A distanza di appena due mesi dal debutto di GPT-5.5, OpenAI ha annunciato ufficialmente GPT-5.6, una nuova generazione di modelli linguistici che introduce un cambiamento importante non soltanto sul fronte delle prestazioni, ma anche nella strategia con cui l’azienda intende sviluppare e distribuire le future versioni della propria intelligenza artificiale.

La nuova famiglia è composta da tre modelli, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra e GPT-5.6 Luna, ciascuno pensato per soddisfare esigenze differenti in termini di capacità, velocità e costi. Il rilascio tuttavia, non seguirà il percorso a cui OpenAI ci aveva abituati negli ultimi anni: almeno inizialmente infatti, i nuovi modelli saranno disponibili soltanto per un numero ristretto di partner selezionati, prima di essere distribuiti gradualmente a tutti gli utenti di ChatGPT, Codex e delle API; una scelta che l’azienda definisce temporanea e strettamente collegata ai nuovi processi di verifica adottati prima del rilascio pubblico.

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GPT-5.6 inaugura una nuova famiglia di modelli

Con GPT-5.6 cambia anche il sistema di denominazione adottato da OpenAI. Il numero continuerà a identificare le generazioni del modello, mentre i nomi Sol, Terra e Luna rappresenteranno tre livelli di capacità destinati a evolversi indipendentemente nel tempo.

L’obbiettivo dichiarato è rendere più semplice la scelta del modello più adatto alle proprie esigenze: GPT-5.6 Sol rappresenta la versione più avanzata della famiglia, Terra è pensato come il compromesso ideale tra prestazioni e costi per l’utilizzo quotidiano, mentre Luna punta soprattutto sulla rapidità di esecuzione e sul prezzo contenuto.

Secondo OpenAI, Terra riesce inoltre a offrire prestazioni molto vicine a GPT-5.5 pur costando circa la metà, mentre Luna è stato progettato per garantire il miglior rapporto possibile tra velocità ed economicità. La nuova nomenclatura inoltre, dovrebbe accompagnare anche le future evoluzioni della piattaforma, consentendo agli utenti di riconoscere con maggiore immediatezza il livello di capacità del modello utilizzato.

Più capacità di ragionamento e nuovi sub-agenti

Tra le principali novità tecniche troviamo un nuovo sistema di ragionamento sviluppato specificamente per GPT-5.6 Sol. Il modello può infatti dedicare più tempo all’elaborazione delle richieste complesse attraverso una nuova modalità denominata max, mentre la modalità ultra introduce un approccio ancora più sofisticato basato sull’utilizzo di sub-agenti in grado di collaborare tra loro durante l’esecuzione dei compiti più articolati.

Si tratta di un’evoluzione che punta soprattutto ai flussi di lavoro professionali e che dovrebbe consentire di affrontare attività particolarmente complesse con maggiore efficienza rispetto alle generazioni precedenti. OpenAI spiega che questo approccio permette al modello di pianificare meglio le operazioni, suddividere il lavoro in più fasi e coordinare strumenti differenti durante l’esecuzione delle attività.

I miglioramenti riguardano soprattutto la programmazione, la ricerca biologica e la sicurezza informatica; nei benchmark condivisi dall’azienda, GPT-5.6 Sol ottiene risultati superiori rispetto a GPT-5.5 in diversi scenari, stabilendo nuovi riferimenti nei test dedicati ai flussi di lavoro da terminale e dimostrando prestazioni migliori anche nelle analisi genomiche e nella ricerca delle vulnerabilità, il tutto mantenendo un utilizzo dei token più efficiente in numerosi casi.

La sicurezza diventa ancora più centrale

Gran parte dell’annuncio è dedicata proprio alla sicurezza, aspetto sul quale OpenAI afferma di aver investito risorse senza precedenti. GPT-5.6 Sol, Terra e Luna arrivano infatti con quello che l’azienda definisce il proprio stack di innovazione più avanzato di sempre. Le nuove misure comprendono sistemi multilivello che combinano addestramento del modello, classificatori in tempo reale, controlli durante la generazione delle risposte, monitoraggio degli account e ulteriori verifiche per le richieste considerate particolarmente sensibili.

