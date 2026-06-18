Che Qualcomm voglia giocare in primo piano nel settore dell’Intelligenza Artificiale personale non è certo un segreto; le iniziative e i progetti sono tanti e il debutto di Snapdragon Reality Elite nella giornata di ieri ne è una prova lampante.

Il produttore però non vuole perdere tempo e in occasione dell’Augmented World Expo 2026 ha annunciato anche Snapdragon START (Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit), una nuova piattaforma pensata per semplificare lo sviluppo dei cosiddetti personal AI devices, ovvero dispositivi capaci di sfruttare l’AI in modo contestuale e sempre disponibile.

L’obiettivo dell’azienda è ridurre drasticamente tempi e complessità di progettazione, mettendo a disposizione di produttori, aziende e nuovi brand una soluzione completa che comprende hardware, software e una rete di partner industriali già pronta alla produzione; il punto di partenza sono gli smart glasses, ma Qualcomm ha già confermato che il programma verrà esteso ad altri form factor entro la fine del 2026.

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Snapdragon START punta a semplificare la nascita dei personal AI devices

Con Snapdragon START, Qualcomm non propone un nuovo processore, bensì un ecosistema completo per chi desidera realizzare dispositivi basati sull’Intelligenza Artificiale senza dover sviluppare ogni componente da zero. Il programma mette infatti a disposizione moduli hardware basati sulle piattaforme Snapdragon, che integrano elaborazione, connettività e capacità AI in un formato compatto pensato per dispositivi indossabili.

A questi si affianca uno stack software progettato con particolare attenzione alla sicurezza e soprattutto agnostico rispetto ai modelli di AI, caratteristica che consente ai produttori di scegliere liberamente quali modelli linguistici o servizi integrare nelle proprie soluzioni. L’infrastruttura collega inoltre il dispositivo alle applicazioni companion per smartphone e ai servizi cloud, permettendo di realizzare esperienze di AI ibrida che combinano elaborazione locale e risorse online.

Secondo Qualcomm, questo approccio consente ai produttori di concentrarsi sugli aspetti che realmente differenziano un prodotto sul mercato: design, esperienza d’uso, funzioni software proprietarie e strategia commerciale, lasciando alla piattaforma tutta la parte tecnologica più complessa.

Il debutto parte dagli smart glasses, ma l’ecosistema è già in espansione

I primi dispositivi che nasceranno grazie a Snapdragon START saranno gli smart glasses, uno dei segmenti sui quali Qualcomm sta investendo maggiormente negli ultimi anni. La prima collaborazione annunciata coinvolge Inspecs, azienda internazionale specializzata nell’occhialeria e proprietaria o licenziataria di marchi come Barbour, CAT, Superdry, O’Neill e TitanFlex.

Grazie al programma Snapdragon START, Inspecs svilupperà nuovi occhiali intelligenti destinati a diversi brand del settore eyewear, con l’obiettivo di integrare funzionalità AI senza rinunciare a design, comfort e qualità costruttiva.

Accanto a Inspecs troviamo anche un ecosistema produttivo composto da aziende come Applied Materials, Avegant, Jorjin, Pegatron e Thundercomm, che contribuiranno rispettivamente allo sviluppo delle tecnologie ottiche, della produzione su larga scala e delle piattaforme hardware necessarie per portare rapidamente sul mercato nuovi dispositivi.

Qualcomm vede infatti gli smart glasses come uno dei principali punti di accesso alla cosiddetta agentic AI, ovvero assistenti intelligenti in grado di comprendere ciò che l’utente osserva, ascolta e sta facendo in tempo reale, offrendo risposte e informazioni contestuali direttamente davanti agli occhi dell’utilizzatore.

Il programma Snapdragon START rappresenta quindi un tassello importante nella strategia dell’azienda, che punta a diventare il punto di riferimento non solo per i chip dedicati ai wearable, ma anche per l’intera infrastruttura necessaria alla nascita della nuova generazione di dispositivi AI personali.