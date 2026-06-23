Nelle scorse ore è partito l’Amazon Prime Day 2026: l’evento ha anche quest’anno una durata di quattro giorni ed è particolarmente ricco di offerte sulla tecnologia. Le promozioni si susseguiranno fino al 26 giugno 2026, con 96 ore di sconti su una miriade di prodotti: in questo caso abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del Prime Day riguardanti i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Vediamo quali sono le proposte da non lasciarsi sfuggire se state cercando un valido aiuto per la pulizia della casa.
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Le migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti del Prime Day
Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti riguardanti proprio i robot aspirapolvere e lavapavimenti, che costituiscono un sempre valido aiuto per la pulizia della casa.
Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti di questo Amazon Prime Day 2026. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni. Per semplificare la scelta, abbiamo suddiviso i prodotti per fasce di prezzo.
Indice:
Offerte robot sopra i 500 euro
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MOVA Z70 Ultra Roller Complete Robot aspirapolvere, HydroForce 2.0 18 N, 36.000 Pa, antigroviglio, estensione spazzola e rullo, ostacoli fino a 9 cm, tecnologia AutoShield, lavaggio del mocio a 100 °C
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-15%
roborock Saros 20 Sonic Robot Aspirapolvere 36.000Pa, Motore HyperForce, Doppio Sistema Anti-Groviglio, AdaptiLift Chassis Supera Soglie da 8,8 cm (Nero)
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-9%
DREAME X50s Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Ultrasottile 7,95 cm, Supera Ostacoli 8.8 cm, 35.000 Pa, Auto-Svuot./Riemp./Pulizia, 0 Grovigli, Rileva 280+ Ostacoli, Bianco
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-9%
DREAME Matrix10 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Superamento Ostacoli 8 cm, Aspirazione 30.000Pa, Auto-svuot/Riemp, Autopulizia Moci, 0 Grovigli, Rileva 240+ Ostacoli, Controllo Vocale
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-9%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti a Rullo, Lavaggio FlowWash a 60 °C, Potenza di A da 31.000 Pa, Tecnologia CarpetFocus™, Lavaggio del Mocio a 100 °C e Asciugatura a 60 °C
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-33%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock, Hello Rocky
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-23%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete Robot aspirapolvere lavapavimenti BLAST e 22.000 Pa FocusJet anti-macchie PowerBoost ultrarapido OZMO ROLLER 3.0 rullo esteso PureCyclone 2.0
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-29%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 22.000 Pa, FocusJet anti-macchie, PowerBoost ultrarapido, OZMO ROLLER 3.0, rullo smart esteso, sollevamento, PureCyclone 2.0
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-29%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 30.000 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
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-17%
roborock Saros 10R Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 798 cm Antigroviglio Telaio AdaptiLift Rimozione Automatica dei Moci Pulizia degli Angoli e dei Bordi Stazione Multifunzionale 4.0
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-6%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio
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-39%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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-13%
roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile 798 cm 25000 Pa Zero-Grovigli Acqua 100°C Autopulente Evita Ostacoli per Peli di Animali Domestici
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-10%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
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-9%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
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-9%
Mova V50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza di Aspirazione da 24.000 Pa, con Svuotamento Automatico, Lavaggio Termico con Sistema Aoppia Soluzione, Sistema StepMaster, Bianco
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-19%
eufy Robot aspirapolvere Omni E28, pulitore profondo portatile, sistema HydroJet, aspirazione turbo da 20.000Pa, spazzole DuoSpiral, estensione CornerRover, stazione tutto-in-uno
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-33%
roborock Qrevo Edge 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile, 7,98 cm, 25.000Pa, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco
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-33%
roborock Qrevo Edge 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile, 7,98 cm, 25.000Pa, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Nero
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-25%
EUREKA J15 Max Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirapolvere Robot Potente Aspirazione 22000Pa, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 80℃, Batteria 6400mAh, Stazione Autopulizia/autopulente
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-29%
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti Kit di manutenzione, 30.000 Pa, ricarica PowerBoost, OZMO ROLLER 3.0, include spazzola extra, filtri e soluzione detergente, nero
