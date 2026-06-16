Samsung ha annunciato il lancio di una campagna pubblicitaria outdoor su scala globale dedicata alla tecnologia Micro RGB, una soluzione che rappresenta una delle principali evoluzioni nel settore dei televisori premium e che l’azienda sudcoreana intende promuovere attraverso alcune delle location più iconiche e frequentate del pianeta.

L’iniziativa punta a mettere in mostra le potenzialità della tecnologia Micro RGB e, soprattutto, del nuovo Micro RGB AI Engine Pro, il motore basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Samsung per migliorare la qualità delle immagini e offrire un controllo ancora più preciso della riproduzione cromatica.

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Samsung pubblicizza la tecnologia Micro RGB nelle principali piazze del mondo

La nuova campagna sarà visibile fino alla fine del 2026 in diversi mercati strategici per Samsung, oltre alla Corea del Sud il colosso tecnologico ha scelto alcune delle aree pubblicitarie più riconoscibili al mondo, tra cui Times Square a New York, Piccadilly Circus a Londra e l’Entertainment Building di Hong Kong.

L’obbiettivo è quello di intercettare milioni di persone ogni giorno attraverso installazioni digitali ad altissimo impatto visivo, sfruttando schermi di grandi dimensioni per mostrare concretamente le capacità della tecnologia Micro RGB. Si tratta di una strategia che punta non soltanto a rafforzare la notorietà del marchio, ma anche a evidenziare le innovazioni che Samsung sta introducendo nel segmento delle TV di fascia alta, un settore nel quale la competizione è sempre più intensa.

Al centro della campagna troviamo un video promozionale progettato per valorizzare il lavoro svolto dal Micro RGB AI Engine Pro. Samsung spiega che il sistema è in grado di gestire con estrema precisione i colori, contribuendo a generare immagini più profonde, vivide e coinvolgenti.

Per rendere ancora più evidente questo aspetto, l’azienda ha scelto di affidarsi a una performance di danza hip-hop realizzata dal noto coreografo coreano Sergio Reis; le sequenze sono state pensate per mettere in risalto l’ampia gamma di retroilluminazioni rosse, verdi e blu offerte dalla tecnologia Micro RGB e per mostrare come il motore IA riesca a ottimizzare ogni scena in tempo reale.

L’intento è quello di evidenziare non soltanto la brillantezza dei colori, ma anche la capacità dell’intelligenza artificiale di intervenire dinamicamente sulla resa delle immagini, un elemento che Samsung considera fondamentale per differenziare la propria proposta nel mercato dei televisori premium.

La campagna non si limita a mostrare i miglioramenti relativi alla qualità dell’immagine, ma dedica spazio anche ad alcune delle funzionalità software sviluppate da Samsung per arricchire l’esperienza di visione.

Tra queste troviamo AI Football Mode Pro, una modalità che permette di disattivare il commento audio durante le partite per immergersi completamente nell’atmosfera dello stadio, e Vision AI Companion, una funzione che fornisce statistiche in tempo reale relative a giocatori e squadre direttamente durante la visione degli eventi sportivi.

Con questa iniziativa Samsung continua dunque a spingere sull’integrazione tra qualità visiva e intelligenza artificiale, due aspetti che stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nell’evoluzione delle TV di nuova generazione. La scelta di utilizzare alcune delle piazze pubblicitarie più celebri del mondo dimostra inoltre la volontà dell’azienda di dare massima visibilità a una tecnologia sulla quale intende puntare in maniera significativa nei prossimi anni.