Il televisore LG G6 OLED da 65 pollici ai minimi storici? Sembrerebbe proprio di sì. Il top di gamma LG per il 2026 tocca un prezzo che non si era mai visto da quando è disponibile sul mercato, con uno sconto che supera abbondantemente il 28% rispetto al listino ufficiale. Un pannello Primary RGB Tandem 2.0, 165 Hz in 4K, intelligenza artificiale alimentata da Google Gemini e Microsoft Copilot e base da appoggio inclusa: il tutto a una cifra che raramente si associa al vertice assoluto della tecnologia OLED. Analizziamo ogni dettaglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG OLED65G66LS: il pannello tandem 2.0 che riscrive le regole della luminosità

OLED65G66LS è il modello che molti appassionati di home cinema e gaming stavano aspettando. La sigla G6S indica la variante con base da appoggio inclusa, una differenza pratica e concreta rispetto alla versione standard con staffa a muro, che rende questo televisore immediatamente utilizzabile su qualsiasi mobile, senza accessori aggiuntivi.

Il cuore pulsante è il nuovo pannello Primary RGB Tandem 2.0 OLED, una soluzione a quattro strati che porta la luminosità a livelli semplicemente mai visti prima su un televisore OLED LG: 3,9 volte più luminoso rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in colori esplosivi anche in ambienti molto illuminati, senza sacrificare il nero perfetto che ha sempre contraddistinto la tecnologia OLED. A rendere ancora più interessante la proposta c’è la tecnologia Reflection Free Premium, che gestisce i riflessi in modo eccellente, superando persino il Samsung S95F in termini di resa negli ambienti luminosi. Per chi tiene il TV in soggiorno durante le ore diurne, è un vantaggio concreto e immediato.

Le specifiche principali meritano uno sguardo ravvicinato:

Processore Alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engine: elaborazione neurale 5,6 volte superiore, operatività 50% più veloce, grafica migliorata del 70%

con Dual AI Engine: elaborazione neurale 5,6 volte superiore, operatività 50% più veloce, grafica migliorata del 70% Risoluzione 4K con oltre 8,3 milioni di pixel auto-illuminanti

con oltre 8,3 milioni di pixel auto-illuminanti Frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz in 4K per PC gaming, con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync

in 4K per PC gaming, con VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Input lag da 5,3 ms a 2K/120 Hz e 10,8 ms a 4K/60 Hz

a 2K/120 Hz e 10,8 ms a 4K/60 Hz Dolby Vision , HDR10 e HLG tra gli standard HDR supportati

, HDR10 e HLG tra gli standard HDR supportati Dolby Atmos per il comparto audio

per il comparto audio webOS 2026 con Google Gemini, Microsoft Copilot e 5 anni di aggiornamenti garantiti

con Google Gemini, Microsoft Copilot e 5 anni di aggiornamenti garantiti 5 anni di garanzia sul pannello OLED

Dal punto di vista gaming, OLED65G66LS è semplicemente uno dei migliori televisori disponibili sul mercato nel 2026, con numeri che farebbero invidia a molti monitor dedicati. Il supporto ALLM garantisce la commutazione automatica in modalità bassa latenza, mentre G-Sync e FreeSync eliminano tearing e stuttering per un’esperienza di gioco fluida e precisa.

La piattaforma smart si distingue per l’integrazione di Far Field Voice Recognition attivabile con “Hi, LG”, e per le nuove funzionalità di webOS come “My Page” e l’AI concierge, che impara le preferenze dell’utente per personalizzare immagine e suono nel tempo. Non manca il supporto a Google Cast e Apple AirPlay 2. La sicurezza è affidata a LG Shield con 7 tecnologie di protezione integrate e LG Quad Protection contro fulmini, umidità e sovraccarichi.

Un riconoscimento importante arriva anche dal CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale, oltre all’AVForums Editor’s Choice per webOS 2025/2026.

Prezzo al minimo: i numeri di un’offerta difficile da ignorare

Su Amazon è disponibile a 2.563€, con spedizione inclusa. Il prezzo di listino ufficiale è 3.599€, il che significa un risparmio netto di 1.036€ in un solo acquisto. Uno sconto di questa portata su un televisore OLED flagship appena uscito non si vede tutti i giorni, e il fatto che si tratti del prezzo più basso mai registrato per questo modello lo rende ancora più difficile da ignorare.

La disponibilità è immediata su Amazon, con tutta la garanzia e l’affidabilità del marketplace. La confezione include la base da appoggio, quindi nessun costo aggiuntivo per il posizionamento.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale PrezziTech. Se invece siete cacciatori di errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il canale che fa per voi.