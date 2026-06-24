Quando si parla di domotica seria, quella che funziona davvero e che non richiede di diventare un esperto di reti e protocolli per fare andare insieme due dispositivi, il nome Aqara torna spesso nelle conversazioni degli appassionati. Il marchio cinese, fondato nel 2016 come costola del gruppo Xiaomi e poi cresciuto in modo autonomo, si è ritagliato nel tempo una posizione di tutto rispetto nel panorama della casa intelligente, costruendo una delle gamme più complete disponibili sul mercato europeo. Sensori, serrature, interruttori, termostati, telecamere, hub, lampadine, controlli per tapparelle e tende: il catalogo Aqara copre praticamente ogni angolo della casa moderna, con un livello di qualità costruttiva che raramente delude e prezzi che restano competitivi rispetto ai concorrenti di pari livello.

Ciò che però ha davvero fatto guadagnare ad Aqara la fedeltà degli appassionati di domotica è qualcosa che va oltre i singoli prodotti, ovvero la facilità con cui i suoi dispositivi si integrano in ecosistemi di terze parti. Aqara supporta lo standard Matter, compatibile con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, ma è soprattutto la sua integrazione nativa e ben documentata con Home Assistant a renderla un nome di riferimento per chi costruisce la propria casa intelligente su una piattaforma aperta. Aggiungere un dispositivo Aqara a un impianto basato su Home Assistant è un’operazione che si misura in minuti, non in ore, e il supporto della community è tra i più solidi dell’intero ecosistema domotico.

In occasione del Prime Day 2026, Aqara propone una selezione di prodotti in offerta su Amazon, pensata per chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla domotica senza spendere troppo, ma anche per chi vuole espandere un impianto già esistente cogliendo l’occasione del prezzo ridotto. Di seguito trovate tutti i modelli in promozione con i rispettivi prezzi e link diretti all’acquisto.

Qui sotto trovate inoltre una selezione di altre offerte molto interessanti, legate al Prime Day di Amazon.

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