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-8%
DREAME L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa, Pulizia di Bordi e Angoli, Spazzola Antigroviglio
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-11%
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti, 30.000 Pa, ricarica PowerBoost, OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge 3.0, erogazione automatica della soluzione detergente, AGENTE YIKO AI, bianco
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-14%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-14%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-33%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-11%
iRobot Roomba Max 706 Combo+Stazione AutoWash Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ProLiDAR PowerSpin Roller MopSmartScrubRiconoscimento Oggetti AIPulizia Predittiva Controllo Vocale e App Nero
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-16%
Mova Z60 Ultra Roller Standalone Robot Aspirapolvere 26000 Pa Lavaggio HydroForce Tecnologia MaxiReach e AutoShield Radar Sollevabile FlexScope Triplo Meccanismo Antigroviglio
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-23%
eufy Robot Aspirapolvere E25, HydroJet con Rullo Mop, 20.000 Pa Aspirazione Turbo, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Pulizia Angoli e Bordi, Anti-Groviglio, Evitamento Ostacoli AI, Bianco
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-8%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
Offerte robot tra i 300 e i 500 euro
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-9%
roborock Qrevo Edge S5A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evita Ostacoli, Stazione Tutto in Uno
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-9%
roborock Qrevo Edge S5A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Spazzola Laterale e Mocio FlexiArm, 18.500 Pa, 10 mm Sollevamento Automatico dei Moci, Evita Ostacoli, Stazione Tutto in Uno
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-9%
DREAME L50 Ultra AE Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000 Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
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-17%
Mova S70 Roller Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Acqua Fresca, 28000 Pa, DToF+laser Linea Evitamento Ostacoli, 90mm Sottile, Mop Estendibile, Autopulizia Acqua Calda 80°C, Asciugatura 75°C
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-17%
ECOVACS DEEBOT T90 OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti 30.000 Pa OZMO ROLLER 3.0 sistema BLAST Triple Lift TruePass 4WD e AIVI 3D 4.0 AGENTE YIKO AI con kit animali bianco
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-9%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
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-13%
NARWAL Freo Z10 Ultra Robot Aspirapolvere Potenza di Aspirazione 18000 Pa Estensione Mocio Dinamica Sistema Anti-aggrovigliamento Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
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-5%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
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-18%
ECOVACS DEEBOT T80S OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 24800 Pa OZMO ROLLER 2.0 ZeroTangle 3.0 Triple Lift Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C Asciugatura ad Aria Calda Nero
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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-26%
EUREKA J15 Ultra Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione, Aspirazione Ultra 19000Pa, Lavaggio con Acqua Calda a 75°C, ScrubExtend 135° per gli Angoli, FlexiRazor Anti-Capelli 99%, IA 150+
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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-20%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
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-20%
ECOVACS ULTRAMARINE P1 Robot pulitore piscine durata batteria: 180 min fino a 180 m² aspirazione UltraPure (potenza 4.800 GPH) con app filtro doppio strato navigazione intelligente SmartNavi
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-11%
ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti DEEBOT T50 OMNI Gen3,25.000 Pa, spazzola laterale e mocio a estensione, ZeroTangle 3.0, AIVI 3D 3.0, stazione OMNI All-in-One, lavaggio a 75 °C,Bianco
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-20%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 18.000 Pa Spazzola OZMO ROLLER ZeroTangle 3.0 Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C Asciugatura ad Aria Calda Bianco
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-15%
NARWAL Freo Z10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18500Pa, CarpetFocus2.0, DualFlow2.0 Anti-groviglio di Peli, Mop Estensibile, Navigazione Radar LDS, Acqua Calda a 75℃, Autopulizia e Asciugatura
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-9%
ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti DEEBOT T50 OMNI Gen3, 25.000 Pa, spazzola laterale e mocio a estensione, ZeroTangle 3.0, AIVI 3D 3.0, stazione OMNI All-in-One, lavaggio a 75 °C, 81 mm, Nero
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-11%
iRobot Roomba Plus 505 Combo + Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ClearViewPro LiDAR,DualClean,SmartScrub, Riconoscimento Oggetti, Pulizia a Zone, Controllo Vocale e App, Bianco
