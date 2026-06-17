C’è un suono che chiunque abbia frequentato una sala giochi negli anni d’oro non potrà mai dimenticare, ovvero il tintinnio metallico della pallina che rimbalza tra bumper e respingenti, accompagnato dalla tensione delle dita sui pulsanti delle palette. Quel fascino rétro torna oggi sotto forma di mattoncini, perché il Gruppo LEGO ha presentato il suo primo flipper LEGO funzionante, un set che unisce la nostalgia delle arcade vintage all’ingegnosità costruttiva che ci si aspetta dalla linea Icons.

Annunciato oggi, 17 giugno 2026, LEGO Icons Flipper è un modello da tavolo completamente giocabile, non un semplice oggetto da esposizione statica. Con i suoi 2.274 pezzi, il set permette di costruire un flipper dotato di meccaniche autentiche, dal lanciatore a molla alle due palette, passando per i bumper rotanti e una rampa-ponte sopraelevata. Si lancia la pallina, si mira ai bersagli sul piano di gioco e ci si diverte davvero, perché la barra di avanzamento integrata può essere azzerata, consentendo di giocare più volte. È un meccanismo che ricorda da vicino lo spirito del PAC-MAN Arcade, il precedente esperimento LEGO sul terreno dei giochi arcade in mattoncini, e ne rappresenta la naturale evoluzione.

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Un tema spaziale e due nuove minifigure

La cosa più curiosa di questo set è la scelta tematica. Invece di puntare su un’estetica generica da sala giochi, il Gruppo LEGO ha deciso di sposare il flipper con il filone Classic Space, l’iconica linea spaziale che ha fatto sognare i bambini degli anni Settanta e Ottanta. Il piano di gioco è quindi popolato da grafiche, dettagli e riferimenti a quel mondo, con la scritta Space costruita in mattoncini sul fondale e numerosi rimandi all’immaginario spaziale vintage sparsi lungo la struttura.

Il gioco ruota attorno a una missione precisa e simpatica, ovvero riunire un astronauta con un piccolo esploratore spaziale colpendo un bersaglio a forma di asteroide. È in questo dettaglio narrativo che si concentra anche il valore collezionistico del set, perché LEGO Icons Flipper include due minifigure, un astronauta spaziale classico e un baby astronauta, quest’ultimo affettuosamente noto ai fan come space baby. Si tratta, per la precisione, di due figure inedite nella colorazione azzurro chiaro, un dettaglio che farà gola ai collezionisti più appassionati del tema Classic Space, sempre a caccia di varianti cromatiche rare.

Pensato per gli adulti e per gli appassionati dei giochi classici, il modello completato diventa anche un pezzo da esposizione di forte impatto, perfetto per la casa, l’ufficio o la propria area dedicata al gioco. Le dimensioni sono generose, perché parliamo di oltre 24 centimetri di altezza, 38 di lunghezza e 28 di larghezza, sufficienti a garantire una presenza scenica notevole su una scrivania o una mensola, senza però richiedere lo spazio di un mobile dedicato.

Costruzione, prezzo e disponibilità

Come ormai consuetudine per i set della gamma Icons, anche la costruzione di LEGO Icons Flipper può essere accompagnata dall’app LEGO Builder, che offre istruzioni intuitive in 3D e permette di ingrandire, ruotare e monitorare i propri progressi durante l’assemblaggio. È uno strumento particolarmente utile per un set di questa complessità, dove la parte meccanica richiede una certa attenzione nel montaggio per garantire che palette, lanciatore e bumper funzionino a dovere.

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La vera sfida ingegneristica di un prodotto come questo sta proprio nel far convivere la giocabilità reale con la natura modulare dei mattoncini, e dalle prime informazioni sembra che il Gruppo LEGO sia riuscito nell’impresa di creare un flipper che non si limita a sembrare tale, ma che si comporta davvero come un flipper, pallina di riserva inclusa.

LEGO Icons Flipper, codice prodotto 11374, sarà disponibile in Early Access per i LEGO Insiders dal 1° luglio 2026 e per tutti dal 4 luglio 2026, al prezzo di 209,99 €. L’iscrizione al programma LEGO Insiders, gratuita, è il requisito per accedere all’acquisto anticipato. Il set sarà venduto su LEGO.com e nei LEGO Store fisici. Per gli appassionati di Classic Space e per i nostalgici delle sale giochi, è una di quelle proposte che uniscono il piacere della costruzione a quello del gioco vero e proprio, una combinazione che raramente i set da esposizione riescono a offrire.