Il Prime Day 2026 regala già il suo colpo di scena più imperdibile: il monitor KOORUI S2721XO, QD-OLED da 27″ con 240Hz e 0,03ms di risposta, crolla di oltre la metà del suo prezzo originale. Stiamo parlando di uno sconto superiore al 54% su un pannello che tecnicamente non ha nulla da invidiare ai top di gamma ben più blasonati. Chi segue il mondo dei monitor gaming sa che un QD-OLED a queste cifre è una rarità difficile da ignorare. Analizziamo ogni dettaglio.


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KOORUI S2721XO: quando il QD-OLED smette di essere un lusso

Il cuore pulsante di KOORUI S2721XO è il suo pannello QD-OLED, una tecnologia che combina i pixel auto-luminosi dell’OLED con i filtri Quantum Dot per una resa cromatica semplicemente spettacolare. Il risultato? Neri assoluti, un rapporto di contrasto da capogiro di 1.500.000:1 e una copertura del colore pari al 99% DCI-P3 e 100% sRGB, numeri che molti monitor professionali da studio faticano a raggiungere.

La risoluzione QHD 2560×1440 a 108 PPI offre un’immagine nitida e densa, mentre la frequenza di aggiornamento a 240Hz abbinata al tempo di risposta di 0,03ms GtG elimina qualsiasi forma di ghosting e motion blur. In pratica, quello che si vede a schermo rispecchia in tempo reale ogni input del mouse o del controller, senza compromessi.

Da sottolineare la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400: non si tratta del solito bollino HDR di facciata, ma di uno standard specifico per i pannelli OLED che garantisce picchi di luminosità reali e dettagli preservati anche nelle scene più buie.

Le specifiche principali in sintesi:

  • Pannello: QD-OLED, 27″, 16:9
  • Risoluzione: 2560×1440 (QHD/2K) a 108,79 PPI
  • Refresh rate: 240Hz
  • Tempo di risposta: 0,03ms (GtG)
  • Contrasto: 1.500.000:1
  • Copertura colore: 99% DCI-P3, 100% sRGB
  • HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
  • Connettività: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4
  • Sync: AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync
  • Ergonomia: regolazione altezza +110mm, tilt, swivel ±20°, pivot ±90°, VESA 75×75mm
  • Garanzia: 3 anni

Un punto che merita attenzione è la totale assenza di auto-dimming aggressivo, difetto che affligge molti OLED sul mercato: KOORUI S2721XO mantiene la luminosità stabile senza interventi automatici indesiderati durante l’uso. Lo stand è completamente regolabile con supporto al pivot a 90°, e il design sobrio, senza RGB invadente, lo rende adatto anche a postazioni dal look professionale.

Da tenere a mente: la versione italiana monta HDMI 2.0 anziché HDMI 2.1 e il mount VESA è 75×75mm, fattori da considerare se si usa un braccio monitor compatibile solo con 100×100mm.

Prime Day colpisce duro: -54% sul QD-OLED da 27″

Difficile trovare cifre più dirette di queste: KOORUI S2721XO passa da 809,99€ a 369,99€ su Amazon, con un risparmio netto di 440€ e uno sconto del 54%. Si tratta di un’offerta Prime Day, disponibile per un periodo limitato, quindi il margine di attesa è praticamente zero.

Per avere un termine di paragone, un pannello QD-OLED con specifiche comparabili da brand più affermati si posiziona stabilmente sopra i 500-600€ anche in promozione. A 369,99€ KOORUI S2721XO si inserisce in una fascia di prezzo solitamente occupata da monitor IPS o VA di qualità standard, rendendo questa offerta particolarmente significativa per chi cerca il salto qualitativo verso l’OLED senza spendere cifre da flagship. Per orientarsi tra le offerte monitor del Prime Day e capire quali sconti siano davvero convenienti, può essere utile consultare anche la nostra guida per distinguere le offerte Prime Day.

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