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-26%
EUREKA J15 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Aspirapolvere Robot Potente Aspirazione 16200Pa Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 75℃ Mappatura con AI Stazione Autopulizia/autopulente
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-8%
SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Evitamento Degli Ostacoli AI 10000 Pa Auto-Svuotamento e Riempimento Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
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XIAOMI Robot Vacuum X20 Pro, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 7.000 Pa, Auto-Pulizia Panni e Asciugatura con Aria Calda, Rileva Tappeti, Controllo Vocale
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-13%
Eureka J15 Evo Ultra Gen2, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Stazione di Pulizia Automatica, 22000Pa, Mocio Estensibile Angoli, Tappeti/Pavimenti, Spazzola Anti-Groviglio, per Peli Animali e Casa
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-30%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Bianco
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ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Bianco
Offerte robot sotto i 300 euro
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-9%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Antigroviglio Aspirazione HyperForce Panno Sollevabile Autolavaggio Asciugatura ad Aria Stazione Tutto in Uno Modalità Tappeti Bianco
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roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Aspirazione HyperForce, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
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-9%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing Aspirazione 10.000 Pa Stazione Base Automatica 32 Livelli di AcquaBatteria da 240 Min
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-14%
ECOVACS DEEBOT T30e OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa, ZeroTangle 3.0, spazzola later. ARClean, spazzola princip. tripla V, stazione OMNI svuot. automatico, asciugatura a 45 °C, nero
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-25%
ECOVACS DEEBOT T30e OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti, 25.000 Pa, ZeroTangle 3.0, spazzola later. ARClean, spazzola princip. tripla V, stazione OMNI svuot. automatico, asciugatura a 45 °C, bianco
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-14%
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ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm
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Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
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-22%
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm
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-13%
eufy Aspirapolvere robot Clean X8 Pro SES con stazione di svuotamento automatico, aspirazione Twin-Turbine 2×4.000 Pa, spazzola districante attiva, laser iPath contro il pelo animale sui tappeti
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Eureka J12 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 5000Pa Doppio Panno Rotante, Autosvuotante/Autolavante/Autoasciugante/Autorigenerante/Autopulente, Evitamento Ostacoli AI 3D, Navigazione LiDAR
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-16%
Eureka J12 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 5000Pa Doppio Panno Rotante, Autosvuotante/Autolavante/Autoasciugante/Autorigenerante/Autopulente, Evitamento Ostacoli AI 3D, Navigazione LiDAR
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-20%
iRobot Roomba® 115 Combo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 15.000 Pa, Aspirazione e Lavaggio 2 in 1, Mappatura ClearView™ LiDAR, SmartScrub™, Controllo App e Vocale, Nero
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-13%
DREAME D20 Pro Plus Robot Aspirapolvere, Aspirazione da 13.000 Pa, Doppia Spazzola per Peli di Animali, Pulizia Degli Angoli, Svuotamento Automatico, Navigazione LDS e Rilevamento Laser
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-10%
DREAME L10s Pro Gen 3 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente, Aspirazione Vormax da 13.000 Pa, Sistema di Lavaggio DuoScrub, Sollevamento Automatico del Mocio di 7 mm, Batteria da 5.200 mAh
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-10%
DREAME L10s Pro Gen 3 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente,Aspirazione Vormax da 13.000 Pa,Sistema di Lavaggio DuoScrub,Sollevamento Automatico del Mocio di 7 mm,Batteria da 5.200 mAh,Nero
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-25%
iRobot Robot Roomba 105 Combo + Stazione Autosvuotamento, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Navigazione ClearView LiDAR, Rileva Tappeti/Moquette, Pulizia Mirata, Controllo tramite App, Nero
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-32%
EUREKA E20 Evo Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 10.000Pa, Anti-Groviglio, 180min Autonomia, Mappatura LDS, Base Senza Sacchetto, Controllo Vocale
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iRobot Roomba 105 Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia a 4 Fasi, Navigazione ClearView LiDAR, Rilevamento di Tappeti/Moquette, Pulizia Mirata, Controllo tramite App, Bianco
Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.
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