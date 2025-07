Samsung torna a puntare forte sul segmento degli elettrodomestici compatti e lo fa con una nuova proposta che strizza l’occhio all’intelligenza artificiale, all’efficienza energetica e, soprattutto, alle esigenze di spazio delle abitazioni moderne.

Parliamo della rinnovata gamma di lavatrici e lavasciuga AI Control Slim, progettata per offrire il massimo delle prestazioni in appena 48 cm di profondità; un traguardo possibile grazie alla tecnologia proprietaria SpaceMax, che consente di alloggiare un cestello da ben 9 Kg in un ingombro ridotto.

Un connubio, quello tra compattezza e intelligenza, che riflette bene la direzione intrapresa da Samsung nel settore smart home; dispositivi connessi, capaci di apprendere dalle abitudini dell’utente e sempre più attenti all’ambiente.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

AI Control Slim è la risposta di Samsung alle nuove esigenze abitative

Come ha sottolineato Matteo Trambaiolo, Head od Marketing and Business Planning Home Appliances di Samsung Electronics Italia, il mercato delle lavatrici e delle lavasciuga slim è in forte espansione, trainato da una crescente domanda di elettrodomestici intelligenti e versatili, adatti a contesti abitativi in cui ogni centimetro conta.

I nuovi modelli AI Control Slim infatti, mantengono le stesse funzionalità avanzate delle controparti standard ma in un formato decisamente più compatto, ideale per essere installato in spazi stretti come bagni, corridoi o nicchie lavanderia.

La tecnologia SpaceMax, in questo senso, rappresenta un punto di svolta: il cestello maggiorato non compromette né la capacità di carico né l’efficienza, rendendo le nuove lavatrici e lavasciuga Samsung delle soluzioni a dir poco strategiche per chi vive in appartamenti di piccole dimensioni, ma non vuole rinunciare al comfort della tecnologia.

Uno degli elementi più distintivi della nuova gamma è senza dubbio la presenza del sistema AI Wash, un algoritmo avanzato che utilizza sensori intelligenti per pesare il carico, analizzare i tessuti e adattare, in tempo reale, parametri fondamentali come tempo, temperatura, quantità d’acqua e detergente; il risultato? Lavaggi su misura, delicati ed estremamente efficienti.

Da segnalare anche la modalità AI Energy Mode, pensata per ridurre al minimo i consumi energetici, grazie all’ottimizzazione dei cicli a basse temperature Samsung promette un risparmio fino al 70% di energia rispetto ai cicli tradizionali, con una classe energetica che arriva ad A-10%, attualmente uno dei migliori risultati del segmento.

Come prevedibile, i nuovi modelli sono perfettamente integrati con SmartThings, l’ecosistema smart di Samsung che consente di controllare, monitorare e automatizzare i cicli di lavaggio direttamente da smartphone, anche a distanza; una funzionalità ormai irrinunciabile per chi vuole tenere tutto sotto controllo, magari anche con comandi vocali, e ricevere suggerimenti su cicli ottimali, manutenzione e risoluzione dei problemi.

Da non trascurare inoltre, la presenza del pratico EcoDosatore, un cassetto intelligente che dosa automaticamente il detergente in base al carico e al tipo di sporco, evitando sprechi e ricariche frequenti (una carica dura fino a un mese); due i comparti disponibili, uno per il detersivo standard, l’altro per prodotti specifici come ammorbidente, detergenti delicati o capi tecnici. Il sistema seleziona in autonomia il prodotto più adatto in base al ciclo scelto.

Chiudiamo con un accenno a un aspetto forse meno noto, ma sempre più importante: la sostenibilità. I nuovi modelli Samsung AI Control Slim includono infatti anche il ciclo Less Microfiber sviluppato in collaborazione con Patagonia, che permette di ridurre fino al 54% il rilascio di microplastiche durante il lavaggio; un passo concreto verso la tutela degli ecosistemi marini, sempre più minacciati da questo tipo di inquinamento invisibile ma pervasivo.

Con la nuova gamma AI Control Slim Samsung dimostra ancora una volta di saper coniugare tecnologia, sostenibilità e design, rispondendo alle sfide e alle richieste delle abitazioni moderne. Compatte ma potenti, intelligenti ma facili da usare, queste lavatrici e lavasciuga rappresentano una scelta ideale per chi cerca un elettrodomestico completo e connesso, capace di semplificare la quotidianità, senza compromettere lo spazio o il risparmio energetico.