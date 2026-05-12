Mancano ormai pochissimi giorni al lancio ufficiale dell’attesissimo Forza Horizon 6, il nuovo capitolo dell’ecclamata serie di racing game di Playgroung Games in uscita il prossimo 19 maggio su Xbox Series X, Xbox Series S e infine PC. Questo non ha però fermato i leak, con l’uscita (per sbaglio) di Forza Horizon 6 sulla piattaforma Steam: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Forza Horizon 6: il lancio “anticipato” (e non voluto) su Steam

Alla base dello spiacevole evento ci sarebbe il caricamento del gioco sui server di Steam (la piattaforma proprietaria di Valve per i videogiochi in formato digital delivery) in assenza del processo di decriptazione: fattore, questo, che avrebbe reso accessibile il titolo a migliaia di giocatori, nonostante il lancio ufficiale previsto per settimana prossima, con una quantità cospicua di fuga di dati e materiale video sulle principali piattaforme come YouTube e simili, che hanno portato al ban di numerosi account.

Solitamente, gli sviluppatori effettuano il caricamento del gioco sulle rispettive piattaforme in una versione protetta da crittografia, un paio di giorni prima del lancio ufficiale, consentendo così di proteggere ogni possibile dato. La fonte incriminata in questo caso, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe riconducibile ad uno sviluppatore di Playground Games, che avrebbe caricato la versione Premium Edition di Forza Horizon 6 (del peso indicativo di circa 155 GB), permettendo ai giocatori di scaricarla e diffondere conseguentemente i dati.

We are aware of reports that a build of Forza Horizon 6 has been obtained prior to its release and can confirm this is not the result of a pre-load issue. We are taking strict enforcement action against any individuals found accessing this build including franchise-wide and… — Playground Games (@WeArePlayground) May 11, 2026

Secondo alcuni report, diversi utenti starebbero già giocando ad una versione piratata del titolo, accessibile per mezzo di una presunta modalità offline. Una situazione che trova diverse similitudini con LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro (previsto in uscita il prossimo 22 maggio), che sarebbe finito nelle mani di alcuni giocatori Xbox grazie ad un particolare glitch.

A confermare l’accaduto è stata poi la stessa Playground Games, attraverso un comunicato ufficiale sul suo profilo X, sostenendo di aver già preso provvedimenti per rimuovere la versione decriptata del gioco e limitare così l’accesso da parte dei possibili utenti, arrivando al ban nei casi estremi. Non ci resta dunque che attendere a questo punto il lancio ufficiale, fissato al 19 maggio, per le console Xbox e PC.

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