Il futuro della realtà estesa passa sempre di più dall’Intelligenza Artificiale eseguita direttamente sul dispositivo. È proprio questa la direzione scelta da Qualcomm con il nuovo Snapdragon Reality Elite, la piattaforma di nuova generazione dedicata ai dispositivi XR che promette un importante salto avanti sotto ogni punto di vista: prestazioni, efficienza energetica, qualità grafica e capacità AI.

Presentato in occasione dell’Augmented World Expo 2026, Snapdragon Reality Elite è stato progettato per alimentare sia i visori standalone di fascia alta con video passthrough, sia i nuovi occhiali XR con tecnologia optical see-through collegati a uno smartphone o a un altro dispositivo esterno. La missione di Qualcomm sembra abbastanza evidente, ovvero rendere possibili esperienze di mixed reality sempre più naturali, sfruttando modelli linguistici e di visione artificiale eseguiti completamente in locale.

Stando a quanto ci dice il produttore, i primi prodotti ad adottare la nuova piattaforma saranno XREAL Project Aura e il prossimo visore di Play For Dream, mentre ulteriori dispositivi arriveranno nei prossimi mesi. Detto questo, vediamo qualche dettaglio tecnico in più della nuova piattaforma Qualcomm.

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Snapdragon Reality Elite punta tutto sull’Intelligenza Artificiale

L’aspetto più interessante della nuova piattaforma è senza dubbio la componente dedicata all’AI. Qualcomm dichiara infatti una potenza fino a 48 TOPS, valore che permette di eseguire direttamente sul dispositivo sia Large Language Model (LLM) sia Large Vision Model (LVM), senza dover ricorrere continuamente al cloud. Questa peculiarità dovrebbe aprire la strada a una nuova generazione di applicazioni XR; gli utenti potranno infatti interagire con assistenti virtuali più evoluti, utilizzare avatar fotorealistici, generare oggetti tridimensionali in tempo reale e ottenere una comprensione molto più accurata dell’ambiente circostante.

Anche il tracking beneficia della nuova architettura; il riconoscimento di testa, mani e ambiente diventa più preciso e veloce, contribuendo a rendere le esperienze di realtà aumentata e realtà mista decisamente più fluide. Parlando di prestazioni invece, rispetto alla precedente generazione, Snapdragon Reality Elite offre fino al 60% di prestazioni in più sulla GPU, un incremento fino al 30% lato CPU e una NPU fino al 160% più veloce, migliorando sensibilmente tutti gli scenari più complessi legati alla realtà estesa.

L’obiettivo non è soltanto aumentare il frame rate, ma consentire agli sviluppatori di creare esperienze XR più ricche, con ambienti complessi, oggetti dinamici e una migliore interazione tra mondo reale e contenuti digitali. La piattaforma supporta inoltre display fino a 4,4K per occhio a 90 Hz, garantendo immagini più definite e una maggiore fluidità durante l’utilizzo, mentre parlando invece di efficienza, Qualcomm dichiara un’autonomia fino al 20% superiore a parità di carico di lavoro, oltre a una riduzione della temperatura operativa del chip fino a 12 °C. Si tratta senza dubbio di due aspetti fondamentali per realizzare visori e smart glasses più leggeri, sottili e comodi da indossare anche durante sessioni prolungate.

Video passthrough migliorato e computer vision più avanzata

Snapdragon Reality Elite introduce anche numerosi miglioramenti dedicati alla computer vision. Il nuovo sottosistema hardware integra acceleratori specifici per algoritmi di visione artificiale, gestione dello SLAM, optical flow, triangolazione e ricostruzione tridimensionale dell’ambiente. La piattaforma è inoltre in grado di gestire contemporaneamente fino a 12 fotocamere, caratteristica fondamentale per i visori di nuova generazione che combinano tracking, riconoscimento ambientale e video passthrough; quest’ultimo beneficia di una latenza inferiore e di una qualità dell’immagine migliorata, contribuendo a rendere molto più naturale la fusione tra elementi virtuali e mondo reale.

Con Snapdragon Reality Elite, Qualcomm rafforza ulteriormente la propria posizione all’interno dell’ecosistema Android XR. La nuova piattaforma sarà infatti il cuore di XREAL Project Aura, il primo dispositivo annunciato ufficialmente, e del prossimo visore sviluppato da Play For Dream; l’idea è quella di offrire una base hardware comune sulla quale costruire la nuova generazione di dispositivi XR, mettendo a disposizione prestazioni elevate, AI locale, connettività di ultima generazione e consumi contenuti.

Considerando la crescente attenzione verso gli smart glasses e le applicazioni di realtà aumentata alimentate dall’Intelligenza Artificiale, Snapdragon Reality Elite rappresenta probabilmente uno dei tasselli più importanti della strategia XR di Qualcomm per i prossimi anni.

Scheda tecnica Qualcomm Snapdragon Reality Elite