole. La tastiera retroilluminata (layout AZERTY FR) completa un pacchetto costruttivo davvero solido per questa fascia di prezzo. L’alimentatore 65W USB-C è incluso nella confezione.

Prezzo ai minimi: quasi 260€ di risparmio su Amazon

L’offerta attuale su Amazon porta Yoga Slim 7 14IMH9 a 693,28€, rispetto al prezzo di listino di 951,00€. Il risparmio effettivo è di 257,72€, pari a uno sconto del 27%: si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, un risultato difficile da ignorare.

La disponibilità su Amazon riguarda la variante con Intel Core Ultra 5 125H / 16GB RAM / 512GB SSD NVMe Gen 4 / tastiera AZERTY FR / colorazione Luna Grey / Windows 11 Home. Come sempre su Amazon, la disponibilità a questo prezzo potrebbe variare rapidamente, quindi conviene non aspettare troppo.

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