Nel caso in cui una conversazione venga classificata come potenzialmente rischiosa, il sistema può interrompere temporaneamente la generazione della risposta per sottoporla a un’ulteriore analisi prima della consegna all’utente; l’obbiettivo è rendere più difficile l’utilizzo improprio del modello senza limitare, se non strettamente necessario, tutte quelle attività perfettamente legittime che richiedono competenze avanzate in ambito tecnico.

OpenAI sottolinea infatti che GPT-5.6 è stato progettato per continuare a supportare attività come revisione del codice, analisi delle vulnerabilità, sviluppo di patch, debug, formazione sulla sicurezza informatica e test difensivi. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il modello risulta più efficace nell’individuare e correggere problemi di sicurezza che nell’eseguire autonomamente attacchi informatici completi.

Per rafforzare ulteriormente il sistema, durante lo sviluppo sono state dedicate oltre 700.000 ore equivalenti di GPU NVIDIA A100 alle attività di red teaming automatizzato (simulazione autorizzata di attacchi informatici), affiancate dal lavoro di esperti esterni impegnati nell’individuazione di vulnerabilità, jailbreak e possibili modalità di abuso che potrebbero emergere anche dopo il rilascio.

Un rilascio graduale prima dell’arrivo su ChatGPT

Diversamente da quanto avvenuto con gli aggiornamenti precedenti, GPT-5.6 non sarà immediatamente disponibile per tutti. OpenAI ha spiegato che il rilascio iniziale riguarda esclusivamente un piccolo gruppo di partner fidati, scelta legata anche alla collaborazione in corso con il governo degli Stati Uniti nell’ambito delle nuove iniziative dedicate alla sicurezza informatica e all’attuazione del recente ordine esecutivo sulla cybersecurity.

L’azienda precisa comunque di non considerare questo tipo di processo come il modello ideale per i futuri lanci e ribadisce l’intenzione di rendere GPT-5.6 Sol, Terra e Luna disponibili a tutti gli utenti nelle prossime settimane, una volta completata questa fase di anteprima e raccolti i feedback necessari per affinare ulteriormente il comportamento dei modelli e dei sistemi di protezione.

Quanto costa GPT-5.6

Per gli sviluppatori che utilizzeranno i nuovi modelli tramite API, OpenAI ha già comunicato il listino ufficiale. GPT-5.6 Sol costerà 5 dollari per milione di token in input e 30 dollari per milione di token in output. Terra avrà un prezzo di 2,50 dollari in input e 15 dollari in output, mentre Luna sarà la soluzione più economica con 1 dollaro in input e 6 dollari in output.

Contestualmente debutta anche una nuova gestione della cache dei prompt, con supporto ai breakpoint espliciti, una durata minima garantita di 30 minuti e un sistema di tariffazione più prevedibile rispetto al passato; le scritture nella cache verranno fatturate a 1,25 volte la tariffa standard di input, mentre le letture continueranno a beneficiare dello sconto del 90%, una soluzione che dovrebbe favorire soprattutto gli sviluppatori impegnati in flussi di lavoro ripetitivi.

A luglio inoltre, OpenAI prevede di portare GPT-5.6 Sol anche sull’infrastruttura Cerebras, promettendo velocità fino a 750 token al secondo, almeno inizialmente per un numero limitato di clienti.

Con GPT-5.6 OpenAI non introduce soltanto un modello più potente, ma inaugura anche una nuova strategia che punta a differenziare chiaramente le capacità dei propri sistemi attraverso tre famiglie distinte. Parallelamente, l’azienda continua a investire in sistemi di sicurezza sempre più sofisticati e in un processo di rilascio graduale che dovrebbe consentire di individuare eventuali criticità prima della distribuzione globale. Gli utenti di ChatGPT dovranno dunque pazientare ancora un po’ prima di poter provare Sol, Terra e Luna, ma tutto lascia pensare che il rilascio pubblico sia ormai questione di poche settimane.