Come molti di voi avranno già notato, i riflettori si sono ufficialmente accesi sull’Amazon Prime Day 2026. Questa prima giornata dà il via a una lunghissima serie di promozioni che toccano il mondo della tecnologia e tantissimi altri settori. Le danze sono appena cominciate: l’evento ci terrà compagnia fino al prossimo 26 giugno 2026, continuando a sfornare sconti davvero interessanti firmati Dreame. Oltre alle offerte anticipate, che restano ancora attive (fino a esaurimento delle scorte disponibili), il catalogo del brand si arricchisce oggi di nuove opportunità di risparmio.

I canali per approfittare di questi tagli di prezzo sono sia Amazon che il sito ufficiale del produttore. Sebbene il cuore delle promozioni riguardi i dispositivi per la pulizia intelligente della casa, come robot e lavapavimenti, non mancano sorprese anche in altre categorie. Di seguito abbiamo raccolto le occasioni più ghiotte da non farsi sfuggire entro la scadenza del 26 giugno.

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Le offerte Dreame attive da oggi per il Prime Day

Il Prime Day 2026 ha preso il via oggi, 23 giugno, e si svilupperà su un arco di quattro giornate ricche di opportunità su una miriade di prodotti. In questo mare di sconti, Dreame recita una parte da protagonista assoluta con proposte dedicate alla cura domestica, spaziando dai robot aspirapolvere e lavapavimenti fino alle più pratiche soluzioni meno “autonome” senza fili, senza dimenticare le altre anime tecnologiche del marchio.

Le offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti

Per quanto riguarda i robot pensati per aspirare e lavare contemporaneamente, la promozione di oggi si apre con Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, scontato in entrambe le sue varianti di colore. Il cuore tecnologico di questo dispositivo è il suo rullo rotante da 100 giri al minuto, supportato da 12 ugelli spruzzatori che gestiscono la pressione dell’acqua al millimetro. Il robot è progettato per igienizzarsi costantemente con acqua pulita, isolando quella sporca in un circuito separato per azzerare i rischi di contaminazione. Un ulteriore passo avanti è dato dalla tecnologia FluffRoll: grazie a una rotazione contraria che tocca i 1000 giri al minuto e a fibre particolarmente morbide e flessibili, il robot riesce a penetrare a fondo nelle fughe e a sollevare anche lo sporco più ostinato.

Una volta completato il ciclo di pulizia nella stanza, la base avvia un lavaggio del rullo con acqua calda a 100°C, una temperatura ideale per sciogliere le macchie di grasso, eliminare i residui e cancellare batteri o cattivi odori. Chi ha tappeti in casa non deve temere: il sistema AutoSeal Roller Guard crea una protezione sigillata attorno al rullo non appena il robot rileva un tappeto, preservandolo dall’umidità.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete è disponibile in offerta dal 23 al 26 giugno a 849 euro invece di 1199, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Proseguiamo con Dreame L50s Pro Ultra, modello che mette sul piatto una potenza di aspirazione capace di raggiungere i 30.000 Pa per pulire a fondo ogni genere di pavimento. Per gestire peli e capelli senza fastidiosi intoppi, il robot adotta un’efficiente coppia di rulli anti-groviglio. La vera marcia in più nell’igienizzazione degli angoli è data dai due moci rotanti estensibili che lavorano in sinergia con la spazzola laterale (anch’essa estensibile). Inoltre, i moci possono oscillare e inclinarsi liberamente grazie alla tecnologia Dual Omni-Scrub, adattandosi così alle irregolarità delle superfici o a piccoli dislivelli. La navigazione è fluida e supera ostacoli alti fino a 4 cm grazie al sistema EasyLeap. Il tutto è supportato da una stazione di ricarica evoluta che gestisce lo svuotamento della polvere e il rabbocco dei liquidi, assicurando un’autonomia operativa che può toccare i 100 giorni.

Dreame L50s Pro Ultra viene proposto in offerta a 599 euro invece di 749, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Un’altra ottima alternativa è rappresentata da Dreame L50 Ultra AE, che combina una forza aspirante di 28.000 Pa con una mappatura degli ambienti precisa e un efficiente sistema per evitare gli ostacoli lungo il percorso. La spazzola interna è studiata appositamente per non far aggrovigliare i capelli, mentre l’efficace gestione dei tappeti e l’alto livello di automazione nella manutenzione lo rendono il compagno ideale per chi ha ritmi di vita frenetici e poco tempo libero. La stazione all-in-one include il modulo ThermoHub, che igienizza i moci a 100 °C, e beneficia sia del braccio estensibile Dual Flex Arm sia del vassoio AceClean DryBoard per perfezionare le operazioni di autopulizia.

Dreame L50 Ultra AE è disponibile in offerta a 499 euro invece di 599, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

La selezione di sconti dedicata ai robot si chiude con Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit, modello completo e versatile perfetto per chi cerca un ottimo compromesso nella fascia media del mercato. Con i suoi 25.000 Pa di aspirazione, la spazzola laterale, i moci che si estendono fino ai bordi dei muri e la stazione di svuotamento e lavaggio automatica, non teme confronti. È un alleato prezioso per le case in cui sono presenti animali domestici o ampie zone coperte da moquette e tappeti, ed è anche compatibile con i principali assistenti vocali. La navigazione e l’evitamento degli ostacoli sono affidati alle collaudate tecnologie Smart Pathfinder e 3DAdapt, che tracciano costantemente le traiettorie migliori per muoversi tra le stanze.

Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit è disponibile in offerta a 399 euro invece di 499, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Gli sconti su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili

Dreame non si limita ai soli robot, ma mette sul piatto sconti interessanti anche per quanto riguarda i sistemi wet&dry e i classici aspirapolvere senza fili. In questo segmento, analizziamo in particolare tre soluzioni disposte in ordine crescente di prezzo.

