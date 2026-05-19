Samsung ha annunciato di aver aderito al Codice di Condotta dell’Unione Europea per l’interoperabilità e per gli elettrodomestici intelligenti a basso consumo energetico, noti anche come Energy Smart Appliances (ESA).

Si tratta di un’iniziativa che, sebbene al momento sia un quadro di riferimento del tutto volontario, mira ad accelerare la diffusione degli elettrodomestici in grado di interagire con i sistemi di gestione dell’energia e con la rete elettrica.

L’adesione di Samsung arriva in un momento in cui il tema del risparmio energetico domestico è diventato centrale per milioni di famiglie europee, complici i rincari delle bollette degli ultimi anni e una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali.

L’obiettivo del Codice è proprio quello di rendere gli elettrodomestici connessi protagonisti attivi della transizione energetica, trasformandoli da semplici consumatori di energia a dispositivi intelligenti capaci di ottimizzare i propri consumi.

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Interoperabilità tra marchi diversi

Il Codice di Condotta è stato sviluppato in collaborazione con i produttori dal Joint Research Centre (JRC) e dalla Directorate-General for Energy della Commissione Europea. Il suo punto di forza risiede nella promozione dell’interoperabilità tra marchi diversi, definendo servizi energetici comuni e le informazioni necessarie per abilitarli, anche quando vengono utilizzati protocolli di comunicazione differenti.

Un aspetto importante, questo, perché storicamente uno dei limiti della smart home è stata proprio la frammentazione tra ecosistemi proprietari che faticano a dialogare tra loro. Il Codice riguarda diverse categorie di apparecchi dotati di etichetta energetica, come i grandi elettrodomestici e i dispositivi per la climatizzazione.

“Samsung ritiene che gli elettrodomestici connessi possano svolgere un ruolo significativo nella transizione energetica, aiutando le famiglie a usare l’energia in modo oculato, senza aggiungere complessità alla vita quotidiana“, ha dichiarato Hyesoon Yang, Executive Vice President del Digital Appliances New Biz Team di Samsung Electronics. “Aderendo a questa iniziativa dell’UE, puntiamo a rendere le funzionalità energy-smart più accessibili ai consumatori“.

I primi prodotti Samsung già registrati

All’avvio dell’iniziativa europea, Samsung ha già potuto registrare nel database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) diversi prodotti compatibili con i requisiti del Codice. Tra questi figurano la lavasciuga Bespoke AI Laundry Combo e tutte le lavatrici e lavastoviglie che supportano la funzione Spostamento Consumi all’interno della piattaforma SmartThings.

Questa funzione permette agli elettrodomestici di identificare le fasce orarie più economiche per il consumo di energia elettrica e suggerire agli utenti di spostare il funzionamento in quelle fasce, ottimizzando così i costi in bolletta.

Samsung ha dichiarato di prevedere un ulteriore ampliamento della gamma di prodotti conformi ai requisiti del Codice di Condotta, riaffermando così il proprio impegno per la sostenibilità, in particolare nel campo dell’efficienza energetica.

Dunque nei prossimi mesi è lecito attendersi che altri elettrodomestici del colosso coreano siano aggiornati per supportare queste funzionalità di gestione intelligente dell’energia.

Va detto che, come spesso accade, l’efficacia di queste iniziative dipende molto dalla diffusione effettiva tra i consumatori e dalla semplicità di utilizzo delle funzioni proposte. Se Samsung e gli altri produttori aderenti riusciranno a rendere il risparmio energetico davvero automatico e trasparente per l’utente finale, il Codice di Condotta potrebbe rappresentare un passo concreto verso abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico.