Quando si parla di domotica seria, quella che funziona davvero e che non richiede di diventare un esperto di reti e protocolli per fare andare insieme due dispositivi, il nome Aqara torna spesso nelle conversazioni degli appassionati. Il marchio cinese, fondato nel 2016 come costola del gruppo Xiaomi e poi cresciuto in modo autonomo, si è ritagliato nel tempo una posizione di tutto rispetto nel panorama della casa intelligente, costruendo una delle gamme più complete disponibili sul mercato europeo. Sensori, serrature, interruttori, termostati, telecamere, hub, lampadine, controlli per tapparelle e tende: il catalogo Aqara copre praticamente ogni angolo della casa moderna, con un livello di qualità costruttiva che raramente delude e prezzi che restano competitivi rispetto ai concorrenti di pari livello.
Ciò che però ha davvero fatto guadagnare ad Aqara la fedeltà degli appassionati di domotica è qualcosa che va oltre i singoli prodotti, ovvero la facilità con cui i suoi dispositivi si integrano in ecosistemi di terze parti. Aqara supporta lo standard Matter, compatibile con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, ma è soprattutto la sua integrazione nativa e ben documentata con Home Assistant a renderla un nome di riferimento per chi costruisce la propria casa intelligente su una piattaforma aperta. Aggiungere un dispositivo Aqara a un impianto basato su Home Assistant è un’operazione che si misura in minuti, non in ore, e il supporto della community è tra i più solidi dell’intero ecosistema domotico.
In occasione del Prime Day 2026, Aqara propone una selezione di prodotti in offerta su Amazon, pensata per chi vuole avvicinarsi per la prima volta alla domotica senza spendere troppo, ma anche per chi vuole espandere un impianto già esistente cogliendo l’occasione del prezzo ridotto. Di seguito trovate tutti i modelli in promozione con i rispettivi prezzi e link diretti all’acquisto.
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Aqara Serratura Smart U200 (Tastiera Fingerprint Inclusa), Matter over Thread, Apple Home Key e Batteria Ricaricabile, Supporta Apple Homekit, Google Home, Alexa e SmartThings, Nero
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Aqara Serratura Smart U200 (Tastiera Fingerprint Inclusa), Matter over Thread, Apple Home Key e Batteria Ricaricabile, Supporta Apple Homekit, Google Home, Alexa e SmartThings, Argento
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-6%
Aqara 4K UHD Dual-Lens Camera Hub G350, Telecamera Interna con Zoom 9X, Rotazione 360°, Auto-Tracking AI, Riconoscimento Visi/Gesti, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings
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Aqara 2K Video Campanello G410 con Suoneria HomeKit Secure Video Hub Matter Integrato Wireless/Cablato Compatibile con Apple Home Alexa Google Home Assistant Wi-Fi 2.4 G/5GHz Nero
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Aqara 2K Security Camera Hub G3 per uso interno, riconoscimento facciale e dei gesti tramite intelligenza artificiale, compatibile con HomeKit Secure Video, Alexa, Google Assistant, IFTTT
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Aqara Serratura Smart U200 Lite, Matter over Thread, Blocco Automatico, Batteria Ricaricabile, Compatibile con Cilindri a Profilo Europeo, Supporta Homekit, Home Assistant, Google Home, Alexa, Nero
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Aqara Serratura Smart U200 Lite Matter over Thread Blocco Automatico Batteria Ricaricabile Compatibile Cilindri a Profilo Europeo Supporta Homekit Home Assistant Google Home Alexa Bianco
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Aqara Rilevatore di Presenza FP2, Sensore di Presenza Cablato con Radar mmWave, Posizionamento a Zone, Rilevamento di Più Persone e Cadute, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e Home Assistant
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-5%
Aqara Sensore di Perdite d'Acqua 3-Pack, Richiede un Hub Aqara, Rilevatore di Perdite d'Acqua Senza Fili Zigbee di Allarme e Domotica Intelligente, Allarme Sensore Acqua per Cucina, Bagno
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-39%
Aqara Roller Blind Drive E1, richiede AQARA HUB, motore per tapparelle con timer e controllo vocale, ricaricabile con batteria a lunga durata, compatibile con HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT
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-5%
Aqara Sensore di Presenza FP300 Sensore di movimento wireless 5-in-1 con mmWave, PIR, rilevamento di luce, temperatura e umidità, Thread e Zigbee, Supporta HomeKit, Home Assistant, Alexa e Google Home
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-6%
Aqara Rilevatore di Fumo, Richiede Hub Aqara Zigbee 3.0, Allarmi Fumo per la Casa, Sirena da 85dB e Indicatore LED, Batteria a Lunga Durata, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home, Matter over Bridge
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Aqara Sensore per Porte e Finestre P2 Matter Over Thread Richiede Router di Confine Thread Allarme Remoto Automazione Locale Supporto Nativo di Apple Home Google Home Alexa and SmartThings
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Aqara Sensore di Perdite d'Acqua, Richiede un Hub Aqara, Rilevatore di Perdite d'Acqua Senza Fili Zigbee di Allarme e Domotica, Allarme Sensore Acqua per Cucina, Bagno
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-5%
Aqara Sensore di Movimento P1(Versione Aggiornata), Richiede Aqara Hub, Durata Della Batteria di 5 Anni, Timeout di Rilevamento Configurabile, Sistema di Allarme
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Aqara Sensore di Temperatura e Umidità, RICHIEDE AQARA HUB, Zigbee, Per Monitoraggio Remoto e Domotica, Termometro Igrometro Wireless, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Funziona con IFTTT, Bianco
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Aqara Sensore di vibrazione, Zigbee, Richiede un Hub Aqara, Rilevatore di Rottura Vetro Wireless Mini per Sistemi di Allarme e Automazione, Compatibile con Apple HomeKit, Home Assistant e IFTTT
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Aqara Sensore per Porte e Finestre, Richiesto Aqara Hub (non di terze parti), Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di Allarme, Compatibile con Zigbee, Apple HomeKit, Alexa e IFTTT
Qui sotto trovate inoltre una selezione di altre offerte molto interessanti, legate al Prime Day di Amazon.
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