ECOVACS è uno dei leader riconosciuti nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti e prende parte al Prime Day proponendo in offerta su Amazon, a dire il vero già da prima dell’inizio del vero e proprio evento (che parte oggi), i suoi migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti ma anche robot lavavetri e robot per la cura degli spazi esterni (per tenere in ordine il prato e per la pulizia delle piscine).

I modelli protagonisti di queste offerte appartengono alle serie DEEBOT, WINBOT, GOAT e ULTRAMARINE e puntano a offrire agli utenti la possibilità di scegliere la soluzione migliore per le proprie esigenze con sconti che arrivano fino al 40% rispetto a quanto richiesto dai prezzi di listino ufficiali. Scopriamo tutti i dettagli della promozione.

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ECOVACS prende parte al Prime Day 2026: ecco tutti i robot in offerta

Oggi parte ufficialmente il Prime Day 2026 di Amazon, occasione che inaugura l’estate e consente ai potenziali acquirenti di risparmiare un bel po’ di soldini nell’acquisto di praticamente qualsiasi cosa. Tra le offerte del momento, non potevano di certo mancare quelle targate ECOVACS, produttore in prima linea nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Il produttore cinese ha deciso di lanciarsi nella mischia, proponendo in offerta un buon numero di prodotti a prezzi molto più bassi rispetto a quelli richiesti dal listino (parliamo di sconti superiori al 30% che in alcuni casi raggiungono il 40%), coprendo praticamente qualsiasi spazio (interno ed esterno) della casa.

I dispositivi in offerta, come anticipato in apertura, appartengono alle serie DEEBOT (robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualsiasi fascia di prezzo), WINBOT (robot lavavetri), GOAT (robot per la cura del prato) e ULTRAMARINE (robot per la pulizia delle piscine). Di seguito analizzeremo le peculiarità dei modelli in offerta e il prezzo in promozione.

ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE: perfetto per grandi spazi o case con animali

Il DEEBOT X12 OMNICYCLONE è l’attuale modello di punta della gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti dell’azienda. Questo dispositivo si distingue per la tecnologia FocusJet, un sistema che rileva automaticamente le macchie secche sul pavimento e attiva uno spruzzo mirato per pre-dissolverle.

DEEBOT X12 OMNICYCLONE offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa, con un flusso d’aria da 22 litri al secondo, e integra la spazzola principale anti-groviglio ZeroTangle 4.0 che gli renderà la vita super facile anche in presenza di capelli o peli di animali. Il lavaggio è affidato al mocio a rullo OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm che è in grado di sollevarsi automaticamente di 15 mm quando individua dei tappeti, ovviamente per evitare di bagnarli. Inoltre, il dispositivo è in grado di superare agevolmente soglie alte 2,4 cm e dislivelli continui fino a 4 cm.

Uno dei punti di forza di questo robot è però la sua stazione base OMNICYCLONE che è dotata di un contenitore per la polvere da 1,6 litri, fondamentale per garantire fino a 48 giorni di autonomia, e si preoccupa in autonomia anche del lavaggio e dell’asciugatura dei panni. Nel complesso, si tratta di una soluzione completa e smart pensata per coloro che non cercano compromessi.

ECOVACS T90 PRO OMNI: il migliore nel rapporto qualità/prezzo

In offerta troviamo anche l’esponente di punta della serie DEEBOT T, il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90 PRO OMNI. Si tratta di un dispositivo che punta sulle prestazioni, grazie a una potenza di aspirazione pari a 30.000 Pa (flusso d’aria da 16 litri al secondo).

Nonostante appartenga a una serie più “accessibile”, questo robot mutua dal modello di cui abbiamo parlato poco sopra alcune specifiche (come mocio e spazzola). La pulizia dei bordi e la navigazione sono supportate dalla tecnologia TruEdge 3.0 (permette al rullo di arrivare a 1,5 cm dalle pareti) e dal sistema AIVI 3D 4.0 (che permette al robot di rilevare ed evitare gli ostacoli).

Per quanto concerne la stazione base, essa integra il sistema Fresh Flow che lava il panno con acqua pulita riscaldata a 75°C (tramite 32 ugelli ad alta pressione) e garantisce oltre 90 giorni di svuotamento autonomo della polvere. L’obiettivo principale di questa soluzione è automatizzare le pulizie quotidiane.

ECOVACS WINBOT W3 OMNI: perfetto per grandi superfici vetrate sempre splendenti

Andando oltre, ECOVACS propone in offerta anche uno dei robot lavavetri di punta della sempre più apprezzata gamma WINBOT. Parliamo del WINBOT W3 OMNI, un robot affiancato da una stazione base dotata dell’esclusivo sistema Vortex Wash: in un minuto, sedici ugelli ad alta pressione lavano in totale autonomia il panno del robot.

