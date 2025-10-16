Periodo intenso e ricco di novità per HONOR che ha già il suo bel da fare con gli smartphone, tra l’ufficialità della serie Magic 8 e nuovi modelli in arrivo come il presunto GT2 e il compatto Magic 8 Mini.

Ebbene, l’azienda ha annunciato l’ampliamento della propria gamma di dispositivi indossabili con due nuovi prodotti: lo smartwatch HONOR Watch 5 Pro, che introduce la misurazione della pressione sanguigna e un display AMOLED da 3.000 nit, e i nuovi HONOR Earbuds 4, auricolari wireless con cancellazione del rumore fino a 50 dB e lunga autonomia. Scopriamoli insieme nel dettaglio.

HONOR Watch 5 Pro punta a diventare un riferimento nel settore

Il nuovo Watch 5 Pro rappresenta un’evoluzione della strategia di HONOR nel settore degli smartwatch con una particolare attenzione alle funzionalità di monitoraggio della salute. Esteticamente lo smartwatch offre un design elegante con cassa in acciaio inossidabile, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un peso contenuto di circa 50 grammi.

Il display è uno dei suoi cavalli di battaglia: parliamo di un AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione di 466×466 pixel e luminosità di picco a 3.000 nit, valore che garantisce ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

HONOR ha integrato anche altoparlanti e microfoni per consentire chiamate e comandi vocali tramite l’assistente AI, oltre a un chip NFC per i pagamenti contactless e un GPS dedicato per le attività outdoor.

La batteria promette fino a 15 giorni di autonomia, che si riducono a circa 3 giorni in caso di uso continuo della connessione LTE.

Misurazione della pressione e ECG

La novità più rilevante è la possibilità di misurare la pressione sanguigna direttamente dal polso, funzione che utilizza sensori PPG simili a quelli del Samsung Galaxy Watch8. HONOR sottolinea che le letture non sostituiscono un dispositivo medico, ma rappresentano un utile riferimento per monitorare l’andamento nel tempo.

Accanto alla pressione arteriosa, il Watch 5 Pro include anche un sensore ECG (elettrocardiogramma), il rilevamento della frequenza cardiaca continuo, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio del sonno. Tutti i dati vengono integrati nell’app HONOR Health, che fornisce grafici e trend personalizzati.

Prezzo e disponibilità

Lo smartwatch è già disponibile in Cina in due versioni:

Bluetooth , al prezzo di 1.599 yuan ( circa 192 euro )

, al prezzo di 1.599 yuan ( ) LTE con eSIM, a 1.699 yuan (circa 204 euro)

HONOR non ha ancora comunicato dettagli su una possibile distribuzione internazionale, ma considerando il posizionamento competitivo del modello, è probabile che arrivi anche sui mercati globali nel 2026; vi terremo aggiornati in tal senso.

HONOR Earbuds 4: doppio driver e ANC fino a 50 dB

Insieme allo smartwatch, HONOR ha presentato anche i nuovi Earbuds 4, auricolari true wireless che combinano un design ricercato con componenti di alto livello.

Partendo dal design, gli auricolari presentano scelte sofisticate come l’estetica a doppia tonalità, lucida e opaca, che ritroviamo tanto nel case di ricarica che sugli auricolari stessi, i quali adottano una classica forma in-ear.

Il branding, inoltre, è discreto e minimalista con il logo dell’azienda che ben si mescola con l’estetica della custodia di ricarica.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, il sistema audio utilizza due driver per auricolare, un’unità da 11 mm per le basse frequenze e una da 6 mm per gli alti, entrambi con diaframmi rivestiti in titanio per una migliore risposta sonora.

Il risultato, a detta dell’azienda, è un suono più equilibrato, con bassi profondi e una buona separazione tra medi e acuti.

Gli auricolari integrano inoltre tre microfoni per lato e un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) capace di ridurre i suoni esterni fino a 50 dB, con tre modalità selezionabili (Profonda, Moderata e Leggera).

Per chi invece preferisce restare consapevole dell’ambiente, ci sono due modalità “trasparenza”, una delle quali enfatizza le voci umane in contesti rumorosi.

Gli Earbuds 4 offrono 9 ore di riproduzione continua con ANC attivo e fino a 46 ore complessive grazie alla custodia di ricarica. Con la cancellazione del rumore disattivata, la durata raddoppia fino a 12 ore per singola carica. Bastano 10 minuti di ricarica rapida per ottenere circa 3 ore di utilizzo.

Gli auricolari supportano Bluetooth 5.4, modalità a bassa latenza per il gaming e la connessione simultanea con più dispositivi. Sono compatibili con Android, iOS e HarmonyOS, oltre a offrire l’abbinamento rapido con gli smartphone HONOR.

Il peso è di 5,3 grammi per auricolare, con certificazione IP54 contro polvere e spruzzi.

Prezzi e disponibilità

HONOR li propone in due colorazioni: Pearl White e Starry Black. Il prezzo di lancio in Cina è di 399 yuan (circa 48 euro), ma durante la fase iniziale di vendita è previsto uno sconto a 349 yuan (circa 42 euro).

Attualmente sono disponibili in pre-ordine solo in Cina, ma l’azienda non ha ancora comunicato dei piani per un’eventuale commercializzazione globale.

Guardando alla visione d’insieme, con questi due prodotti, HONOR rafforza il proprio ecosistema di dispositivi per andare oltre gli smartphone e continuare a creare un portafoglio di prodotti coerenti, connessi e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.