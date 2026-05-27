Dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni più o meno dettagliate, il produttore cinese ha finalmente tolto i veli a HONOR Watch 6 Plus, nuovo smartwatch premium dell’ecosistema HONOR che punta a distinguersi soprattutto per autonomia, funzioni dedicate alla salute e design ispirato al mondo delle corse automobilistiche.

Il nuovo wearable arriva sul mercato cinese con un look che, almeno per certi versi, ricorda abbastanza da vicino la serie HUAWEI WATCH GT, proponendo una cassa dal taglio esagonale, una corona girevole laterale e un pulsante fisico aggiuntivo. HONOR parla apertamente di un linguaggio stilistico influenzato dalla cultura racing, con l’obbiettivo di trasmettere precisione meccanica e dinamismo attraverso il design del quadrante e dei cinturini.

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HONOR Watch 6 Plus punta forte su display, salute e sport

Tra gli elementi più interessanti del nuovo smartwatch troviamo innanzitutto il display AMOLED da 1,46 pollici con risoluzione pari a 464 x 464 pixel e una luminosità di picco che arriva addirittura a 3.000 nit, valore decisamente elevato per la categoria e che dovrebbe garantire un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Non manca inoltre il supporto ai quadranti video.

Sul fronte della salute, HONOR Watch 6 Plus integra diversi sensori dedicati al monitoraggio continuo dell’utente, inclusi i sensori PPG per la frequenza cardiaca, accelerometri, giroscopi, sensori geomagnetici, sensori di luce ambientale e barometro. Lo smartwatch offre funzioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell’apnea notturna, proponendo anche reportistica avanzata e avvisi proattivi legati a possibili rischi cardiovascolari.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il dispositivo è inoltre in grado di monitorare in tempo reale un parametro tradotto come riduzione della frequenza cardiaca, utile per individuare eventuali situazioni considerate a rischio. In scenari particolarmente delicati, gli utenti potranno anche ricevere assistenza da esperti dedicati.

Naturalmente grande attenzione è stata riservata anche allo sport: HONOR Watch 6 Plus supporta oltre 120 modalità sportive e include funzioni avanzate dedicate in particolare alla corsa, al badmington e al calcio, con report professionali e analisi più approfondite delle prestazioni.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo smartwatch di HONOR supporta il GPS dual-band L1+L5 e i principali sistemi di navigazione satellitare, inclusi GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS e NavIC. Troviamo poi NFC, Bluetooth 5.4, speaker e microfono integrati per chiamate Bluetooth, oltre alla registrazione vocale.

Lo smartwatch integra anche diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui AI Coach, l’analisi della postura di corsa tramite IA e l’assistente vocale YOYO alimentato da DeepSeek LLM, segno di come HONOR stia cercando di spingere sempre di più sull’integrazione dell’IA all’interno del proprio ecosistema.

Per quanto riguarda la resistenza, HONOR Watch 6 Plus può contare sulla certificazione 5ATM e sul grado di protezione IP69 contro acqua e polvere.

Uno degli aspetti più interessanti del dispositivo riguarda senza dubbio la batteria da ben 1.000 mAh, capace (almeno stando alle dichiarazioni ufficiali) di offrire fino a 17 giorni di utilizzo standard in modalità Bluetooth, che possono addirittura arrivare fino a 35 giorni nella modalità a lunga durata.

Numeri decisamente ambiziosi che, se confermati nell’utilizzo quotidiano, potrebbero rappresentare uno dei principali punti di forza del wearable.

HONOR Watch 6 Plus sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Speedy Blue, Twilight Brown, Racing Gray, Shadow Black e Flying Blue, con prezzi compresi tra 1299 e 1699 yuan (circa 165-215 euro al cambio attuale, a seconda della variante scelta).

Le vendite partiranno in Cina il 29 maggio 2026, mentre al momento non sono ancora emerse informazioni ufficiali relative a un eventuale debutto internazionale, Europa inclusa. Gli utenti interessati dovranno dunque pazientare ancora un po’ per capire se e quando il nuovo smartwatch arriverà anche sul nostro mercato.