La pulizia sui vetri sfrutta una tecnologia di nebulizzazione a triplo ugello, guidata all’algoritmo WIN-SLAM 5.0 che è in grado di mappare i percorsi ed evitare gli ostacoli con precisione millimetrica. Il dispositivo può operare sia collegato alla rete elettrica che in modalità senza fili: ciò è reso possibile da una batteria che garantisce fino a 130 minuti di pulizia continua.

Per un robot lavavetri è fondamentale godere di un robusto sistema di sicurezza. L’azienda ha dotato questo robot di un sistema di sicurezza a 12 fasi: la stazione da 10 kg offre una forza di ancoraggio da 800 N; il tutto mentre il robot mantiene un’aspirazione continua sul vetro pari a 8.000 Pa per prevenire le cadute.

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ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO: grandi prati e giardini sempre in ordine

ECOVACS continua a guadagnare terreno anche nel segmento dei robot tagliaerba o per la cura del prato con i suoi robot della serie GOAT. In tal senso, tra le offerte che l’azienda propone per il Prime Day su Amazon, troviamo il modello di punta della gamma, ovvero il GOAT A1600 LiDAR PRO.

Questo robot è progettato per la cura di grandi prati e, sfruttando il sistema di navigazione Dual-LiDAR HoloScope 360 (combinazione tra LiDAR rotante a 360°, LiDAR 3D-ToF e telecamera IA), può navigare con estrema precisione senza cavi perimetrali fisici, anche al buio e con una precisione di 2 cm, e mappare (anche in zone, personalizzabili) il giardino per muoversi in maniera efficiente.

Dotato di tanta potenza e di dischi a doppia lama, questo robot può gestire anche l’erba alta e incolta senza problemi, garantendo un’efficienza di taglio fino a 400 metri quadrati all’ora. L’altezza di taglio può essere regolata elettricamente da 3 a 9 cm (tramite l’app per smartphone). In aggiunta, il GOAT A1600 LiDAR PRO è il primo modello dell’azienda a disporre del sistema TruEdge con un tagliabordi integrato che lavora automaticamente per rifinire il prato fino ai bordi.

Il robot, che è in grado di superare ostacoli alti fino a 4 cm e di superare agevolmente anche le pendenze più ripide (fino al 50% o 27°), può contare sul sistema AIVI 3D per riconoscere ed evitare efficacemente oltre 200 tipi di ostacoli (inclusi gli animali più piccoli come i ricci), mantenendosi entro 5 cm di distanza. La batteria integrata assicura tempi di inattività minima grazie alla ricarica super veloce (50 minuti per una ricarica completa). Abbiamo, infine, l’impermeabilità di livello IPX6 che lo rende resistente alle condizioni difficili e facile da pulire con un solo risciacquo.

ECOVACS ULTRAMARINE P1: semplifica al massimo la pulizia della piscina

Da qualche mese, anche in Italia, sono disponibili i robot ECOVACS della serie ULTRAMARINE, quella pensata per automatizzare la pulizia delle piscine. Di questa serie troviamo in offerta ULTRAMARINE P1, un robot con design senza fili, una scocca con certificazione IP68 e una batteria da 5.200 mAh che assicura la copertura di aree fino a 180 metri quadri (fino a 3 ore di lavoro in modalità Eco con una sola ricarica).

L’efficienza della pulizia è trainata dal sistema di aspirazione UltraPure da 4.800 GPH e da un filtro a doppio strato (composto da una maglio da 180 micron all’esterno e una maglia da 3 micron all’interno). Il dispositivo ottimizza i propri percorsi per coprire sia le pareti che il pavimento della piscina tramite il sistema SmartNavi e un sensore IMU integrato.

Grazie alle quattro spazzole a rullo indipendenti e alla trazione ottimizzata, ULTRAMARINE P1 è in grado di superare facilmente ostacoli strutturali sul fondo (come i fari subacquei) con altezze fino a 5,5 cm.

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Ci sono tantissimi altri robot per la cura della casa in offerta

Se le offerte principali della promo Prime Day di cui vi abbiamo appena parlato non fossero sufficienti, vi segnaliamo che ECOVACS propone in offerta tantissimi altri prodotti che fanno parte di tutte le gamme dell’azienda e che vi riportiamo di seguito.

Come anticipato in apertura, oggi è effettivamente iniziato l’Amazon Prime Day 2026 e, con lui, sono partite tantissime nuove offerte che permettono ai potenziali acquirenti di risparmiare su un numero spropositato di prodotti.

Non vi possiamo spoilerare molto il nostro consiglio è semplice: restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi nemmeno un’offerta del Prime Day 2026 e, in aggiunta, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech e al nostro canale WhatsApp PrezziTech.