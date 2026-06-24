Chi dice che per mettere le mani su PlayStation 5 Slim bisogna sempre pagare il prezzo pieno, evidentemente non ha ancora visto questa offerta su Amazon. Il bundle con NBA 2K26 incluso scende a un prezzo che taglia ben 60€ rispetto al listino, in un momento in cui Sony ha addirittura aumentato i prezzi a livello globale. Insomma, il momento per portarsi a casa la console più venduta di questa generazione non potrebbe essere più azzeccato.

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PlayStation 5 Slim + NBA 2K26: potenza, velocità e basket di nuova generazione

PlayStation 5 Slim non è solo la versione più compatta della console Sony, è il risultato di tre anni di raffinamento ingegneristico. Rispetto al modello di lancio del 2020, il form factor è stato ridotto del 30% in volume e alleggerito fino al 24% in peso, senza rinunciare a niente di ciò che ha reso PS5 una delle console più apprezzate di sempre.

Sotto la scocca più sottile batte lo stesso cuore potente: il SoC personalizzato AMD con CPU e GPU integrate, 16 GB di RAM GDDR6 e un SSD ultra-veloce da 1 TB che azzera praticamente i tempi di caricamento. I giochi si avviano in pochi secondi e, grazie all’I/O integrato, gli sviluppatori possono sfruttare possibilità narrative e tecniche prima impensabili. A questo si aggiungono ray tracing, risoluzione fino a 4K UHD a 60fps (con supporto fino a 120fps a 120Hz), uscita HDMI 2.1 e tecnologia HDR per una resa cromatica che fa la differenza su qualsiasi display moderno.

Non mancano le caratteristiche che rendono l’ecosistema PlayStation unico:

Controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattativi per un’immersione fisica nel gioco

con feedback aptico e grilletti adattativi per un’immersione fisica nel gioco Tempest 3D AudioTech per un audio spaziale che trasforma cuffie e soundbar in strumenti di presenza totale

per un audio spaziale che trasforma cuffie e soundbar in strumenti di presenza totale Retrocompatibilità PS4 con Game Boost per frame rate più elevati

con Game Boost per frame rate più elevati Supporto PSVR2 per l’esperienza in realtà virtuale

per l’esperienza in realtà virtuale Astro’s Playroom preinstallato, la demo perfetta del DualSense

preinstallato, la demo perfetta del DualSense Porta USB-C tra i miglioramenti rispetto al modello originale

Il bundle include NBA 2K26, il capitolo più aggiornato della serie basket di Visual Concepts, uscito il 5 settembre 2025. La cover è firmata da Shai Gilgeous-Alexander, MVP NBA 2025. Il gioco porta il nuovo motore ProPLAY, che sfrutta l’apprendimento automatico su filmati NBA reali per animazioni finalmente televisive. La modalità MyCAREER “Out of Bounds”, diretta da Spike Lee, aggiunge profondità narrativa fuori dal campo, mentre The City è stata completamente rinnovata con un sistema Crews per il gioco di squadra online. Da segnalare anche la novità più sorprendente del franchise: per la prima volta è possibile costruire lineup miste NBA e WNBA in MyTEAM.

Sconto da 60€ su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon il bundle PlayStation 5 Console Slim + NBA 2K26 è disponibile a 539€, contro un prezzo di listino di 599€. Si tratta di uno sconto del 10%, equivalente a un risparmio secco di 60 euro in un periodo in cui Sony ha aumentato i prezzi a livello globale, rendendo questa promozione ancora più rilevante di quanto possa sembrare sulla carta. Il modello incluso è quello con lettore Blu-ray Ultra HD, quindi compatibile sia con giochi fisici che digitali. La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e reso facilitato, ma le offerte bundle tendono ad avere stock limitato. Se vuoi sapere come trovare ulteriori sconti su Amazon, dai un’occhiata alla nostra guida dedicata.

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