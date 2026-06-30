Samsung Electronics ha ampliato la propria lineup di lavasciuga con l’introduzione di nuovi modelli da 8 a 10 kg, che si affiancano alle versioni da 9 e 11 kg già disponibili sul mercato italiano. Questo non fa altro che completare ulteriormente un’offerta già ricca, permettendo di rispondere a esigenze differenti in termini di spazio, abitudini e volumi di bucato.

La gamma Samsung per il bucato si è evoluta sensibilmente nell’ultimo anno. A luglio 2025 avevamo raccontato del lancio delle AI Control Slim, lavatrici e lavasciuga compatte con profondità di soli 48 cm e cestello da 9 kg, pensate per abitazioni con spazi ridotti. A maggio 2026 Samsung aveva anche aderito al Codice di Condotta dell’UE per gli elettrodomestici intelligenti a basso consumo, includendo proprio le lavasciuga Bespoke AI tra i prodotti conformi. I nuovi modelli si inseriscono in questa tendenza, portando le stesse tecnologie su taglie però più flessibili.

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Modelli da 8 a 10 kg per coprire ogni esigenza

Samsung ha aggiunto questi due modelli da 8 e 10 kg per rispondere alle esigenze di chi ha uno spazio limitato ma non vuole rinunciare a una certa capacità di carico. La soluzione 2 in 1 che lava e asciuga in un unico apparecchio semplifica la gestione del bucato ed elimina la necessità di uno stendino, riducendo l’umidità negli ambienti domestici.

“Con una gamma più ampia vogliamo offrire soluzioni che si adattino alla vita reale delle persone, anche quando lo spazio in casa è ridotto o si cerca maggiore praticità nella gestione del bucato“, ha dichiarato Matteo Trambaiolo, Head of Marketing and Business Planning Home Appliances di Samsung Electronics Italia.

“La possibilità di impostare in sequenza lavaggio e asciugatura consente di gestire l’intero ciclo in modo automatico, ritrovando i capi pronti da indossare senza ulteriori passaggi intermedi.“

AcquaSave e AI Energy Mode

A partire dai modelli da 9 kg, la tecnologia AcquaSave ottimizza il consumo d’acqua durante il lavaggio. A differenza dei sistemi tradizionali che caricano l’acqua dal fondo del cestello, AcquaSave la spruzza dall’alto attraverso un ugello ad alta pressione, bagnando i capi in modo rapido e uniforme.

Il risparmio dichiarato è di fino a 15 litri per ciclo, con una riduzione dei tempi di lavaggio fino al 25% e un conseguente risparmio energetico, dato che occorre riscaldare meno acqua. Il detersivo, sciolto in meno acqua, rimane più concentrato garantendo performance di pulizia ottimali.

Sui modelli con questa tecnologia è disponibile anche il programma Super Speed 39′, che, come fa intuire il nome, permette di lavare fino a 5 kg di bucato in soli 39 minuti.

Sempre a partire dai modelli da 9 kg, le nuove lavasciuga offrono connettività Wi-Fi e funzioni AI gestibili tramite l’app SmartThings.

La modalità AI Energy Mode monitora i consumi e ottimizza automaticamente alcuni cicli di lavaggio, aiutando a ridurre i consumi energetici in modo trasparente per l’utente. È possibile anche gestire il bucato da remoto, ricevere notifiche e programmare il ciclo più adatto alle proprie esigenze, integrando la cura dei capi nei propri ritmi quotidiani.

Sul fronte dell’efficienza energetica, i nuovi modelli arrivano fino alla classe A -35% in lavaggio, un risultato significativo per la categoria.

Prezzi, disponibilità e nuova finitura

Accanto alle novità funzionali, Samsung introduce anche una nuova finitura Antracite, pensata per integrarsi in diversi ambienti domestici visto che ormai gli elettrodomestici sono a tutti gli effetti elementi del design di casa.

Per quanto concerne la disponibilità, i nuovo modelli sono già reperibili presso i principali rivenditori italiani fisici e online.

Il modello WD10HG6U94BEU3, lavasciuga da 10/6 kg in bianco con classe energetica A in lavaggio e D in asciugatura, è disponibile a un prezzo consigliato di 699 euro.

Il modello WD11DB7B85GBU3, lavasciuga Bespoke AI da 11/6 kg in nero con ecodosatore, vapore igienizzante, AI Wash e connettività Wi-Fi, ha un prezzo consigliato di 1.099 euro.