Dreame H12 Pro Flex Reach è una lavapavimenti e aspirapolvere senza fili che fa del rapporto tra qualità e prezzo il suo vero cavallo di battaglia, distinguendosi per la sua versatilità e per gli accorgimenti progettati per ridurre la fatica durante le pulizie. La sua dote principale è proprio la capacità di assecondare ogni esigenza di movimento: lo snodo inclinabile fino a 180° permette infatti di infilarsi senza sforzi sotto i mobili e nei punti più stretti. Il motore garantisce una rimozione senza problemi di polvere, detriti solidi e liquidi grazie a una potenza che tocca i 18.000 Pa. Lavaggio e aspirazione operano in simultanea, dimezzando i tempi tradizionalmente necessari per sistemare casa. Il rullo rotante è stato strutturato per raccogliere con la stessa efficacia sia i residui asciutti che le macchie umide, assicurando una finitura perfetta su ogni tipo di superficie, dalle piastrelle al parquet delicato. Non manca un sistema di autopulizia smart: posizionando il dispositivo sulla sua stazione, si attiva un ciclo automatico che risciacqua e asciuga la spazzola in completa autonomia.

H12 Pro Flex Reach è disponibile in offerta a 179 euro invece di 269, sia su Amazon sia sul sito ufficiale (fino al 26 giugno, salvo esaurimento scorte).

Passando alla pura aspirazione a secco, Dreame Z30 si mette in luce per una notevole forza aspirante da 28.000 Pa e per un’autonomia complessiva che raggiunge i 90 minuti di utilizzo continuo. Il dispositivo è in grado di rilevare da solo il livello di sporco presente sul pavimento, calibrando la potenza di conseguenza. Al suo interno trova spazio un filtro HEPA 14 ad altissima efficienza, capace di trattenere il 99,99% di polvere e agenti virali, bloccando particelle microscopiche fino a 0,1 µm. La presenza di accessori specifici e un design studiato per contrastare la formazione di grovigli lo rendono uno strumento ideale e versatile per chiunque conviva con animali domestici.

Il fratello maggiore Dreame Z30 Pro Aqua si configura invece come un sistema 2-in-1 senza fili, sviluppato per gestire sia l’aspirazione tradizionale che il lavaggio vero e proprio. Con un solo passaggio è possibile inumidire la superficie, strofinare e raccogliere lo sporco. La spazzola AquaCycle 2.0 adotta un meccanismo di pulizia sincronizzato che si sviluppa in quattro momenti distinti (spruzzatura dell’acqua, raschiatura della superficie, strofinamento attivo e aspirazione finale), ideale per trattare macchie umide o residui secchi. Questa gestione coordinata permette di lavare i pavimenti per circa 40 minuti consecutivi, coprendo aree fino a 290 metri quadrati. Il sistema interno organizza i liquidi in tre zone separate per mantenere divisi i detriti solidi, l’acqua pulita e quella scura di scarico. Infine, la base di ricarica si occupa del lavaggio e dell’asciugatura del rullo sfruttando un getto d’aria calda a 70°C.

Entrambi i modelli sono disponibili in offerta su Amazon e sito ufficiale, dal 23 al 26 giugno 2026: Dreame Z30 è in sconto a 279 euro invece di 359, mentre Dreame Z30 Pro Aqua è in offerta a 479 euro invece di 599.

Le altre promozioni Dreame

Oltre ai dispositivi strettamente legati alla pulizia dei pavimenti, la selezione di offerte Dreame per questo Prime Day abbraccia anche altre categorie. Nei giorni scorsi abbiamo visto le proposte sui tagliaerba intelligenti Dreame A1 Pro e Dreame A2 3000 (tuttora valide, fino al 26), e anche prodotti come Dreame Hair Glory Combo e Dreame AirStyle Pro. Questa volta il focus si sposta all’interno della cucina.

Tra gli sconti spicca Dreame Tasti Glass Fryer 5 in 1, la friggitrice ad aria caratterizzata da un sistema a doppio cestello con capacità da 2,5 e 4,5 litri. Questo modello unisce le doti di una friggitrice a quelle di un vero e proprio contenitore portatile per il pranzo: i recipienti sono realizzati in vetro borosilicato di alta qualità e integrano una tecnologia per la cottura a vapore che opera in totale trasparenza e senza componenti chimici. Grazie al coperchio ermetico incluso, i cestelli possono essere sigillati e portati comodamente fuori casa. Sul fronte della cottura, la ventilazione tridimensionale dell’aria calda garantisce cibi perfettamente croccanti in modo uniforme, senza la necessità di girarli a metà cottura, mentre la camera d’acqua integrata rilascia piccoli impulsi di vapore per mantenere le pietanze morbide dentro e fragranti fuori.

Dreame Tasti è disponibile in offerta a 99 euro invece di 149, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

A completare la selezione ci pensa Dreame Bio Knead Stand Mixer, impastatrice planetaria dotata di un doppio gancio bionico brevettato che ricrea fedelmente i movimenti e la manualità dei maestri panettieri. La macchina è spinta da un motore CC da 800 W, capace di abbinare grandi prestazioni a una notevole silenziosità d’esercizio. La struttura è interamente metallica, arricchita da un display intelligente e da 12 differenti regolazioni di velocità. La ciotola offre una capienza generosa da ben 6 litri e la confezione include un kit completo di accessori per ogni tipo di preparazione.

L’impastatrice Dreame Bio Knead Stand Mixer è in promozione a 299 euro invece di 399, sia su Amazon sia sul sito ufficiale.

Per scoprire tutte le offerte di Dreame attualmente attive su Amazon e sul sito ufficiale per il Prime Day potete seguire i link qui sotto.

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