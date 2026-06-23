Nelle scorse ore è partito l’Amazon Prime Day 2026: l’evento ha anche quest’anno una durata di quattro giorni ed è particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia. Le promozioni si susseguiranno fino al 26 giugno 2026, con 96 ore di sconti su una miriade di prodotti: in questo caso abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Prime Day riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Vediamo quali sono le proposte da non lasciarsi sfuggire se state cercando un valido aiuto per la pulizia della casa.

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Le migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti del Prime Day

Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti proprio i robot aspirapolvere e lavapavimenti, che costituiscono un sempre valido aiuto per la pulizia della casa.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti di questo Amazon Prime Day 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per fasce di prezzo.

Offerte robot sopra i 500 euro

 

 

Offerte robot tra i 300 e i 500 euro

 

 

Offerte robot sotto i 300 euro

 

 

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

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